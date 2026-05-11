Nonostante un infortunio che ha quasi amputato la sua gamba, l'uomo che ha lanciato Inacio, Reggiani e compagni continua a vivere il suo sogno al Borussia Dortmund

Scuderi lavora per il BVB come osservatore di giovani talenti. Viaggia in tutto il mondo alla ricerca di promesse da proporre al Borussia.

Dal 2019, quando ha smesso di giocare, ha portato a Dortmund diversi talenti. Nel 2021 ha ingaggiato Filippo Mane dalla Sampdoria Genoa U19 e ha scoperto Samuele Inacio e Luca Reggiani, già promossi in prima squadra quest'anno.

"È fantastico: viaggio spesso in Europa, vedo molti Paesi e tanti buoni giocatori. Adoro guardare e analizzare il calcio", ha dichiarato al podcast del club.