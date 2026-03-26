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Yildiz Hojlund ZielinskiGetty Images
Andrea Ajello

Non solo gli italiani, da Yildiz a Hojlund, Elmas e Zielinski: tutti i giocatori della Serie A impegnati ai playoff, si giocano il Mondiale

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Serie A

Serie A protagonista nei playoff Mondiali: tutti i calciatori delle squadre italiane che giocheranno le partite decisive per qualificarsi.

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L'ultima sosta per le Nazionali stagionale si divide tra chi è già sicuro della qualificazione al Mondiale (o che non ci andrà) e chi invece si giocherà tutto ai playoff. 

La Serie A ovviamente è tra i top campionati quello più interessato visto che c'è anche l'Italia tra le Nazionali che dovranno conquistare il Mondiale attraverso gli spareggi.


Ma oltre agli azzurri, ci sono altri calciatori presenti nel campionato italiano che disputeranno sfide cruciali con la propria Nazionale. E quindi torneranno nei rispettivi club per il rush finale di campionato con umori molto diversi. Ma quali calciatori stranieri presenti in Serie A sono impegnati ai playoff?

  • ELMAS CONTRO HOJLUND

    A beffare l'Italia quattro anni fa nei playoff fu la Macedonia del Nord che poi si fermò in finale contro il Portogallo. La Macedonia del Nord ci riproverà anche questa volta ma dovrà superare intanto in semifinale la Danimarca.

    Tre giocatori della Serie A presenti; sfida tra due calciatori del Napoli,  da una parte Eljif Elmas che è il calciatore più rappresentativo della Macedonia del Nord e dall'altra invece Rasmus Hojlund, per cui si può dire la stessa cosa lato Danimarca.  Ci sarà anche Oliver Provstgaard; il difensore della Lazio però dovrebbe partire in panchina. 

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  • LA POLONIA DI ZIELINSKI

    Missione Mondiale da non fallire per la Polonia, trascinata da Robert Lewandowski che vuole disputare per l'ultima volta la competizione internazionale. Tra i big della squadra allenata da Urban c'è anche Piotr Zielinski. 

    Il centrocampista dell'Inter, reduce da una grande stagione con l'Inter, sarà titolare contro l'Albania nella semifinale playoff. Panchina invece per il difensore della Roma Jan Ziółkowski.

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  • LOBOTKA SFIDA ZHEGROVA

    Tra le semifinali in programma anche Slovaccia-Kosovo dove gli "italiani" sono diversi. 

    La Slovaccia si affida alla regia di Stanislav Lobotka, appena rientrato da un infortunio. Il Kosovo potrebbe giocarsi la carta Edon Zhegrova, che in questi mesi alla Juventus ha faticato ma rimane il giocatore più talentuoso della Nazionale. Insieme allo juventino, presente anche Mërgim Vojvoda mentre non ci sarà Amir Rrahmani perché infortunato. 

  • LA TURCHIA DI YILDIZ E CALHANOGLU

    A proposito di giocatori presenti  in Serie A che saranno protagonisti ai playoff, la Turchia di Vincenzo Montella si affida a Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz.

    Due big non solo della propria Nazionale ma anche di Inter e Juventus che in semifinale affronteranno la Romania e poi eventualmente in finale la vincente tra Slovacchia e Kosovo. Presente anche il terzino della Roma Zeki Çelik.

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  • TUTTI I GIOCATORI STRANIERI DI SERIE A IMPEGNATI AI PLAYOFF MONDIALI

    Ecco la lista dei calciatori che giocano nel campionato italiano impegnati nei playoff per qualificarsi al Mondiale.

    • Macedonia del Nord: Elmas (Napoli)
    • Danimarca: Hojlund (Napoli), Provstgaard (Lazio)
    • Turchia: Yildiz (Juventus), Calhanoglu (Inter), Celik (Roma)
    • Polonia: Zielinski (Inter)
    • Albania: Ramadani (Lecce), Djmsiti (Atalanta), Hysaj (Lazio)
    • Repubblica Ceca: Vitik (Bolona)
    • Slovacchia: Lobotka (Napoli), Suslov (Verona)
    • Kosovo: Zhegrova (Juventus), Vojvoda (Como)
    • Svezia: Hien (Atalanta)
    • Bosnia: Muharemovic (Sassuolo), Kolasinac (Atalanta)