Nuno Tavares è al "livello di Nuno Mendes" secondo Gattuso, che poi spiega perché non è ancora esploso: "Fatico a sopportarlo"

Le potenzialità di Nuno Tavares, secondo Gattuso, sono insomma quelle di un vero e proprio top player. Potenzialità che il terzino portoghese non ha fin qui mostrato del tutto.

A spiegarne il motivo è lo stesso allenatore della Lazio: "All’inizio non è stato rosa e fiori, ci sono stati momento di tensione, non solo con lui. Io odio le persone che hanno talento e non fanno nulla per migliorarsi. Io ho fatto un percorso diverso, ero più scarso degli altri. Fatico a sopportare chi ha talento e lo butta”.

E in effetti, nella prima giornata di questo campionato, Nuno Tavares era partito in panchina prima di prendersi stabilmente il posto da titolare sulla fascia sinistra.