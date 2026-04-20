Novità Bonny, Chivu cambia in attacco: da Bastoni a Zielinski, le ultime verso Inter-Como

In difesa Bisseck è recuperato e sarà tra i convocati, ma probabilmente partirà dalla panchina. Non è da escludere inoltre che Bastoni, out contro il Cagliari per recuperare dal problema alla caviglia e per ritrovare una forma migliore, possa riposare anche in Coppa Italia. In quel caso a giocare come braccetto di sinistra sarebbe Carlos Augusto. Il ballottaggio è aperto.