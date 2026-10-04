Nuno Tavares è al "livello di Nuno Mendes" secondo Gattuso, che poi spiega perché non è ancora esploso: "Fatico a sopportarlo"

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Quando parla Gennaro Gattuso non dice mai cose banali. E le sue dichiarazioni al 'Festival dello Sport' non fanno eccezione.
L'attuale allenatore della Lazio ha infatti toccato tanti temi tra cui quello su Nuno Tavares, giocatore che viene ritenuto da Gattuso potenzialmente tra i migliori nel suo ruolo.
Lo stesso tecnico però ha anche spiegato perché, a suo modo di vedere, la carriera del portoghese non sia ancora completamente decollata.