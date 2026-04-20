Novità Bonny, Chivu cambia in attacco: da Bastoni a Zielinski, le ultime verso Inter-Como

Obiettivo doblete per l’Inter che si prepara a sfidare il Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro. Con lo Scudetto sempre più vicino, i nerazzurri proveranno ad accedere all’atto finale della competizione.
Si riparte dallo 0-0 dell’andata, un risultato che lascia aperto ogni discorso in ottica qualificazione. Una sfida da non fallire, con Chivu che sta pensando all’undici migliore da mandare in campo.
Proprio in quest’ottica l’allenatore dell’Inter potrebbe decidere di cambiare qualcosa rispetto alle ultime uscite. Le ultimissime sulle scelte di Chivu.