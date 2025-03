Novara-Padova dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Novara vs Calcio Padova

Serie C

Padova per avvicinarsi ancora alla promozione, Novara a caccia di riscatto e playoff: formazioni, canale tv e diretta streaming.

Novara-Padova sarà uno degli appuntamenti più attesi della domenica di Serie C NOW. Allo stadio Silvio Piola arriva la capolista di Matteo Andreoletti, che cercherà di continuare la cavalcata verso la promozione in Serie B.

Biancoscudati vittoriosi nell’ultimo turno sulla Pergolettese e capaci di allungare a +4 sul Vicenza.

Il Novara, invece, deve fare i conti con il tris di ko consecutivi ancora aperto, che ha spinto fuori dalla zona playoff gli azzurri di Gattuso.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.