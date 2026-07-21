Non solo Leao, Gimenez è l'altro punto interrogativo del Milan: il futuro e le prospettive dopo una stagione da incubo

Rafael Leao è in prima fila tra i giocatori del Milan ancora a caccia di un destino. Lui stesso lo ha ammesso in tempi non sospetti: ha tutta l'intenzione di cambiare squadra. Però è ancora lì, a Milano: se il mercato non lo chiama...
Ma Leao non è mica l'unico. In ballo c'è, ad esempio, anche quel Santiago Gimenez che a un certo punto, quando il Milan lo ha prelevato dal Feyenoord, sembrava essere una sorta di salvatore della patria: inutile dire che non è andata esattamente così. Anzi, il suo percorso in rossonero si è snodato in direzione contraria.
Il grande punto interrogativo dell'attacco, oltre a Leao, riguarda insomma proprio lui. Che fare con Gimenez? Una domanda a cui il Mondiale non ha dato una risposta: tutt'altro.