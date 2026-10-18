"Non so se meritavamo di vincere", la rabbia di Rabiot: perché il Milan ha rischiato di rovinare tutto dopo un'ora quasi perfetta

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Può una squadra rischiare di non vincere una partita dominata per un'ora e in vantaggio di tre reti?
La risposta, ovviamente, è sì. Lo dice la storia del calcio e anche quella del Milan che perse una finale di Champions League passata alla storia in modo molto simile.
I rossoneri hanno rischiato di rovinare la grande prova offerta nel primo tempo contro l'Atalanta subendo due reti nell'ultima mezz'ora. E solo un grande Maignan ha evitato il clamoroso 3-3.
Ma cosa è successo? Cosa non ha funzionato nel finale di gara del Milan?