Non solo Soule e Mastantuono: dai sondaggi per Nwaneri alla suggestione Brahim Diaz, i possibili profili per il nuovo trequartista del Milan

Dopo aver risolto la questione legata al numero 9, con il maxi-investimento su Gonçalo Ramos, ed aver puntellato la difesa con gli innesti di Mario Gila e Sankhoun Diawara, il Milan si sta concentrando sulla ricerca di un trequartista/esterno destro di piede mancino, esplicita richiesta di Ruben Amorim per disegnare il suo 3-4-2-1.
Il tecnico portoghese ha già chiarito come nelle sue idee Christian Pulisic può rendere al meglio partendo da sinistra, a piede invertito, e per questo ha avallato la cessione di Rafa Leao, dalla cui uscita sembrano dipendere le tempistiche e le modalità del prossimo colpo dei rossoneri.
Il reparto scouting del Diavolo aveva seguito a lungo e promosso a pieni voti Konstantinos Karetsas, ma il talento del Genk ha scelto Dortmund come prossima tappa della sua carriera. Sfumato il greco, su chi punterà il Milan? Analizziamo le opzioni percorribili sul mercato.