"Non voglio che si parli di me" - La United Strand reagisce dopo che il pareggio del Man Utd con il West Ham ha messo fine alle speranze di un taglio di capelli.
La serie di vittorie del Manchester United si interrompe
Il Manchester United è in ottima forma da quando Michael Carrick ha sostituito Ruben Amorim come allenatore, battendo Arsenal, Manchester City, Fulham e Tottenham e risalendo così nella top four della Premier League. I Red Devils speravano di continuare la loro serie positiva al London Stadium, ma sono andati in svantaggio all'inizio del secondo tempo quando Tomas Soucek ha sbloccato il risultato. Un gol di Benjamin Sesko nei minuti di recupero è riuscito a salvare il pareggio per gli ospiti, ma non è stato sufficiente per mandare lo United Strand dal barbiere. La sua sfida ora si azzera e la sua delusione era evidente agli occhi di tutti sui social media.
"Non voglio che questo riguardi me"
L'impresa di United Strand è stata redditizia, anche se lui "non è pagato così bene come alcuni pensano", e sta anche contribuendo a una buona causa. La sfida di Ilett è raccogliere fondi per Little Princess Trust, un ente di beneficenza che fornisce parrucche ai bambini che hanno perso i capelli a causa di cure contro il cancro o altre malattie, e lui dice che più a lungo dura, meglio è per loro.
"Più dura, meglio è per l'ente di beneficenza", ha detto Ilett nel suo live streaming dopo il pareggio. "Non voglio che questo riguardi me, anche se sono sicuro che probabilmente sarà così, ma è comunque imbattuto e in buona forma".
Carrick reagisce al pareggio del Man Utd
Anche Carrick ha parlato dopo la partita, ammettendo di essere entusiasta del pareggio all'ultimo minuto, ma deluso per non aver conquistato i tre punti. Ha dichiarato ai giornalisti: "Sono sentimenti contrastanti. Sappiamo di non aver dato il meglio di noi e dobbiamo dare merito al West Ham per questo. Possiamo fare meglio, i ragazzi sono frustrati e delusi per questo, il che è positivo. Abbiamo trovato un gol nel finale, è un grande momento e un altro aspetto positivo. Non vogliamo ricorrervi troppo spesso, ma nel quadro generale un punto è qualcosa che possiamo accettare. Se si valutano le partite di un periodo di cinque incontri, avere solo un pareggio è molto positivo, ma i sentimenti sono contrastanti.
"Sappiamo quanto sia difficile mettere insieme una serie di risultati positivi in questo campionato, non è facile. A volte sei pericoloso, hai una scintilla, e a volte sei noioso. Devi trovare la risposta, devi trovare un modo. Il gol che abbiamo subito è stato frustrante, visto l'andamento della partita. Ma il calcio è così. Nel complesso siamo riusciti a prendere qualcosa dalla partita e andiamo avanti.
"Se siamo onesti, non abbiamo trovato il giusto equilibrio nella prima parte della partita, ma succede, le squadre possono impedirti di segnare! Abbiamo continuato a provarci, abbiamo cambiato strategia e grazie alla nostra flessibilità siamo riusciti a trovare una soluzione".
Il Manchester United si prende una pausa
Il Manchester United non giocherà fino al 23 febbraio, quando affronterà l'Everton. Si era parlato di una trasferta del Manchester United in Medio Oriente per una partita amichevole molto remunerativa, ma il progetto è stato accantonato e Carrick ha parlato dei suoi piani per la pausa nel calendario: "Rimarremo a Manchester. È un'occasione per ricaricare un po' le batterie, abbiamo qualche infortunio e qualche acciacco. Abbiamo alcuni infortuni che vorremmo curare, inoltre sarà utile prendersi una piccola pausa e riflettere su dove siamo arrivati dopo questo periodo. Abbiamo bisogno di schiarirci le idee, lavorare bene, fare un respiro profondo e tornare ancora più forti. Sono 13 giorni strani, ma cercheremo di sfruttarli al meglio".
