Non solo Pulisic e Pavlovic, il Milan vuole blindare le sue stelle: da Rabiot a Cisse, pioggia di rinnovi rossoneri

L’euforia da derby vinto ha pervaso l’atmosfera di Milanello.
Il 3-1 rifilato all’Inter sabato sera ha consentito alla squadra di Ruben Amorim di ripresentarsi con uno spirito estremamente positivo alla settimana che condurrà il Diavolo alle sfide contro Ferencvaros e Genoa.
In casa rossonera, peraltro, è un momento di enorme serenità, anche per merito delle scelte societarie, che stanno portando la proprietà a blindare i giocatori più importanti della rosa.
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