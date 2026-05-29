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Andreas Koenigl

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Nonostante le difficoltà finanziarie, il Barcellona continua a mettere a segno trasferimenti milionari per un valore di 180 milioni di euro: come fa a permettersi Anthony Gordon e Julián Álvarez?

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Nonostante i cronici problemi di liquidità, il Barcellona sembra improvvisamente in grado di spendere 80 milioni di euro per Anthony Gordon e forse 100 milioni per Julián Álvarez. Come è possibile? Ecco perché.

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«Il Barcellona non ha un soldo!» ha dichiarato la leggenda del Bayern alla ARD dopo la vittoria per 3-0 nella finale di Coppa di Germania contro il VfB Stoccarda, quando gli è stato chiesto se temesse di perdere Harry Kane a favore della Catalogna. Da mesi circolavano voci sull’addio anticipato del capitano inglese e sull’interesse del Barça.

Per Kane il timore è limitato, ma il Barcellona ha già soffiato al Newcastle United Anthony Gordon, obiettivo di lungo corso del Bayern, pagandolo circa 80 milioni di euro, cifra che i campioni di Germania non hanno voluto eguagliare.

Da qui la domanda: dove ha trovato i soldi il Barça? E come supererà i noti problemi di registrazione? E come farà a pagare altri 100 milioni per Julian Álvarez?

  • Il forte indebitamento del Barcellona ha spinto il club a operazioni straordinarie per reperire fondi, e negli ultimi anni le questioni legate alle tessere sportive hanno ostacolato la gestione della rosa. Presto, però, il problema potrebbe risolversi.

    Secondo Sport basterebbero ora 12-14 milioni per rientrare nella regola 1:1, che permette di spendere un euro per ogni euro incassato o risparmiato. Se il target non viene centrato, si può usare solo il 25% delle entrate, vincolo che ha già frenato molti acquisti del club catalano.

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  • Lewandowski se ne va, e si prevede che Torres e Casado lo seguiranno.

    L'imminente partenza di Robert Lewandowski, il cui contratto sta per scadere, alleggerirà subito il monte stipendi del Barça: l'attaccante polacco era il giocatore più pagato. Il club dovrebbe anche rinunciare a Marcus Rashford, attualmente in prestito dal Manchester United, che occupa una fascia simile ai vertici della struttura salariale.

    Il risparmio complessivo sugli stipendi dovrebbe fornire al Barça la flessibilità finanziaria necessaria per nuovi investimenti.

    Tuttavia il club resta molto indebitato: con i costi per il restyling del Camp Nou il debito sale a 2,6 miliardi di euro, perciò servono fondi per chiudere i colpi Gordon o Alvarez e ottenere l'iscrizione a LaLiga.

    Secondo Sport, la cessione degli attaccanti Ferran Torres e Marc Casado potrebbe far entrare liquidità e liberare ulteriore spazio salariale. Entrambi potrebbero essere inseriti in uno scambio per Alvarez, visto l’interesse dell’Atlético Madrid per Casado; restano da definire i dettagli.

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  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    La campagna acquisti del Barça: Anthony Gordon è solo l'inizio?

    Marc-André ter Stegen non fa più parte dei piani futuri del club: una cessione definitiva o un nuovo prestito alleggerirebbe il monte ingaggi di Flick. Ansu Fati, un tempo indicato come erede di Messi, ha trascorso l’ultima stagione in prestito a Brighton e Monaco; una cessione definitiva apporterebbe fondi di cui il club ha grande bisogno.

    La situazione finanziaria del club resta complessa, ma le norme salariali spagnole relativamente flessibili e il ritorno al tetto di spesa 1:1 offrono al presidente Joan Laporta e al direttore sportivo Deco un po’ di margine sul mercato. Anthony Gordon potrebbe essere solo il primo di una serie di nuovi arrivi.