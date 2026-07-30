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Simone Gambino

Non solo Soule e Mastantuono: dai sondaggi per Nwaneri alla suggestione Brahim Diaz, i possibili profili per il nuovo trequartista del Milan

Calciomercato
Milan
E. Nwaneri
Savinho
A. Diallo
M. Soule
F. Mastantuono

Sfumato Karetsas, il Diavolo è alla ricerca di un trequartista/esterno di piede mancino: Soulé il nome più caldo in queste ore, Mastantuono la grande tentazione, ma ci sono anche altri profili che potrebbero entrare in orbita Milan nei prossimi giorni...

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Dopo aver risolto la questione legata al numero 9, con il maxi-investimento su Gonçalo Ramos, ed aver puntellato la difesa con gli innesti di Mario Gila e Sankhoun Diawara, il Milan si sta concentrando sulla ricerca di un trequartista/esterno destro di piede mancino, esplicita richiesta di Ruben Amorim per disegnare il suo 3-4-2-1.

Il tecnico portoghese ha già chiarito come nelle sue idee Christian Pulisic può rendere al meglio partendo da sinistra, a piede invertito, e per questo ha avallato la cessione di Rafa Leao, dalla cui uscita sembrano dipendere le tempistiche e le modalità del prossimo colpo dei rossoneri.

Il reparto scouting del Diavolo aveva seguito a lungo e promosso a pieni voti Konstantinos Karetsas, ma il talento del Genk ha scelto Dortmund come prossima tappa della sua carriera. Sfumato il greco, su chi punterà il Milan? Analizziamo le opzioni percorribili sul mercato.

  • Soule RomaGetty

    IL PIÙ ABBORDABILE: MATIAS SOULÉ

    La pista più facile da percorrere è quella che porta a Roma, sponda giallorossa: per il club capitolino Matias Soulé non è certo intoccabile, anzi. La valutazione fatta da Tony D'Amico è di circa 35 milioni di euro, una cifra commisurata alle doti dell'argentino e che tiene conto anche dell'investimento da quasi 30 milioni effettuato dai giallorossi nell'estate del 2024 per convincere la Juventus a cedere il ragazzo di Mar del Plata.

    Soulé sa che la sua permanenza alla Roma è tutt'altro che scontata e dai primi sondaggi effettuati avrebbe già dato il suo gradimento all'ipotesi Milan. Considerando dunque la volontà del giocatore e la disponibilità della Roma a cedere l'argentino, al Milan non resterebbe che affondare il colpo.

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  • mastantuonoGetty Images

    LA TENTAZIONE: FRANCO MASTANTUONO

    Un altro argentino al centro delle riflessioni dei dirigenti rossoneri in queste ore è quello di Franco Mastantuono, che al Real Madrid non è fin qui riuscito a tener fede alle enormi aspettative che avevano accompagnato il suo trasferimento ai Blancos dal River Plate. A soli 18 anni rappresenta un'occasione invitantissima per il Milan, ma l'ostacolo principale è rappresentato dalla volontà del Real di non perdere il controllo del cartellino del giocatore. E se il Diavolo non sembra intenzionato a procedere con un prestito secco, serve una formula più articolata per mettere tutti d'accordo: un'operazione alla Nico Paz, con diritto di recompra e percentuale di rivendita a favore del club madrileno potrebbe essere la soluzione. Ma ad oggi il Real per Mastantuono - che piace anche, tra le altre, a Roma e Fiorentina - apre solo a soluzioni non a titolo definitivo.

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  • Portsmouth v Arsenal - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    IL GIOIELLINO: ETHAN NWANERI

    Tra i profili sondati dal Milan c'è anche Ethan Nwaneri, trequartista dell'Arsenal classe 2007, reduce dalla parentesi in prestito al Marsiglia, dove era partito forte con De Zerbi prima di finire ai margini con Beye.

    Sul talento dell'inglese, considerato da anni un autentico predestinato in patria, pochi dubbi: per velocità, creatività e feeling con la porta avversaria può essere un match perfetto per le richieste di Amorim. Anche qui, come per Mastantuono, i problemi nascono sulla volontà dell'Arsenal di non tagliare del tutto il cordone ombelicale con uno dei più luminosi gioielli prodotti dall'academy dei Gunners.

    Arteta, che lo ha lanciato in Premier League a soli 15 anni, non ha ancora dato il suo benestare a una nuova partenza di Nwaneri, che ha tanti estimatori in giro per l'Europa.

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  • Manchester United FC v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL PUPILLO DI AMORIM: AMAD DIALLO

    Se chiedeste ad Amorim un solo nome, la risposta del portoghese sarebbe scontata: Amad Diallo. L'ivoriano è probabilmente il giocatore che più di tutti ha beneficiato dell'esperienza a Old Trafford di Amorim: la sua crescita con l'ex tecnico dei Red Devils è stata costante, tanto che oggi la sua valutazione sfiora i 50 milioni di euro.

    Amorim ha utilizzato Diallo sia da esterno a tutta fascia che da trequartista dietro la punta, che lo ha ripagato con 10 goal e 11 assist nelle 43 presenze sotto la sua guida.

    Protagonista anche ai Mondiali, Amad è considerato però un asset importantissimo dal Manchester United, che non sembra lanciare segnali di apertura ad una possibile cessione dell'ex Atalanta. Ma qualora dovesse aprirsi uno spiraglio, il Milan sarebbe sicuramente sulle tracce del giocatore.

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  • Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    IL GRANDE RITORNO: BRAHIM DIAZ

    Occhio infine a quella che al momento è solo una suggestione ma che potrebbe diventare qualcosa di decisamente più concreto nei prossimi giorni: l'ipotesi di un ritorno di Brahim Diaz al Milan.

    Mourinho non ha ancora sciolto le riserve sul futuro del marocchino, che potrebbe vedersi chiuso ulteriormente a Madrid dall'arrivo ormai imminente di Yan Diomande. Su Brahim era forte la Juventus, che ha però deciso di optare per Alajbegovic, e non è da escludere che il suo nome possa tornare in orbita Milan.

    Diaz conosce l'ambiente, è estremamente legato ai colori rossoneri, e ha caratteristiche non dissimili da quelle di Karetsas, che era stato individuato come il profilo più gradito. Rispetto alle altre piste, rappresenterebbe una sorta di "usato sicuro", e se il Real dovesse decidere di mettere sul mercato il giocatore (che ad oggi punta a giocarsi le sue carte con Mourinho) ecco che il Milan potrebbe rappresentare la destinazione ideale per lui.

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