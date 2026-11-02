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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Non solo Pulisic e Pavlovic, il Milan vuole blindare le sue stelle: da Rabiot a Cisse, pioggia di rinnovi rossoneri

Serie A
Milan
Calciomercato

Dopo il derby, Cardinale è pronto ad altri due prolungamenti: il Diavolo ha cambiato linea, l’obiettivo è trattenere i pilastri del presente e i gioielli del futuro, blindando le fondamenta del nuovo ciclo.

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05 nov 2026

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L’euforia da derby vinto ha pervaso l’atmosfera di Milanello.

Il 3-1 rifilato all’Inter sabato sera ha consentito alla squadra di Ruben Amorim di ripresentarsi con uno spirito estremamente positivo alla settimana che condurrà il Diavolo alle sfide contro Ferencvaros e Genoa.

In casa rossonera, peraltro, è un momento di enorme serenità, anche per merito delle scelte societarie, che stanno portando la proprietà a blindare i giocatori più importanti della rosa.

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  • Cardinale GerryGetty

    CARDINALE HA CAMBIATO STRATEGIA

    Gerry Cardinale, rientrato in America dopo il derby, è soddisfatto del rendimento sportivo. La sua intervista alla Gazzetta dello Sport di qualche giorno fa è stata la cartina al tornasole dell’ambizione posseduta dal numero 1 di Redbird. Ora, però, a evidenziarsi è anche un altro importante cambio di passo, quello legato ai rinnovi, tallone d’achille del club fino a qualche anno fa, come per esempio dimostrato dagli addi di Calhanoglu, Donnarumma e Kessie a parametro zero negli ultimi anni. Cardinale vuole ribaltare il trend, evitando che il suo Milan perda calciatori per fine contratto.

  • Pavlovic Milan Torino Serie AGetty Images

    PAVLOVIC E PULISIC I PRIMI A RINNOVARE

    Vanno letti in quest’ottica i rinnovi di Pavlovic e Pulisic. Il fantasista americano ha prolungato proprio alla vigilia del derby: aumento di stipendio, da 4 a 5 milioni a stagione fino al 2031. Il difensore, invece, era stato il primo a estendere il rapporto col Diavolo, arrivando anche lui a un legame fino al 2031, con un ingaggio passato da 1,7 a 3 milioni di euro.

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  • Rabiot MilanGetty Images

    ORA TOCCA A RABIOT

    Il prossimo nome da blindare per il Milan è quello di Adrien Rabiot. Il francese ha un accordo fino al 30 giugno 2028, dovrebbe passare a un contratto - nelle idee di Cardinale - fino al 2030, con un adeguamento in termini economici che gli permetterà di giungere a un incasso annuale di 5 milioni, come Pulisic.

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  • Alphadjo CisseGetty

    ANCHE CISSE “NEL MIRINO” DEI RINNOVI

    Sarà, poi, premiato anche Alphadjo Cisse. Al momento, l’ex Catanzaro, percepisce “solo” 500mila euro. In considerazione del suo rendimento e della giovane età, il Milan si muoverà per blindarlo, aumentandone l’ingaggio e legandolo al Milan in maniera ancor più stretta.

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