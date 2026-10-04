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Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Nuno Tavares è al "livello di Nuno Mendes" secondo Gattuso, che poi spiega perché non è ancora esploso: "Fatico a sopportarlo"

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Gennaro Gattuso ha speso parole molto importanti per il suo terzino, ma allo stesso tempo ha spiegato cosa ha frenato Nuno Tavares nella sua carriera: "Non sopporto chi ha talento e lo butta".

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Quando parla Gennaro Gattuso non dice mai cose banali. E le sue dichiarazioni al 'Festival dello Sport' non fanno eccezione.

L'attuale allenatore della Lazio ha infatti toccato tanti temi tra cui quello su Nuno Tavares, giocatore che viene ritenuto da Gattuso potenzialmente tra i migliori nel suo ruolo.

Lo stesso tecnico però ha anche spiegato perché, a suo modo di vedere, la carriera del portoghese non sia ancora completamente decollata.

  • IL LIVELLO DI NUNO TAVARES

    “Nuno Tavares? C’è solo uno ai suoi livelli, che è Nuno Mendes. È un giocatore che ha tutto, poi non ha dato continuità alla sua carriera" ha sottolineato Gattuso.

    Tavares d'altronde è nel giro del Portogallo dove rappresenta proprio la prima alternativa al fortissimo terzino del PSG. Ma la sua carriera, a quasi 27 anni, non è ancora del tutto decollata.

    Tanto che l'Arsenal, da cui era stato acquistato nel 2021 dal Benfica, ha poi deciso di scaricarlo cedendolo definitivamente alla Lazio.

  • IL TALENTO "BUTTATO"

    Le potenzialità di Nuno Tavares, secondo Gattuso, sono insomma quelle di un vero e proprio top player. Potenzialità che il terzino portoghese non ha fin qui mostrato del tutto.

    A spiegarne il motivo è lo stesso allenatore della Lazio: "All’inizio non è stato rosa e fiori, ci sono stati momento di tensione, non solo con lui. Io odio le persone che hanno talento e non fanno nulla per migliorarsi. Io ho fatto un percorso diverso, ero più scarso degli altri. Fatico a sopportare chi ha talento e lo butta”.

    E in effetti, nella prima giornata di questo campionato, Nuno Tavares era partito in panchina prima di prendersi stabilmente il posto da titolare sulla fascia sinistra.

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  • LA PARTENZA AL TOP E IL LUNGO BLACKOUT

    Nuno Tavares alla Lazio era partito fortissimo, rivelandosi uno dei terzini più forti del nostro campionato.

    Da agosto a ottobre 2024 infatti il portoghese mette a referto qualcosa come otto assist in altrettante partite. Numeri da trequartista più che da terzino.

    Poi però Nuno Tavares, complice anche qualche problema muscolare di troppo, è di fatto uscito dai radar tanto da chiudere la sua prima stagione in Italia con sole 23 presenze.

    Addirittura peggio è andata l'anno scorso, quando per un lungo periodo Sarri gli preferiva Luca Pellegrini soprattutto per la scarsa applicazione del portoghese in fase difensiva.

    In questo inizio di stagione Tavares ha già fornito due assist tornando sui livelli mostrati all'inizio della sua avventura biancoceleste.

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  • IL FUTURO DI NUNO TAVARES

    Nuno Tavares durante l'estate sembrava addirittura destinato a lasciare la Lazio. E sulle sue tracce si era messo anche il Milan.

    Alla fine però il portoghese è rimasto a Formello per la gioia di Gattuso, che ora se lo gode seppure con qualche difetto ancora da limare per farlo rendere al meglio.

    In caso di futura cessione la Lazio dovrà versare all'Arsenal il 40% della cifra che incasserà e per questo motivo la valutazione di Tavares fino a qualche settimana fa si aggirava sui 20 milioni di euro.

    Una valutazione destinata probabilmente a salire ulteriormente se il portoghese troverà la continuità di prestazione necessaria per giustificare il paragone impegnativo di Gattuso.

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