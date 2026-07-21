Non solo Leao, Gimenez è l'altro punto interrogativo del Milan: il futuro e le prospettive dopo una stagione da incubo

Già, la caviglia. Corsi e ricorsi storici, un incubo che riprende forma. Perché proprio per un infortunio in quel punto del corpo Gimenez ha visto scivolargli via dalle dita la stagione del possibile riscatto dopo i primi sei mesi in chiaroscuro a Milano.

Atalanta-Milan del 28 ottobre ha segnato la svolta in negativo. Gimenez è partito titolare, ha chiesto il cambio all'intervallo, non è più rientrato in campo. E ha rischiato di non rientrare più neppure in stagione, tornando solo contro il Torino il 21 marzo: addirittura cinque mesi più tardi, con tanto di operazione poco prima di Natale.

Il rendimento? Pessimo, evidentemente non soltanto per colpa sua: zero i goal segnati in campionato in 16 presenze. L'ultimo guizzo stagionale risale a Milan-Lecce 3-0 di Coppa Italia, addirittura a settembre. Poi l'infortunio, il buio, i mesi di stop, la decisione del Milan di portare in Italia Fullkrug a gennaio.

Gimenez, a dire il vero, avrebbe anche potuto lasciare un marchio sulla qualificazione Champions del Milan: suo l'assist per Saelemaekers nell'ultima partita contro il Cagliari. Ma poi i rossoneri di Allegri si sono clamorosamente buttati via, e allora come non detto.