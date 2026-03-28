Non solo Pio Esposito-Retegui, gli altri possibili ballottaggi per Bosnia-Italia: Palestra insidia Politano, da valutare Bastoni

Dopo il rientro a Coverciano e il giorno di riposo, ad eccezione di coloro che non hanno giocato contro l'Irlanda del Nord, oggi l'Italia riparte e inizia ufficialmente la preparazione verso la sfida contro la Bosnia che vale l'accesso al Mondiale in America.
Gli azzurri alle 17 scenderanno in campo per l'allenamento e Rino Gattuso avrà subito delle risposte; dovrà valutare le condizioni di chi ha giocato giovedì e studiare la formazione migliore per affrontare la Bosnia martedì a Zenica.
Non ci sarà ovviamente una rivoluzione nelle scelte del commissario tecnico che confermerà gran parte della squadra. Il ballottaggio principale riguarda l'attacco e chi affiancherà Moise Kean come "secondo" centravanti. Ma non è l'unico pensiero legato alla formazione nella testa di Gattuso.