Nuova Bundesliga, vecchio Bayer Leverkusen: 3-2 al Monchengladbach al 101’!

I campioni di Germania in carica del Bayer Leverkusen battono 3-2 Monchengladbach nell’esordio in Bundesliga grazie a una rete arrivata al 101’.

Nuovo campionato, vecchie piacevolissime abitudini.

I campioni in carica del Bayer Leverkusen inaugurano la nuova Bundesliga con un rocambolesco successo in trasferta per 3-2 contro il Borussia Monchengladbach, arrivato quando ormai non ci sperava nessuno.

Eccezion fatta per i ragazzi allenati da Xabi Alonso, ormai specialisti in vittorie in extremis, visto che nella passata stagione sono andati in diverse occasioni a segno nel recupero. Esattamente come stasera, con la vittoria arrivata al minuto 101!