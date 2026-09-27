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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

Non solo Spence, chi torna dopo la sosta: da McTominay a Kolo Muani, fino a Calhanoglu, Meret, Nzola e Adams

Serie A
Fantacalcio

Il punto sugli infortunati e sui rientri dopo la sosta in Serie A: si aspettano anche Addai, Solet, Casadei e Spinazzola.

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Questa lunga sosta sarà l'occasione per riportare in campo tanti infortunati in Serie A.

Analizziamo tutti i rientri, squadra per squadra.

  • FINALMENTE SPENCE, TORNA CALHANOGLU

    In casa l'Inter l'obiettivo è svuotare l'infermeria ed avere tutti a disposizione per la sfida contro il Parma del 10 ottobre alla ripresa.

    Occhi puntati su Spence che sta proseguendo il suo lavoro individuale ed è praticamente pronto ad aggregarsi ai compagni.

    Per l'esterno inglese una convocazione contro il Parma è assai probabile. E magari potrebbe essere anche la volta buona per l'esordio, nel finale di gara.

    Sulla via del recupero anche Calhanoglu, Dimarco e Stones.

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  • RIECCO KOLO MUANI E CAMBIASO

    Dopo la frattura alla mano e la conseguente operazione, la Juventus riabbraccerà perlomeno Kolo Muani tra i tanti infortunati.

    L'attaccante francese ci sarà a Cagliari per la ripresa del campionato. Così come ci sarà Cambiaso, che sta sfruttando la sosta per recuperare la condizione e provare un nuovo ruolo, quello di mezz'ala nel centrocampo a tre.

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  • McTominay Serie AGetty Images

    IL NAPOLI RITROVA MCTOMINAY E NON SOLO

    Si è sentita eccome la mancanza di Scott McTominay nel Napoli.

    Il centrocampista scozzese sta svolgendo il percorso riabilitativo post operazione che dovrebbe portarlo a giocare almeno uno spezzone di partita contro il Frosinone alla ripresa.

    A disposizione torneranno anche Meret e Spinazzola, magari anche dal primo minuto.

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  • VIA LIBERA PER MARUSIC, CATALDI E ROVELLA

    Nella Lazio sono tre gli uomini che Gattuso aspetta di rivedere in campo.

    Il primo è Adam Marusic, pronto a riprendersi il suo posto sulla fascia destra.

    Poi Cataldi e Rovella: il primo dovrebbe tornare tra i convocati già contro il Monza dopo la sosta, mentre il secondo potrebbe far slittare il suo rientro di una settimana ancora e rientrare contro la Juventus.

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  • Addai Como 2025-2026Getty Images

    ADDAI, UN'ALTRA FRECCIA PER FABREGAS

    Dopo il grave infortunio al tendine d'Achille, Addai è finalmente tornato in panchina contro il Frosinone.

    Durante la sosta si è messo al lavoro per ritrovare la condizione e potremmo rivederlo in campo già dopo la sosta.

    Un rinforzo molto importante per l'attacco di Fabregas.

  • PRONTO NZOLA

    Nel Cagliari la notizia più importante è il recupero della condizione di M'Bala Nzola, ultimo colpo di mercato dei sardi.

    L'ex Fiorentina ha avuto bisogno di un po' di tempo per raggiungere la forma e adesso Pisacane è pronto a convocarlo contro la Juventus dopo la sosta.

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  • IL RITORNO DI CASADEI E ADAMS

    A Torino, sponda granata, Abate riaccoglierà invece Casadei e Adams.

    Il centrocampista è rimasto fuori un mese, ma ora si è finalmente lasciato il problema alle spalle.

    L'attaccante scozzese, tra i più in forma in questo inizio di stagione, ha dovuto dare forfait per due partite, ma la sosta gli è servita per recuperare pienamente.

  • SOLET DI NUOVO TITOLARE

    Tre le partite saltate da Solet, ora pronto a riprendersi una maglia da titolare alla ripresa.

    Con lui regolarmente in campo anche Davis.

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