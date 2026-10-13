Non solo la difesa, i numeri che preoccupano l'Inter: sette sconfitte nelle ultime otto di Champions, quattro di fila e già quattordici goal subiti

Nell'analisi dell'inizio di stagione nerazzurro non si può che partire dalla difesa.

L'Inter è riuscita fin qui a mantenere la propria porta inviolata due volte in otto partite. Troppo poco per chi punta a vincere tutto.

Ancora più preoccupante è il numero di goal subiti. Dopo i quattro contro il Brugge infatti il totale complessivo è salito addirittura a quattordici con una media molto vicina ai due partita. E in due delle ultime tre gare casalinghe l'Inter ha incassato sette reti. Davvero troppe.

La sensazione è che la squadra di Chivu stia pagando l'assenza di un leader che guidi il reparto. E in tal senso la contemporanea perdita di Acerbi e De Vrij forse è stata sottovalutata durante il mercato, anche considerate le precarie condizioni fisiche del nuovo acquisto Stones.