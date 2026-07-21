Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Santiago Gimenez MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Non solo Leao, Gimenez è l'altro punto interrogativo del Milan: il futuro e le prospettive dopo una stagione da incubo

Calciomercato
Serie A
Milan
S. Gimenez

Il centravanti messicano sperava di diventare il capocannoniere dei Mondiali, ma non ha segnato neppure una volta. E ora è arrivato pure Ramos. Che fare con lui sul mercato?

Pubblicità

Rafael Leao è in prima fila tra i giocatori del Milan ancora a caccia di un destino. Lui stesso lo ha ammesso in tempi non sospetti: ha tutta l'intenzione di cambiare squadra. Però è ancora lì, a Milano: se il mercato non lo chiama...

Ma Leao non è mica l'unico. In ballo c'è, ad esempio, anche quel Santiago Gimenez che a un certo punto, quando il Milan lo ha prelevato dal Feyenoord, sembrava essere una sorta di salvatore della patria: inutile dire che non è andata esattamente così. Anzi, il suo percorso in rossonero si è snodato in direzione contraria.

Il grande punto interrogativo dell'attacco, oltre a Leao, riguarda insomma proprio lui. Che fare con Gimenez? Una domanda a cui il Mondiale non ha dato una risposta: tutt'altro.

  • Santiago GimenezGetty

    "SARÒ IL CAPOCANNONIERE": E INVECE...

    Gimenez non è partito titolare neppure una volta nel Messico, che alla fine è stato eliminato dall'Inghilterra agli ottavi di finale. Sempre per scelta tecnica di Javier Aguirre, il proprio ct, che all'esordio col Sudafrica lo ha lasciato in panchina addirittura per tutto l'incontro.

    Il milanista si è così dovuto accontentare di qualche spezzone di partita: una decina di minuti contro la Corea del Sud, mezz'ora contro la Repubblica Ceca e via così. Sempre da subentrato. E senza lasciare il segno praticamente mai, se non quando ha fatto espellere l'ecuadoriano Hincapié, reo di avergli parlato con una mano a coprirsi la bocca.

    I goal segnati? Zero. Come pure gli assist. E dire che prima del Mondiale, in un'intervista da "ultime parole famose", aveva indicato sé stesso come il capocannoniere dei Mondiali. Competizione che peraltro ha chiuso con un infortunio a una caviglia, apparentemente non troppo serio.

    • Pubblicità

  • UNA STAGIONE DA INCUBO

    Già, la caviglia. Corsi e ricorsi storici, un incubo che riprende forma. Perché proprio per un infortunio in quel punto del corpo Gimenez ha visto scivolargli via dalle dita la stagione del possibile riscatto dopo i primi sei mesi in chiaroscuro a Milano.

    Atalanta-Milan del 28 ottobre ha segnato la svolta in negativo. Gimenez è partito titolare, ha chiesto il cambio all'intervallo, non è più rientrato in campo. E ha rischiato di non rientrare più neppure in stagione, tornando solo contro il Torino il 21 marzo: addirittura cinque mesi più tardi, con tanto di operazione poco prima di Natale.

    Il rendimento? Pessimo, evidentemente non soltanto per colpa sua: zero i goal segnati in campionato in 16 presenze. L'ultimo guizzo stagionale risale a Milan-Lecce 3-0 di Coppa Italia, addirittura a settembre. Poi l'infortunio, il buio, i mesi di stop, la decisione del Milan di portare in Italia Fullkrug a gennaio.

    Gimenez, a dire il vero, avrebbe anche potuto lasciare un marchio sulla qualificazione Champions del Milan: suo l'assist per Saelemaekers nell'ultima partita contro il Cagliari. Ma poi i rossoneri di Allegri si sono clamorosamente buttati via, e allora come non detto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Goncalo Ramos PSGGetty Images

    E ORA C'È PURE RAMOS

    Nei piani di Allegri, all'inizio della scorsa stagione, Gimenez avrebbe anche potuto far parte dell'undici titolare. Ma quando il Milan ha iniziato il precampionato lui era a giocare la Gold Cup col Messico, e quando si è presentato ha trovato la porta chiusa: Max aveva già costruito la squadra col 3-5-2 e l'attacco leggero Leao-Pulisic.

    Al netto della situazione del portoghese, nonché del Mondiale a sua volta deludente disputato dall'americano, peraltro pure lui infortunatosi nell'ultima partita, Gimenez oggi è ancora più chiuso: dal PSG è arrivato Gonçalo Ramos, prelevato dal PSG in cambio di 74 milioni di euro più bonus.

    Ora: non si guardano solo i soldi quando si deve buttar giù un undici titolare. E Amorim certamente non lo farà. E dunque è complicato anche solo per questo immaginare Ramos, l'acquisto più costoso dell'intera storia rossonera, riserva di Gimenez.

    Sulla carta il portoghese sarà il titolare: è più sano, dà più garanzie. Mentre Santi, al momento, è la sua immediata riserva. Il Milan si ritrova dunque con due centravanti puri, a differenza della passata stagione in cui, a un certo punto, non ne aveva neppure uno a disposizione.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • CHE FARE CON GIMENEZ?

    Tutto questo, bene ribadirlo, è sulla carta. Ed è un discorso che va fatto il 21 luglio, a più di un mese dalla chiusura del mercato estivo fissata per il 1° settembre.

    Il tempo per cambiare le carte in tavola c'è tutto. E anche per cambiare il destino di Gimenez, tutt'altro che intoccabile non tanto per volontà propria, come nel caso di Leao, ma perché una stagione del genere, un Mondiale del genere, un periodo di forma del genere, inducono necessarie riflessioni.

    Durante il Mondiale si è ad esempio vociferato di un interesse dalla MLS, e in particolare dell'Orlando City. Ma un'offerta al Milan, a oggi, non è ancora arrivata. E l'ennesimo problema fisico di Gimenez, che pure ha rivelato che "la caviglia sta migliorando", non fa stare tranquille neppure le potenziali spasimanti considerando i trascorsi.

    I tempi in cui il Milan firmava il colpo prendendo Santi dal Feyenoord, insomma, sono lontani. E dire che non è passato che un anno e mezzo. Toccherà a lui risalire la china: che sia a Milano o altrove. Deciderà Amorim, deciderà anche il mercato.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli dei club
Celtic crest
Celtic
CEL
Milan crest
Milan
MIL