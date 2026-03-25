Non solo il Tottenham, diversi club su De Zerbi: lui ha deciso di aspettare la prossima stagione

Quello di Roberto De Zerbi è un nome che, nelle ultime settimane, è stato accostato a diverse panchine italiane ed europee.
Se in ottica Serie A si è parlato soprattutto di un approdo in vista della prossima stagione, in altri casi, legati soprattutto alla Premier League, si è parlato di un interesse per l'immediato.
A rendere De Zerbi uno degli allenatori più appetibili del momento è anche il suo status contrattuale: attualmente è libero da ogni vincolo ma, come spiegato da 'Sky Sport', tra le sue intenzioni non c'è quella di legarsi ad un nuovo club ad annata in corso.