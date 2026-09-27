Non solo Spence, chi torna dopo la sosta: da McTominay a Kolo Muani, fino a Calhanoglu, Meret, Nzola e Adams

Questa lunga sosta sarà l'occasione per riportare in campo tanti infortunati in Serie A.
Analizziamo tutti i rientri, squadra per squadra.
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Questa lunga sosta sarà l'occasione per riportare in campo tanti infortunati in Serie A.
Analizziamo tutti i rientri, squadra per squadra.
In casa l'Inter l'obiettivo è svuotare l'infermeria ed avere tutti a disposizione per la sfida contro il Parma del 10 ottobre alla ripresa.
Occhi puntati su Spence che sta proseguendo il suo lavoro individuale ed è praticamente pronto ad aggregarsi ai compagni.
Per l'esterno inglese una convocazione contro il Parma è assai probabile. E magari potrebbe essere anche la volta buona per l'esordio, nel finale di gara.
Sulla via del recupero anche Calhanoglu, Dimarco e Stones.
Dopo la frattura alla mano e la conseguente operazione, la Juventus riabbraccerà perlomeno Kolo Muani tra i tanti infortunati.
L'attaccante francese ci sarà a Cagliari per la ripresa del campionato. Così come ci sarà Cambiaso, che sta sfruttando la sosta per recuperare la condizione e provare un nuovo ruolo, quello di mezz'ala nel centrocampo a tre.
Si è sentita eccome la mancanza di Scott McTominay nel Napoli.
Il centrocampista scozzese sta svolgendo il percorso riabilitativo post operazione che dovrebbe portarlo a giocare almeno uno spezzone di partita contro il Frosinone alla ripresa.
A disposizione torneranno anche Meret e Spinazzola, magari anche dal primo minuto.
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Nella Lazio sono tre gli uomini che Gattuso aspetta di rivedere in campo.
Il primo è Adam Marusic, pronto a riprendersi il suo posto sulla fascia destra.
Poi Cataldi e Rovella: il primo dovrebbe tornare tra i convocati già contro il Monza dopo la sosta, mentre il secondo potrebbe far slittare il suo rientro di una settimana ancora e rientrare contro la Juventus.
Dopo il grave infortunio al tendine d'Achille, Addai è finalmente tornato in panchina contro il Frosinone.
Durante la sosta si è messo al lavoro per ritrovare la condizione e potremmo rivederlo in campo già dopo la sosta.
Un rinforzo molto importante per l'attacco di Fabregas.
Nel Cagliari la notizia più importante è il recupero della condizione di M'Bala Nzola, ultimo colpo di mercato dei sardi.
L'ex Fiorentina ha avuto bisogno di un po' di tempo per raggiungere la forma e adesso Pisacane è pronto a convocarlo contro la Juventus dopo la sosta.
A Torino, sponda granata, Abate riaccoglierà invece Casadei e Adams.
Il centrocampista è rimasto fuori un mese, ma ora si è finalmente lasciato il problema alle spalle.
L'attaccante scozzese, tra i più in forma in questo inizio di stagione, ha dovuto dare forfait per due partite, ma la sosta gli è servita per recuperare pienamente.
Tre le partite saltate da Solet, ora pronto a riprendersi una maglia da titolare alla ripresa.
Con lui regolarmente in campo anche Davis.