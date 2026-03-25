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Leonardo Gualano

Non solo il Tottenham, diversi club su De Zerbi: lui ha deciso di aspettare la prossima stagione

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Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Roberto De Zerbi ha deciso di non tornare in panchina in questa stagione: nelle ultime settimane è stato contattato da diversi club.

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Quello di Roberto De Zerbi è un nome che, nelle ultime settimane, è stato accostato a diverse panchine italiane ed europee.

Se in ottica Serie A si è parlato soprattutto di un approdo in vista della prossima stagione, in altri casi, legati soprattutto alla Premier League, si è parlato di un interesse per l'immediato.

A rendere De Zerbi uno degli allenatori più appetibili del momento è anche il suo status contrattuale: attualmente è libero da ogni vincolo ma, come spiegato da 'Sky Sport', tra le sue intenzioni non c'è quella di legarsi ad un nuovo club ad annata in corso.


  • Roberto De Zerbi Marseille 2025-26Getty

    LIBERO DA OGNI VINCOLO

    Roberto De Zerbi è attualmente libero da ogni vincolo contrattuale.


    Lo scorso 11 febbraio, infatti, la sua avventura al Marsiglia si è conclusa con una risoluzione contrattuale.


    Una decisione che, come confermato dallo stesso club transalpino, è stata presa di comune accordo.

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  • LE VOCI SUL TOTTENHAM

    Il nome di Roberto De Zerbi, nel corso delle ultime settimane, è stato accostato soprattutto a quello del Tottenham.


    Come spiegato da 'Sky', il club londinese aveva cercato il tecnico italiano a seguito dell'esonero di Thomas Frank, salvo poi puntare su Igor Tudor.


    L'approdo dell'ex allenatore della Juventus sulla panchina degli Spurs non ha però, fin qui, dato gli esiti sperati, visto che la squadra è crollata a ridosso della zona retrocessione in Premier League.


    Da qui le voci di un possibile nuovo cambio di rotta ed un rinnovato interesse per De Zerbi.

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  • Roberto De Zerbi Marseille 2025-26Getty

    ASPETTERÀ LA PROSSIMA STAGIONE

    Secondo quanto riportato da 'Sky', nonostante i tanti recenti rumors, Roberto De Zerbi ha già deciso che non prenderà una squadra in corsa.


    La sua volontà è quella di attendere i prossimi mesi per valutare ogni singola offerta e prendere la decisione più giusta.

  • CERCATO DA DIVERSI CLUB

    Dopo la separazione dal Marsiglia, Roberto De Zerbi è stato avvicinato da diversi club.

    Non ne ha fatto una questione di offerte o di campionato: ha solo deciso, in maniera definitiva, che tornerà in panchina solo nella prossima stagione.

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