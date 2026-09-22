"Non si è mai troppo vecchi!" – Jean Butez a 31 anni batte un record francese che resisteva da 50 anni dopo la convocazione a sorpresa da parte di Zidane

Intervistato a Clairefontaine, Butez ha raccontato il momento surreale in cui ha saputo della convocazione nella rosa di Zinedine Zidane. Il portiere ha ricevuto la notizia appena atterrato, di ritorno dalla trasferta di Frosinone con il compagno del Como Lucas Da Cunha.

Ha espresso solidarietà all’infortunato Risser, ma ha accolto con entusiasmo questa inaspettata occasione ai massimi livelli.

«Tornavamo da una trasferta con Lucas. All’atterraggio ho ricevuto il messaggio: è stato bello», ha spiegato Butez. «Ho visto la statistica: è fantastico aver battuto quel record. Ma non si è mai troppo vecchi per la prima convocazione. Non me l’aspettavo».