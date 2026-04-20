Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Ange Yoan Bonny InterGetty Images
Nino Caracciolo

Novità Bonny, Chivu cambia in attacco: da Bastoni a Zielinski, le ultime verso Inter-Como

Coppa Italia
Inter vs Como
Inter
Como

Chivu pensa a dei cambiamenti in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como: in attacco potrebbe giocare dal primo minuto Bonny insieme a Thuram.

Pubblicità

Obiettivo doblete per l’Inter che si prepara a sfidare il Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro. Con lo Scudetto sempre più vicino, i nerazzurri proveranno ad accedere all’atto finale della competizione.

Si riparte dallo 0-0 dell’andata, un risultato che lascia aperto ogni discorso in ottica qualificazione. Una sfida da non fallire, con Chivu che sta pensando all’undici migliore da mandare in campo.

Proprio in quest’ottica l’allenatore dell’Inter potrebbe decidere di cambiare qualcosa rispetto alle ultime uscite. Le ultimissime sulle scelte di Chivu.

  • DA BISSECK A BASTONI

    In difesa Bisseck è recuperato e sarà tra i convocati, ma probabilmente partirà dalla panchina. Non è da escludere inoltre che Bastoni, out contro il Cagliari per recuperare dal problema alla caviglia e per ritrovare una forma migliore, possa riposare anche in Coppa Italia. In quel caso a giocare come braccetto di sinistra sarebbe Carlos Augusto. Il ballottaggio è aperto.

    • Pubblicità

  • ZIELINSKI A CENTROCAMPO

    Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, a centrocampo Chivu dovrebbe puntare su Zielinski come mezzala sinistra, con Barella a destra e Calhanoglu play. Sugli esterni, spazio a Dumfries a destra e Dimarco a sinistra.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NOVITÀ BONNY

    Sempre secondo le informazioni in possesso di ‘Sky Sport’, la novità principale potrebbe riguardare l’attacco. Con Lautaro Martinez ancora out per infortunio, al fianco di Thuram potrebbe agire Bonny – come avvenuto contro il Torino sempre in Coppa Italia – e non Pio Esposito.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’INTER

    Questa la probabile formazione dell’Inter in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como.

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Como crest
Como
COM