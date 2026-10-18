"Non so se meritavamo di vincere", la rabbia di Rabiot: perché il Milan ha rischiato di rovinare tutto dopo un'ora quasi perfetta

Ad ammettere come qualcosa nel finale di gara non abbia funzionato come avrebbe dovuto sono stati anche i giocatori del Milan, intervistati da 'Sky Sport'.

"Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, poi stranamente gli ultimi trenta minuti abbiamo perso il filo della partita, è un problema. Se facciamo un secondo tempo del genere non vale niente, alla fine abbiamo vinto questa partita ma non so se lo meritiamo così tanto. Sono arrabbiato, non possiamo fare un primo tempo del genere e poi giocare così nel secondo tempo" ha dichiarato Adrien Rabiot.

Parole sposate anche da Mario Gila con qualche distinguo: "Abbiamo dominato tutta la partita fino al minuto sessantacinque. Poi abbiamo mollato, abbiamo perso un po' il baricentro, andavamo troppo in pressione con fretta e cercavamo di portare la palla troppo veloce in attacco.

Dispiace perché il primo tempo penso sia stato il migliore finora in stagione, e buttare le sensazioni della squadra non è giusto. Però anche queste partite bisogna vincerle. Penso che le grandi squadre si vedano anche in questi momenti, non dobbiamo vedere tutto così negativo".