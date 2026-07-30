Non solo Soule e Mastantuono: dai sondaggi per Nwaneri alla suggestione Brahim Diaz, i possibili profili per il nuovo trequartista del Milan

Occhio infine a quella che al momento è solo una suggestione ma che potrebbe diventare qualcosa di decisamente più concreto nei prossimi giorni: l'ipotesi di un ritorno di Brahim Diaz al Milan.

Mourinho non ha ancora sciolto le riserve sul futuro del marocchino, che potrebbe vedersi chiuso ulteriormente a Madrid dall'arrivo ormai imminente di Yan Diomande. Su Brahim era forte la Juventus, che ha però deciso di optare per Alajbegovic, e non è da escludere che il suo nome possa tornare in orbita Milan.

Diaz conosce l'ambiente, è estremamente legato ai colori rossoneri, e ha caratteristiche non dissimili da quelle di Karetsas, che era stato individuato come il profilo più gradito. Rispetto alle altre piste, rappresenterebbe una sorta di "usato sicuro", e se il Real dovesse decidere di mettere sul mercato il giocatore (che ad oggi punta a giocarsi le sue carte con Mourinho) ecco che il Milan potrebbe rappresentare la destinazione ideale per lui.