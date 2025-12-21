Non solo Füllkrug, il Milan pesca ancora in Premier League: idea Disasi per la difesa

Ma il mercato del Milan non si limiterà a Füllkrug. Il club meneghino ha pronto anche un riforzo per la difesa di Allegri, individuato in Axel DIsasi del Chelsea.

L’agente lo ha proposto ai rossoneri, che hanno valutato positivamente il suo profilo: Maresca non lo ha integrato nel suo progetto, per lui solo un paio di presenze nell’Under 21 dei londinesi.

L’ex Monaco era arrivato nel 2023 a Londra per 45 milioni, ma in Premier non ha mai impressionato, ne al Chelsea e neanche all’Aston Villa con cui ha giocato in prestito.