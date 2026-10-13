Non solo la difesa, i numeri che preoccupano l'Inter: sette sconfitte nelle ultime otto di Champions, quattro di fila e già quattordici goal subiti

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Ma cosa sta succedendo all'Inter?
La clamorosa sconfitta casalinga subita contro il Brugge certifica un problema difensivo evidente. Ma non solo.
I nerazzurri, durante la gestione Chivu, continuano infatti ad avere un rendimento completamente opposto tra campionato e Champions League.
Ed il paragone con l'era Inzaghi, capace di raggiungere due finali in tre anni, rischia di diventare sempre più impietoso.