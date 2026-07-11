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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Norvegia-Inghilterra 1-2 d.t.s, pagelle e tabellino: Bellingham è devastante, Kane e Haaland steccano, grave errore di Nyland

Coppa del Mondo
Norvegia vs Inghilterra
Norvegia
Inghilterra

Schjelderup manda in vantaggio la Norvegia ma Bellingham pareggia quasi subito e all'inizio dei supplementari segna il 2-1 che regala la qualificazione all'Inghilterra. Haaland e Kane stavolta non brillano.

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Il sogno della Norvegia finisce ai supplementari contro l'Inghilterra, che vince 2-1 grazie alla doppietta di Jude Bellingham e vola in semifinale. Haaland stavolta non si vede e il momentaneo vantaggio di Schjelderup non basta agli scandinavi. In ombra anche Kane.

L'inizio della sfida è equilibrato ma dopo l'hydration break esce fuori la Norvegia che sblocca il risultato. Kane perde un pallone sanguinoso nei pressi della sua area e Schjelderup, preferito da Solbakken a Nusa, beffa Pickford sul secondo palo con un tiro-cross che si infila beffardo in rete.

Prima dell'intervallo ci pensa Bellingham a riportare in partita l'Inghilterra segnando il goal del pareggio superando tutta la difesa norvegese poco dopo Kane troverebbe addirittura il secondo, ma viene pizzicato in leggero fuorigioco sempre su assist di uno scatenato Bellingham.

In avvio di ripresa goal annullato anche alla Norvegia: segna Heggem, ma l'arbitro richiamato dal VAR vede una spinta di Haaland. Poco dopo l'altro centrale difensivo, Ajer, colpisce la traversa mentre l'Inghilterra sembra spegnersi col passare dei minuti.

Si va così ai supplementari dove Bellingham sfrutta una respinta difettosa di Nyland per segnare la sua doppietta personale. Poco dopo l'arbitro assegna un rigore alla Nazionale di Tuchel ma corregge la sua decisione al VAR. Il risultato finale però non cambia: Norvegia eliminata, Inghilterra tra le prime quattro.

  • PAGELLE NORVEGIA-INGHILTERRA

    Nyland (5) sbaglia sul secondo goal di Bellingham, Ajer (6.5) e Heggem (6.5) controllano Kane, Sorloth (5) spreca una grande occasione in contropiede, Haaland (5.5) non punge, Schjelderup (7) illude.


    Pickford (5.5) incerto in un paio di occasioni, Rice (5.5) fuori condizione, Madueke (5) è spento, Bellingham (7.5) è devastante, Anderson (7) tra i migliori, Kane (5.5) stavolta stecca, Saka (6.5) entra bene.


    NORVEGIA (4-3-3): Nyland 5; Ryerson 6.5 (60' Aursnes 6), Ajer 6.5, Heggem 6.5 (91' Ostigard sv), Wolfe 6 (90' Pedersen); Berg 6, Berge 6.5, Ødegaard 7; Sorloth 5 (68' Bobb 5.5), Haaland 5.5 (105' Strand Larsen sv), Schjelderup 7 (68' Nusa 6.5). CT: Solbakken

    INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 5.5; Konsa 5.5 (89' Rogers sv), Guehi 5.5, Stones 5.5, O'Reilly 6 (86' Spence 6); Rice 5.5 (46' Eze 5.5), Anderson 7; Madueke 5 (46' Saka 6.5), Bellingham 8 (111' Burn sv), Gordon 6.5 (71' James 6); Kane 5.5. CT: Tuchel

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  • TABELLINO NORVEGIA-INGHILTERRA

    NORVEGIA-INGHILTERRA 1-2 D.T.S

    Marcatori: 36' Schjelderup, 45+1' Bellingham, 93' Bellingham

    NORVEGIA (4-3-3): Nyland 5; Ryerson 6.5 (60' Aursnes 6), Ajer 6.5, Heggem 6.5 (91' Ostigard sv), Wolfe 6 (90' Pedersen); Berg 6, Berge 6.5, Ødegaard 7; Sorloth 5 (68' Bobb 5.5), Haaland 5.5 (105' Strand Larsen sv), Schjelderup 7 (68' Nusa 6.5). CT: Solbakken

    INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 5.5; Konsa 5.5 (89' Rogers sv), Guehi 5.5, Stones 5.5, O'Reilly 6 (86' Spence 6); Rice 5.5 (46' Eze 5.5), Anderson 6; Madueke 5 (46' Saka 6.5), Bellingham 8 (111' Burn sv), Gordon 6.5 (71' James 6); Kane 5.5. CT: Tuchel

    Arbitro: Turpin (Francia)

    Ammoniti: Ajer

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