"Non voglio che si parli di me" - La United Strand reagisce dopo che il pareggio del Man Utd con il West Ham ha messo fine alle speranze di un taglio di capelli.

Anche Carrick ha parlato dopo la partita, ammettendo di essere entusiasta del pareggio all'ultimo minuto, ma deluso per non aver conquistato i tre punti. Ha dichiarato ai giornalisti: "Sono sentimenti contrastanti. Sappiamo di non aver dato il meglio di noi e dobbiamo dare merito al West Ham per questo. Possiamo fare meglio, i ragazzi sono frustrati e delusi per questo, il che è positivo. Abbiamo trovato un gol nel finale, è un grande momento e un altro aspetto positivo. Non vogliamo ricorrervi troppo spesso, ma nel quadro generale un punto è qualcosa che possiamo accettare. Se si valutano le partite di un periodo di cinque incontri, avere solo un pareggio è molto positivo, ma i sentimenti sono contrastanti.

"Sappiamo quanto sia difficile mettere insieme una serie di risultati positivi in questo campionato, non è facile. A volte sei pericoloso, hai una scintilla, e a volte sei noioso. Devi trovare la risposta, devi trovare un modo. Il gol che abbiamo subito è stato frustrante, visto l'andamento della partita. Ma il calcio è così. Nel complesso siamo riusciti a prendere qualcosa dalla partita e andiamo avanti.

"Se siamo onesti, non abbiamo trovato il giusto equilibrio nella prima parte della partita, ma succede, le squadre possono impedirti di segnare! Abbiamo continuato a provarci, abbiamo cambiato strategia e grazie alla nostra flessibilità siamo riusciti a trovare una soluzione".