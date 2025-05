Non solo lo Scudetto, dall'Europa alla salvezza negli ultimi 90 minuti c'è in gioco tantissimo: tutti i verdetti ancora in palio

Tra venerdì e domenica si chiuderà uno dei campionati più equilibrati, in ogni zona della classifica, degli ultimi anni: favorite e combinazioni.

L'attesa durerà qualche giorno ancora, fino al weekend. E sarà un'attesa spasmodica. Non per tutte le squadre della Serie A, questo no: per quasi tutte. Perché tale è stato l'equilibrio del torneo da essere arrivati alla fine così, immersi nell'equilibrio più totale.

Prendete la lotta per il titolo: Napoli e Inter se la stanno giocando fino all'ultima giornata dopo aver pareggiato le rispettive partite domenica, una contro il Parma e l'altra contro la Lazio. Fino al 90' al primo posto c'erano i nerazzurri, poi il rigore di Pedro ha mischiato completamente le carte in tavola. E alla fine solo il VAR ha impedito ai partenopei di volare a +3.

Ma in palio non c'è mica solo uno Scudetto, nonostante arrivare al primo posto sia il traguardo più prestigioso di tutti: dall'Europa - intesa come Champions League, come Europa League, anche come Conference League - alla salvezza, tutto il resto o quasi è ancora in gioco.

L'articolo prosegue qui sotto

Potenza di un torneo che raramente è stato così combattuto nell'epoca recente. E che, tra venerdì sera e domenica sera, toglierà finalmente e completamente il velo decretando gli ultimi verdetti in ogni zona della classifica.