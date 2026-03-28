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Andrea Ajello

Non solo Pio Esposito-Retegui, gli altri possibili ballottaggi per Bosnia-Italia: Palestra insidia Politano, da valutare Bastoni

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Bosnia ed Erzegovina vs Italia

Gattuso avrà tre giorni per preparare la finale playoff contro la Bosnia: non sono esclusi dei cambiamenti nella formazione dell'Italia.

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Dopo il rientro a Coverciano e il giorno di riposo, ad eccezione di coloro che non hanno giocato contro l'Irlanda del Nord, oggi l'Italia riparte e inizia ufficialmente la preparazione verso la sfida contro la Bosnia che vale l'accesso al Mondiale in America.


Gli azzurri alle 17 scenderanno in campo per l'allenamento e Rino Gattuso avrà subito delle risposte; dovrà valutare le condizioni di chi ha giocato giovedì e studiare la formazione migliore per affrontare la Bosnia martedì a Zenica.


Non ci sarà ovviamente una rivoluzione nelle scelte del commissario tecnico che confermerà gran parte della squadra. Il ballottaggio principale riguarda l'attacco e chi affiancherà Moise Kean come "secondo" centravanti. Ma non è l'unico pensiero legato alla formazione nella testa di Gattuso.

  • IL GRANDE DUBBIO: PIO ESPOSITO O RETEGUI?

    Già alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, il punto di domanda maggiore, al di là delle condizioni di Alessandro Bastoni, era chi far giocare in attacco tra Kean, Retegui e Pio Esposito.


    La scelta è ricaduta sui primi due, ovvero su coloro che avevano giocato di più anche nei mesi passati in Nazionale. Kean ha risposto presente segnando, Retegui invece non ha sfruttato la grande occasione avuta.


    Ecco perché ancora più di prima adesso il ballottaggio con Pio Esposito è incerto. Gattuso non ha perso la fiducia nei confronti dell'ex centravanti dell'Atalanta ma deve valutare quello che dice il campo. I prossimi allenamenti chiariranno le idee del ct. L'attaccante dell'Inter scalpita.

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  • POLITANO CONFERMATO O CHANCE PER PALESTRA?

    Un'altra posizione di campo dove non sono mancate le riflessioni verso la semifinale playoff è sulla fascia destra. Tre giocatori per una sola maglia; Andrea Cambiaso è finito addirittura in tribuna e potrebbe accadere di nuovo martedì in Bosnia. Gattuso ha puntato su Politano tenendo in panchina Palestra che però ha esordito con la Nazionale nel finale di Italia-Irlanda del Nord, quando è subentrato proprio al posto dell'esterno del Napoli a sette minuti dalla fine.


    Politano è stato autore del cross da cui è nato il goal di Tonali che ha sbloccato la partita ed è un elemento offensivo in una squadra a cui per sistema tattico e interpreti manca un po' di pericolosità. La fisicità di Palestra potrebbe tornare utile in un match come quello contro la Bosnia e il giovane laterale del Cagliari si è dimostrato pronto di essere in questo palcoscenico.


    Politano però rimane in vantaggio per partire dall'inizio e fare staffetta a partita in corso con il compagno.

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  • BASTONI DA VALUTARE: SI SCALDANO BUONGIORNO E GATTI

    Bastoni ha stretto i denti per esserci contro l'Irlanda del Nord dopo il problema alla tibia che lo ha costretto a saltare l'ultima partita contro l'Inter. Gattuso ha apprezzato lo sforzo fatto dal difensore nerazzurro elogiandolo per questo.


    Non è apparso però il migliore Bastoni che è stato anche ammonito e poi sostituito all'inizio del secondo tempo con al suo posto l'ingresso di Federico Gatti. Il difensore dell'Inter è uscito stremato e le sue condizioni saranno da valutare oggi.


    Avrà tre giorni per recuperare le energie e ritrovare una condizione migliore; se non desse le giuste garanzie allora Gatti o Buongiorno sarebbero pronti a sostituirlo. Difficilmente però Gattuso rinuncerà a Bastoni, anche se non al meglio.

  • IL CENTROCAMPO NON SI TOCCA

    Ciò che sicuramente non cambierà è il centrocampo, decisivo grazie alla rete di Tonali. L'ex Milan in questo momento rappresenta il punto forte del reparto azzurro e in generale della Nazionale ma non è l'unica certezza di Gattuso.


    Barella nonostante qualche critica per il rendimento all'Inter è un pilastro della Nazionale mentre Locatelli è il giocatore che dà più garanzie davanti alla difesa. Saranno ancora loro tre a comporre il centrocampo contro la Bosnia con i due romanisti Pisilli e Cristante come alternative a gara in corso.

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