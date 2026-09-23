"Non mi divertivo più", la verità di Frattesi sull'Inter e il grande inizio di stagione alla Lazio: può essere un rimpianto per i nerazzurri?

Frattesi ha spiegato di aver finalmente ritrovato il sorriso alla Lazio sottolineando le differenze con quanto accaduto all'Inter: "In un posto stai benissimo se giochi e ora mi sono tornato a divertire perché gioco, cosa che non succedeva lo scorso anno.Sono contento che sia tornato il divertimento che avevo da bambino e che c'era stato anche al Sassuolo"

Poi il centrocampista ha ammesso: "All'Inter ci sono stati dei momenti che non sono replicabili a livello di emozioni e, come ho scritto su Instagram al momento di andarmene, ci sono state tante emozioni ovvero alti... altissimi e bassi... molto bassi.Il primo anno è stato bello, gli altri due meno".

E a chi gli chiedeva se fosse andato via dall'Inter con un anno di ritardo, Frattesi ha risposto: "Sono stato un anno di troppo in nerazzurro? Io venivo da una stagione in cui con Inzaghi c'erano state grandi emozioni come il goal nei quarti e in semifinale di Champions. Con Chivu ci eravamo detti cose che mi hanno convinto a non puntare i piedi perché all'Inter stavo bene. Con il senno di poi, è troppo facile parlare".