"Il mio sogno è lavorare come osservatore o allenatore nel vivaio del Dortmund. Ed è proprio lì che mi vedo", aveva detto Dario Scuderi a SPOX nel marzo 2022, quando gli chiesero dove si vedesse nel 2026. A poco più di cinque anni di distanza, è chiaro che il ventottenne ha trasformato quel sogno in realtà.
Nonostante un infortunio che ha quasi amputato la sua gamba, l'uomo che ha lanciato Inacio, Reggiani e compagni continua a vivere il suo sogno al Borussia Dortmund
In viaggio per il mondo
Scuderi lavora per il BVB come osservatore di giovani talenti. Viaggia in tutto il mondo alla ricerca di promesse da proporre al Borussia.
Dal 2019, quando ha smesso di giocare, ha portato a Dortmund diversi talenti. Nel 2021 ha ingaggiato Filippo Mane dalla Sampdoria Genoa U19 e ha scoperto Samuele Inacio e Luca Reggiani, già promossi in prima squadra quest'anno.
"È fantastico: viaggio spesso in Europa, vedo molti Paesi e tanti buoni giocatori. Adoro guardare e analizzare il calcio", ha dichiarato al podcast del club.
"L'infortunio al ginocchio più grave che si possa immaginare"
Se avesse potuto scegliere, Scuderi sarebbe ancora un calciatore professionista al vertice. Il destino, però, aveva altri piani: un infortunio gravissimo, tanto che persino Neymar gli augurò una pronta guarigione.
A 18 anni Scuderi giocava con l’Under 19 del BVB a Varsavia in Youth League, torneo che oggi osserva per scovare nuovi talenti.
In Polonia subì "il più grave infortunio al ginocchio immaginabile", secondo lo specialista del ginocchio di Monaco, dottor Michael Strobel. La diagnosi: lussazione del ginocchio, doppia rottura dei legamenti crociati, rottura del legamento laterale e lesione del menisco.
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Scuderi sarebbe dovuto diventare il terzino destro di Tuchel.
Scuderi ha vinto due campionati nelle giovanili del Borussia con Hannes Wolf, prima che Thomas Tuchel lo trasformasse in terzino destro nel 2016. A settembre un passaggio sbagliato ha innescato uno sprint fatale.
"Ero rimasto troppo avanzato, così l'avversario aveva la strada libera verso la porta", ricorda Scuderi. "Ho dato tutto in quella corsa, l'ho raggiunto, ma nel bloccare il suo tiro ho commesso un errore fatale".
Ne seguì un calvario: portato in un secondo ospedale a Varsavia, il ginocchio si gonfiò “come due palloni da calcio”. Il giorno dopo fu accompagnato a colazione in carrozzina.
Dario Scuderi ha rischiato di perdere una gamba.
Il medico del Dortmund, dottor Markus Braun, in viaggio con la prima squadra per la partita di Champions League, era molto preoccupato. «Mi disse che dovevamo tornare subito a Dortmund perché c’era il rischio di sindrome compartimentale: un eccesso di liquido che premeva su tessuti, tendini e nervi», ha spiegato Scuderi.
Scuderi ha declinato l’offerta di un jet privato del direttore generale Hans-Joachim Watzke e ha viaggiato con la prima squadra. Durante il check-in è caduto dalla sedia a rotelle per colpa di un dipendente dell’aeroporto e ha poi preso posto da solo in una fila di tre, davanti a Tuchel e Michael Zorc.
All'arrivo è stato operato d'urgenza, primo di una serie di interventi. Per un attimo ha rischiato l'amputazione. «Ero sotto shock. Al risveglio ho subito sollevato il lenzuolo sporco di sangue. Che sollievo vedere la gamba ancora lì», ha ricordato.
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Prima sessione di allenamento dopo 623 giorni di stop per infortunio
Nonostante le difficoltà, Scuderi non si è arreso. Deciso a evitare un ritiro anticipato, ha continuato a lottare e ha fatto costanti progressi. La svolta è arrivata a Roma, dove un medico gli ha applicato una piccola stecca — integrata nello scarpone come una soletta — per compensare i danni ai nervi della gamba. Scuderi afferma: «La stecca è stata la svolta; mi ha permesso di tornare in campo».
Il 31 maggio 2018, 623 giorni dopo l’ultima partita e dopo una visita medica completa, è tornato ad allenarsi. Tre mesi dopo ha giocato qualche minuto in un’amichevole con l’Under 23 del Dortmund.
L'8 maggio 2019, dopo 967 giorni di assenza, viene convocato con l'Under 23, ma non entra in campo. «Speravo di giocare, ma credo volessero evitare altri infortuni», spiega.
"Nessun problema, solo una cicatrice da 115 punti"
Poco dopo, la sua carriera da calciatore al BVB finì quando il club non rinnovò il suo contratto con la squadra riserve. Scuderi ha respinto proposte di livello analogo alla Regionalliga, preferendo restare al Borussia per iniziare come allenatore nell’accademia. In parallelo ha giocato una partita con l’FC Iserlohn 46/49, ma ha capito che il campo non era più per lui.
Dopo aver allenato bambini dai nove agli undici anni, è diventato talent scout. I suoi acquisti di Inacio, Mane e Reggiani – con gli ultimi due già diventati professionisti – dimostrano che il suo occhio per il talento resta acuto.
Sul ginocchio commenta: «Sta bene, resto solo con una cicatrice di 115 punti». E conclude: «Cammino normalmente ma non sollevo bene il piede. I medici dicono che il nervo guarirà da solo, ma non sappiamo quando».
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Dario Scuderi: una breve panoramica della sua carriera nelle squadre Under 17 e Under 19 del BVB
Squadra Partite Gol Assist Borussia Dortmund U17 24 2 1 Borussia Dortmund U19 36 1 5