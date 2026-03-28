Non solo Pio Esposito-Retegui, gli altri possibili ballottaggi per Bosnia-Italia: Palestra insidia Politano, da valutare Bastoni

Un'altra posizione di campo dove non sono mancate le riflessioni verso la semifinale playoff è sulla fascia destra. Tre giocatori per una sola maglia; Andrea Cambiaso è finito addirittura in tribuna e potrebbe accadere di nuovo martedì in Bosnia. Gattuso ha puntato su Politano tenendo in panchina Palestra che però ha esordito con la Nazionale nel finale di Italia-Irlanda del Nord, quando è subentrato proprio al posto dell'esterno del Napoli a sette minuti dalla fine.





Politano è stato autore del cross da cui è nato il goal di Tonali che ha sbloccato la partita ed è un elemento offensivo in una squadra a cui per sistema tattico e interpreti manca un po' di pericolosità. La fisicità di Palestra potrebbe tornare utile in un match come quello contro la Bosnia e il giovane laterale del Cagliari si è dimostrato pronto di essere in questo palcoscenico.





Politano però rimane in vantaggio per partire dall'inizio e fare staffetta a partita in corso con il compagno.