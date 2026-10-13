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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Lelio Donato

Non solo la difesa, i numeri che preoccupano l'Inter: sette sconfitte nelle ultime otto di Champions, quattro di fila e già quattordici goal subiti

Champions League
Inter
Club Bruges
Inter vs Club Bruges

I nerazzurri hanno subito altri quattro goal, che portano il totale stagionale a quattordici in appena otto gare ufficiali. Mentre il cammino dell'Inter di Chivu in Champions League è preoccupante.

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Ma cosa sta succedendo all'Inter?

La clamorosa sconfitta casalinga subita contro il Brugge certifica un problema difensivo evidente. Ma non solo.

I nerazzurri, durante la gestione Chivu, continuano infatti ad avere un rendimento completamente opposto tra campionato e Champions League.

Ed il paragone con l'era Inzaghi, capace di raggiungere due finali in tre anni, rischia di diventare sempre più impietoso.

  • DIFESA DA INCUBO

    Nell'analisi dell'inizio di stagione nerazzurro non si può che partire dalla difesa.

    L'Inter è riuscita fin qui a mantenere la propria porta inviolata due volte in otto partite. Troppo poco per chi punta a vincere tutto.

    Ancora più preoccupante è il numero di goal subiti. Dopo i quattro contro il Brugge infatti il totale complessivo è salito addirittura a quattordici con una media molto vicina ai due partita. E in due delle ultime tre gare casalinghe l'Inter ha incassato sette reti. Davvero troppe.

    La sensazione è che la squadra di Chivu stia pagando l'assenza di un leader che guidi il reparto. E in tal senso la contemporanea perdita di Acerbi e De Vrij forse è stata sottovalutata durante il mercato, anche considerate le precarie condizioni fisiche del nuovo acquisto Stones.

  • OTTAVI A RISCHIO?

    Di certo il rendimento europeo dell'Inter di Chivu fin qui è negativo.

    I nerazzurri poco più di un anno fa con Simone Inzaghi in panchina avevano raggiunto addirittura la finale di Champions League, seppure poi persa 5-0 contro il PSG.

    Ma nella scorsa stagione non sono riusciti a superare il playoff venendo eliminati da un avversario tecnicamente modesto come il Bodo/Glimt.

    E quest'anno dopo due partite sono ancora fermi a quota zero punti. Cosa che rende già abbastanza complicato l'obiettivo di accedere direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff.

    Anche perché nelle ultime due giornate della fase campionato l'Inter andrà a Dortmund e poi affronterà il Liverpool in casa.

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  • I NUMERI IN CHAMPIONS

    Analizzando il cammino dell'Inter di Chivu in Champions League i numeri sono impietosi.

    I nerazzurri hanno vinto solo una delle ultime otto gare giocate in Europa, in trasferta contro il Borussia Dortmund.

    Per il resto sono arrivate solo sconfitte di cui quattro consecutive. Cosa questa che non era mai accaduta nella storia dell'Inter.

    L'Inter di Chivu ha sempre perso quando il livello dell'avversario si è alzato leggermente (Atletico, Liverpool e Arsenal l'anno scorso, Real Madrid quest'anno).

    Ma non ha fatto bene neanche contro rivali sulla carta decisamente alla portata come Bodo/Glimt (due sconfitte su due) e Brugge.

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  • LA DIFFERENZA COL CAMPIONATO

    Anche in campionato la difesa dell'Inter in questo inizio di stagione è stata tutt'altro che impeccabile.

    I nerazzurri hanno infatti già subito otto goal in sei giornate. Ovvero più di ben nove squadre, compreso il Bologna quattordicesimo.

    Ma se in Serie A la squadra di Chivu è quasi sempre riuscita a rimettere le cose a posto grazie al netto divario tecnico con le avversarie, in Champions League concedere così tanto diventa un problema.

    Così come un problema rischia di diventare quello del portiere. Anche contro il Brugge infatti Josep Martinez non è stato esente da colpe, come già accaduto in altre occasioni.

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