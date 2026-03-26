Non solo gli italiani, da Yildiz a Hojlund, Elmas e Zielinski: tutti i giocatori della Serie A impegnati ai playoff, si giocano il Mondiale

L'ultima sosta per le Nazionali stagionale si divide tra chi è già sicuro della qualificazione al Mondiale (o che non ci andrà) e chi invece si giocherà tutto ai playoff.

La Serie A ovviamente è tra i top campionati quello più interessato visto che c'è anche l'Italia tra le Nazionali che dovranno conquistare il Mondiale attraverso gli spareggi.



Ma oltre agli azzurri, ci sono altri calciatori presenti nel campionato italiano che disputeranno sfide cruciali con la propria Nazionale. E quindi torneranno nei rispettivi club per il rush finale di campionato con umori molto diversi. Ma quali calciatori stranieri presenti in Serie A sono impegnati ai playoff?