Non solo Leao, big in fuga dal Milan? Da Rabiot a Modric, da Maignan a Jashari e Pavlovic, tutti i possibili partenti

Ci sono infine da valutare le posizioni di quei calciatori che, o perché non rientrano più nel progetto o perché sono più vicini alla scadenza naturale dei rispettivi contratti (Tomori e Loftus-Cheek) o perché sono asset rivendibili per fare cassa, hanno possibilità di cambiare aria nell'imminente finestra di mercato estivo. Rientra in questa logica Strahinja Pavlovic, acquistato per 20 milioni di euro nell'estate 2024 e oggi valutato già intorno ai 45-50, complice il gradimento di alcuni club della Premier League. Oppure Ardon Jashari, uno degli investimenti più onerosi della campagna acquisti di Igli Tare, che ha deluso a livello di rendimento ma che rimane molto apprezzato sia in Italia (Atalanta e Roma hanno già richiesto informazioni) che all'estero. Alle giuste condizioni entrambi possono rientrare nella lista dei sacrificabili, per un Milan che invece che consolidarsi rischia di perdere parecchi pezzi in vista della prossima stagione.