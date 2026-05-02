"Non si avrà mica paura del Bodo", la frase che non è piaciuta a Spalletti: "Presunzione perché c'è uno schermo davanti"

Il tecnico bianconero è tornato anche sul pareggio per 0-0 di San Siro, prestazione che non è stata gradita da Spalletti: "Io non sono rimasto contento della partita giocata a Milano, ma giocare partite così ti rimpicciolisce un po'. La mantieni in ordine e un risultato lo porti a casa, ma prendere questa posizione non mi garba. Non voglio vedere giocare così la mia squadra perché siamo a metà di quello che vogliamo diventare.





Dobbiamo andare forte e poi controllare, poi andare forte e poi controllare, se non mantieni un livello diventa difficile. Noi ci siamo adeguati al livello imposto dal Milan e il giorno dopo avevo questo buco nello stomaco e io lo vivo così e l'ho fatto presente alla squadra".