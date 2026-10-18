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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

"Non so se meritavamo di vincere", la rabbia di Rabiot: perché il Milan ha rischiato di rovinare tutto dopo un'ora quasi perfetta

Serie A
Milan
Milan vs Atalanta
Atalanta

I rossoneri hanno dominato per un'ora contro l'Atalanta rischiando però poi tantissimo nel finale. I cambi di Amorim, stavolta, non convincono. E alla fine Rabiot lancia l'allarme.

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Può una squadra rischiare di non vincere una partita dominata per un'ora e in vantaggio di tre reti?

La risposta, ovviamente, è sì. Lo dice la storia del calcio e anche quella del Milan che perse una finale di Champions League passata alla storia in modo molto simile.

I rossoneri hanno rischiato di rovinare la grande prova offerta nel primo tempo contro l'Atalanta subendo due reti nell'ultima mezz'ora. E solo un grande Maignan ha evitato il clamoroso 3-3.

Ma cosa è successo? Cosa non ha funzionato nel finale di gara del Milan?

  • UN PRIMO TEMPO DOMINATO

    Le scelte iniziali di Amorim hanno pagato nonostante il tecnico abbia deciso di tenere fuori il grande protagonista della notte di Salisburgo, ovvero Cisse.

    Al suo posto ha giocato Pulisic al quale è stato annullato il goal dell'1-0 per fuorigioco. A sbloccare il risultato è stato così Gonçalo Ramos su calcio di rigore prima del raddoppio di Rabiot già prima dell'intervallo.

    Un vero e proprio dominio, quello del Milan del primo tempo, proseguito anche all'inizio della ripresa. E subito dopo il secondo rigore della partita, stavolta fallito da Ramos, è arrivato il tris di Gila.

    Per un'ora nella squadra di Amorim ha funzionato praticamente tutto, dalla difesa a Moreira sulla sinistra a tutta fascia. Ecco perché a quel punto la vittoria sembrava ormai in tasca. Invece il Milan ha rischiato di buttare via tutto.

  • ULTIMA MEZZ'ORA DA BRIVIDI

    La partita di San Siro è improvvisamente cambiata nell'ultima mezz'ora. Anche con le mosse dei due allenatori.

    Da una parte infatti Maurizio Sarri ha risistemato la sua squadra mettendo dentro Gaetano, Zalewski e prima, Scamacca e Zappacosta doppo.

    Non a caso il goal che ha riaperto il discorso è stato firmato proprio da Gaetano su assist di Zalewski. Amorim invece ha inserito Jashari, Estupinan e Loftus-Cheek per Pulisic, Musah e Modric.

    E proprio il primo si è perso Bellanova nell'azione del 3-2 di Krstovic che ha fatto tremare i tifosi rossoneri, specie quando Zappacosta si è presentato a tu per tu con Maignan, che ha evitato il clamoroso pareggio.

    Il Milan alla fine ha chiuso quindi tutto arroccato in difesa addirittura con Amorim che è passato al 5-4-1.

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  • LA RABBIA DI RABIOT

    Ad ammettere come qualcosa nel finale di gara non abbia funzionato come avrebbe dovuto sono stati anche i giocatori del Milan, intervistati da 'Sky Sport'.

    "Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, poi stranamente gli ultimi trenta minuti abbiamo perso il filo della partita, è un problema. Se facciamo un secondo tempo del genere non vale niente, alla fine abbiamo vinto questa partita ma non so se lo meritiamo così tanto. Sono arrabbiato, non possiamo fare un primo tempo del genere e poi giocare così nel secondo tempo" ha dichiarato Adrien Rabiot.

    Parole sposate anche da Mario Gila con qualche distinguo: "Abbiamo dominato tutta la partita fino al minuto sessantacinque. Poi abbiamo mollato, abbiamo perso un po' il baricentro, andavamo troppo in pressione con fretta e cercavamo di portare la palla troppo veloce in attacco.

    Dispiace perché il primo tempo penso sia stato il migliore finora in stagione, e buttare le sensazioni della squadra non è giusto. Però anche queste partite bisogna vincerle. Penso che le grandi squadre si vedano anche in questi momenti, non dobbiamo vedere tutto così negativo".

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  • L'ANALISI DI AMORIM

    Ruben Amorim, intervistato da 'Sky Sport', ha ammesso le difficoltà del suo Milan nel finale di gara ma anche sottolineato quanto di buono fatto per più di un'ora.

    "Penso che il risultato sia la cosa più importante alla fine della partita. Penso che per alcuni versi abbiamo meritato di uscire da questa partita con questo stato d'animo per gli ultimi venticinque minuti. Quindi, considerando i novanta, abbiamo giocato bene i primi sessantasei-sessantacinque e poi meno bene.

    Distratti? Non so esattamente cosa voglia dire. Eravamo un po' stanchi, forse anche l'Atalanta, perché anche loro hanno giocato a metà settimana. Diciamo che l'inerzia della partita è cambiata completamente dopo il 3-1: abbiamo smesso di pressare, è iniziato a salire il nervosismo. Può capitare nel calcio, dobbiamo essere più continui in termini di prestazioni, di risultati e, anche se dobbiamo soffrire, soffrire meno" ha ammesso Amorim.

    Il tecnico portoghese poi ha parlato della prima parte di gara: "Il miglior Milan della stagione nei primi 66 minuti? Direi di sì, ci siamo mostrati più completi: abbiamo creato occasioni, abbiamo controllato bene il pallone, abbiamo controllato le loro transizioni, li abbiamo controllati bene nell'uomo contro uomo".

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