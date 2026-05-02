Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bodo Glimt JuventusGetty Images
Lelio Donato

"Non si avrà mica paura del Bodo", la frase che non è piaciuta a Spalletti: "Presunzione perché c'è uno schermo davanti"

Serie A
Juventus

Spalletti ha lanciato qualche frecciata durante la conferenza della vigilia di Juventus-Verona. All'allenatore non sono piaciute alcune analisi sulla stagione bianconera. E cita il Bodo/Glimt.

Pubblicità

Conferenza stampa ricca di spunti quella tenuta da Luciano Spalletti prima di Juventus-Verona.

Il tecnico bianconero non si è limitato a parlare della prossima sfida di campionato ma è tornato anche su qualche analisi non troppo gradita.

Spalletti in particolare è tornato sui giudizi sul Bodo/Glimt, squadra norvegese battuta dalla Juventus che poi ha eliminato l'Inter nei playoff di Champions League.

  • I GIUDIZI SUL BODO

    "Parlando di Champions, noi per fare quei risultati con le squadre con cui abbiamo giocato, abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, nonostante per molti sia stata una mezza delusione dato che non abbiamo fatto molta strada. Ma per passare il turno abbiamo fatto delle partite che forse gli articoli bisognava rifarli. "Non si avrà mica paura del Bodo/Glimt" detta in un modo presuntuoso, perché c'è uno schermo davanti, ma poi se si parla con gli uomini si capisce che non era così facile..." ha sottolineato Spalletti.

    • Pubblicità

  • JUVE BOCCIATA CONTRO IL MILAN

    Il tecnico bianconero è tornato anche sul pareggio per 0-0 di San Siro, prestazione che non è stata gradita da Spalletti: "Io non sono rimasto contento della partita giocata a Milano, ma giocare partite così ti rimpicciolisce un po'. La mantieni in ordine e un risultato lo porti a casa, ma prendere questa posizione non mi garba. Non voglio vedere giocare così la mia squadra perché siamo a metà di quello che vogliamo diventare.


    Dobbiamo andare forte e poi controllare, poi andare forte e poi controllare, se non mantieni un livello diventa difficile. Noi ci siamo adeguati al livello imposto dal Milan e il giorno dopo avevo questo buco nello stomaco e io lo vivo così e l'ho fatto presente alla squadra".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL LIVELLO DA CHAMPIONS

    Spalletti ha le idee chiare sul livello che la sua Juventus dovrebbe raggiungere e analizza così PSG-Bayern Monaco: "La Champions in generale non è un torneo che premia la sicurezza perché premia chi crea lo scompiglio, non chi lo evita. Noi in generale si tende ad avere il controllo delle situazioni nel nostro calcio. In Champions hanno questa attenzione verso le giocate che spaccano gli equilibri e vanno oltre i reparti e gli avversari. Ci sono calciatori forti dentro la Champions che creano questa instabilità. La velocità del gioco, le giocate, di quelle che danno vantaggio di quei calciatori lì creano delle difficoltà.


    In queste velocità di gioco si creano delle instabilità dove puoi anche prendere dei vantaggi, ma reggere a quelle corse lì diventa più difficile. Secondo me il calcio moderno va verso questa decisione di prendersi qualche rischio. Non paga soltanto mantenere un ordine e un ritmo basso perché nel ritmo basso tutto diventa prevedibile e leggibile. Bisogna adeguarsi a quel livello li, ma mantenere il proprio stile anche quando il battito cardiaco ti toglie il fiato è un'altra qualità. Rimanere lucidi in quelle partite lì diventa difficilissimo, ma se mantieni più lucidità riesci a prenderti qualche vantaggio. La direzione però è quella lì"

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER