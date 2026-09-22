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imago-sport-1083649042.jpgZUMA Press Wire
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"Non si è mai troppo vecchi!" – Jean Butez a 31 anni batte un record francese che resisteva da 50 anni dopo la convocazione a sorpresa da parte di Zidane

Francia
J. Butez
Turchia vs Francia
UEFA Nations League A
Belgio vs Francia
Belgio
Turchia

Il portiere del Como Jean Butez, 31 anni, è il giocatore più anziano convocato dalla Francia negli ultimi cinquant’anni. Ha sostituito l’infortunato Robin Risser ed è stato chiamato a sorpresa da Zinedine Zidane prima di allenarsi con il leggendario preparatore dei portieri Fabien Barthez.

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  • Butez nella storia del calcio francese degli ultimi 50 anni

    Il portiere del Como Jean Butez, 31 anni e tre mesi, è stato convocato a sorpresa nella Nazionale francese. Il suo inserimento dell’ultimo minuto è arrivato dopo il forfait del portiere dell’RC Lens Robin Risser, fermato da problemi fisici secondo gli staff medici.

    Butez diventa così il giocatore più anziano a ricevere la prima convocazione nei «Bleus» dal 1976, quando fu chiamato Gérard Farison.

    Una chiamata che corona il percorso dell’ex portiere di Lille, Mouscron e Royal Antwerp.

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  • imago-sport-1083647994.jpgABACAPRESS

    Il messaggio dopo la trasferta di Frosinone

    Intervistato a Clairefontaine, Butez ha raccontato il momento surreale in cui ha saputo della convocazione nella rosa di Zinedine Zidane. Il portiere ha ricevuto la notizia appena atterrato, di ritorno dalla trasferta di Frosinone con il compagno del Como Lucas Da Cunha.

    Ha espresso solidarietà all’infortunato Risser, ma ha accolto con entusiasmo questa inaspettata occasione ai massimi livelli.

    «Tornavamo da una trasferta con Lucas. All’atterraggio ho ricevuto il messaggio: è stato bello», ha spiegato Butez. «Ho visto la statistica: è fantastico aver battuto quel record. Ma non si è mai troppo vecchi per la prima convocazione. Non me l’aspettavo».

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  • Butez si allena con Barthez in vista della Nations League

    Butez ha svolto il suo primo allenamento con i Bleus sotto la guida del nuovo allenatore dei portieri Fabien Barthez. Il 31enne porta in nazionale la sua vasta esperienza, avendo contribuito al triplete del Royal Antwerp nel 2023 con 27 clean sheet.

    Ha espresso grande gioia nel scoprire l’ambiente della nazionale al fianco dei migliori giocatori d’Europa.

    «Sono qui per sostituirlo e conoscere questo mondo, questo gruppo», ha aggiunto Butez. «E non potrei essere più felice».

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  • imago-sport-1083636022.jpgPRESSE SPORTS

    I Bleus si preparano ad affrontare quattro partite in undici giorni

    Butez si unisce alla nazionale per la UEFA Nations League: quattro match in undici giorni. I Bleus sfideranno Turchia, Italia e Belgio in due incontri ravvicinati.

    Il portiere del Como garantirà profondità e sana competizione in vista del fitto calendario.

    La squadra di Zidane cerca di iniziare la Nations League con prestazioni convincenti.

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