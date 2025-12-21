Pubblicità
Matteo Occhiuto

Non solo Füllkrug, il Milan pesca ancora in Premier League: idea Disasi per la difesa

L’attaccante tedesco è in pole position per il reparto offensivo, intesa vicina in prestito con diritto di riscatto. E dalla Premier può arrivare anche un difensore.

Il Milan accelera sul mercato. Archiviato il ko in Supercoppa con il Napoli, il club rossonero ha deciso di muoversi velocemente per rinforzare una rosa che ha dimostrato di necessitare di correttivi per puntare allo Scudetto.

La priorità del club è alla firma di una punta, di un vero numero 9 che possa dare profondità e centimetri al reparto avanzato; poi si penserà al centrale difensivo, dal momento che serve un elemento che ampli numericamente le possibilità a disposizione di Max Allegri.

Le prime mosse dovrebbero arrivare velocemente, con la società che si sta muovendo in maniera tempestiva.

    FÜLLKRUG IN DIRITTURA D’ARRIVO

    Niclas Füllkrug è il nome più vicino al reparto offensivo rossonero. Il classe 1993 dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

    L’ex Borussia Dortmund ha strappato al West Ham la promessa di cessione, i dialoghi con il Milan sono stati proficui.

    Percepirà un milione e mezzo di euro fino a giugno, il diritto di riscatto fissato a 10 milioni, con i londinesi che spingono per inserire un obbligo condizionato. 


    SI STRINGE PER AVERLO L’8 GENNAIO

    Il Milan vorrebbe avere Füllkrug il prima possibile. La velocità di acquisizione del suo cartellino è stata molto alta, ma difficilmente il tedesco sarà a disposizione per il 2 gennaio, quando Allegri affronterà il Cagliari. I tempi tecnici rendono molto difficile che possa farcela per il match contro i sardi, decisamente più realistico aspettarselo in rosa per la gara dell’8 contro il Genoa di Daniele De Rossi.


    DISASI IDEA PER LA DIFESA

    Ma il mercato del Milan non si limiterà a Füllkrug. Il club meneghino ha pronto anche un riforzo per la difesa di Allegri, individuato in Axel DIsasi del Chelsea.

    L’agente lo ha proposto ai rossoneri, che hanno valutato positivamente il suo profilo: Maresca non lo ha integrato nel suo progetto, per lui solo un paio di presenze nell’Under 21 dei londinesi.

    L’ex Monaco era arrivato nel 2023 a Londra per 45 milioni, ma in Premier non ha mai impressionato, ne al Chelsea e neanche all’Aston Villa con cui ha giocato in prestito. 


    RIFORZI PER ALLEGRI

    Insomma Allegri è pronto ad abbracciare rinforzi: una punta e un difensore sono state le sue primissime richieste per poter pensare di proseguire la corsa al tricolore. Füllkrug e Disasi sono i nomi principali che il club sta lavorando, con le possibilità di doppia fumata bianca che vanno rialzandosi di ora in ora. 


