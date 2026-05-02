"Non si avrà mica paura del Bodo", la frase che non è piaciuta a Spalletti: "Presunzione perché c'è uno schermo davanti"

Spalletti ha le idee chiare sul livello che la sua Juventus dovrebbe raggiungere e analizza così PSG-Bayern Monaco: "La Champions in generale non è un torneo che premia la sicurezza perché premia chi crea lo scompiglio, non chi lo evita. Noi in generale si tende ad avere il controllo delle situazioni nel nostro calcio. In Champions hanno questa attenzione verso le giocate che spaccano gli equilibri e vanno oltre i reparti e gli avversari. Ci sono calciatori forti dentro la Champions che creano questa instabilità. La velocità del gioco, le giocate, di quelle che danno vantaggio di quei calciatori lì creano delle difficoltà.
In queste velocità di gioco si creano delle instabilità dove puoi anche prendere dei vantaggi, ma reggere a quelle corse lì diventa più difficile. Secondo me il calcio moderno va verso questa decisione di prendersi qualche rischio. Non paga soltanto mantenere un ordine e un ritmo basso perché nel ritmo basso tutto diventa prevedibile e leggibile. Bisogna adeguarsi a quel livello li, ma mantenere il proprio stile anche quando il battito cardiaco ti toglie il fiato è un'altra qualità. Rimanere lucidi in quelle partite lì diventa difficilissimo, ma se mantieni più lucidità riesci a prenderti qualche vantaggio. La direzione però è quella lì"