Non solo Füllkrug, il Milan pesca ancora in Premier League: idea Disasi per la difesa

Il Milan accelera sul mercato. Archiviato il ko in Supercoppa con il Napoli, il club rossonero ha deciso di muoversi velocemente per rinforzare una rosa che ha dimostrato di necessitare di correttivi per puntare allo Scudetto.
La priorità del club è alla firma di una punta, di un vero numero 9 che possa dare profondità e centimetri al reparto avanzato; poi si penserà al centrale difensivo, dal momento che serve un elemento che ampli numericamente le possibilità a disposizione di Max Allegri.
Le prime mosse dovrebbero arrivare velocemente, con la società che si sta muovendo in maniera tempestiva.