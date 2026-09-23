"Non mi divertivo più", la verità di Frattesi sull'Inter e il grande inizio di stagione alla Lazio: può essere un rimpianto per i nerazzurri?

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Davide Frattesi può rappresentare un rimpianto per l'Inter?
Di certo il centrocampista è tornato centrale alla Lazio dove si è rivisto quella mezzala di inserimento capace di fare sempre male alla difese avversarie.
Il tutto dopo alcune stagioni, in particolare l'ultima, trascorse da comprimario in nerazzurro anche a causa di una concorrenza spietata a centrocampo che ha inevitabilmente ridotto i suoi spazi.
Frattesi, che intanto ha riconquistato anche la Nazionale, in conferenza si è soffermato sui motivi che lo hanno portato a lasciare l'Inter forse con qualche mese di ritardo.