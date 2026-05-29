«Il Barcellona non ha un soldo!» ha dichiarato la leggenda del Bayern alla ARD dopo la vittoria per 3-0 nella finale di Coppa di Germania contro il VfB Stoccarda, quando gli è stato chiesto se temesse di perdere Harry Kane a favore della Catalogna. Da mesi circolavano voci sull’addio anticipato del capitano inglese e sull’interesse del Barça.

Per Kane il timore è limitato, ma il Barcellona ha già soffiato al Newcastle United Anthony Gordon, obiettivo di lungo corso del Bayern, pagandolo circa 80 milioni di euro, cifra che i campioni di Germania non hanno voluto eguagliare.

Da qui la domanda: dove ha trovato i soldi il Barça? E come supererà i noti problemi di registrazione? E come farà a pagare altri 100 milioni per Julian Álvarez?