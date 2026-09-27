Non solo Spence, chi torna dopo la sosta: da McTominay a Kolo Muani, fino a Calhanoglu, Meret, Nzola e Adams

Dopo la frattura alla mano e la conseguente operazione, la Juventus riabbraccerà perlomeno Kolo Muani tra i tanti infortunati.

L'attaccante francese ci sarà a Cagliari per la ripresa del campionato. Così come ci sarà Cambiaso, che sta sfruttando la sosta per recuperare la condizione e provare un nuovo ruolo, quello di mezz'ala nel centrocampo a tre.