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Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

"Non mi divertivo più", la verità di Frattesi sull'Inter e il grande inizio di stagione alla Lazio: può essere un rimpianto per i nerazzurri?

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Davide Frattesi è tornato centrale alla Lazio dopo l'ultima stagione vissuta ai margini nell'Inter di Chivu, che ha preferito cederlo per puntare su Jones. In nerazzurro non ha mai avuto una vera occasione.

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Davide Frattesi può rappresentare un rimpianto per l'Inter?

Di certo il centrocampista è tornato centrale alla Lazio dove si è rivisto quella mezzala di inserimento capace di fare sempre male alla difese avversarie.

Il tutto dopo alcune stagioni, in particolare l'ultima, trascorse da comprimario in nerazzurro anche a causa di una concorrenza spietata a centrocampo che ha inevitabilmente ridotto i suoi spazi.

Frattesi, che intanto ha riconquistato anche la Nazionale, in conferenza si è soffermato sui motivi che lo hanno portato a lasciare l'Inter forse con qualche mese di ritardo.

  • I MOTIVI DELL'ADDIO ALL'INTER

    Frattesi ha spiegato di aver finalmente ritrovato il sorriso alla Lazio sottolineando le differenze con quanto accaduto all'Inter: "In un posto stai benissimo se giochi e ora mi sono tornato a divertire perché gioco, cosa che non succedeva lo scorso anno.Sono contento che sia tornato il divertimento che avevo da bambino e che c'era stato anche al Sassuolo"

    Poi il centrocampista ha ammesso: "All'Inter ci sono stati dei momenti che non sono replicabili a livello di emozioni e, come ho scritto su Instagram al momento di andarmene, ci sono state tante emozioni ovvero alti... altissimi e bassi... molto bassi.Il primo anno è stato bello, gli altri due meno".

    E a chi gli chiedeva se fosse andato via dall'Inter con un anno di ritardo, Frattesi ha risposto: "Sono stato un anno di troppo in nerazzurro? Io venivo da una stagione in cui con Inzaghi c'erano state grandi emozioni come il goal nei quarti e in semifinale di Champions. Con Chivu ci eravamo detti cose che mi hanno convinto a non puntare i piedi perché all'Inter stavo bene. Con il senno di poi, è troppo facile parlare". 

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  • UNA STAGIONE DA COMPRIMARIO

    In realtà la separazione tra Davide Frattesi e l'Inter era diventata inevitabile per entrambe le parti.

    Chivu nella scorsa stagione ha d'altronde concesso pochissimo spazio all'ex Sassuolo, che ha collezionato appena ventidue presenze in campionato di cui una manciata da titolare.

    Numeri ben lontani da quelli dei due anni con Simone Inzaghi quando, seppure senza mai essere un punto fermo dell'undici tipo, Frattesi era spesso il primo cambio. Quasi un vero e proprio dodicesimo uomo.

    Tanto che nella stagione 2024/25 aveva segnato 7 goal tra campionato e Champions League, tra cui quello pesantissimo nella semifinale di ritorno contro il Barcellona.

    Addirittura otto invece le reti realizzate da Frattesi nella sua prima stagione interista, non a caso da lui stesso definita la migliore delle tre in nerazzurro.

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  • SUBITO LEADER ALLA LAZIO

    Questa estate dunque Frattesi ha deciso di lasciare l'Inter nonostante il fortissimo legale con l'ambiente nerazzurro.

    Una scelta dovuta principalmente alla voglia di sentirsi di nuovo protagonista come lo era stato al Sassuolo. E alla Lazio c'è riuscito in pochissime settimane.

    Sono già tre i goal segnati in campionato da Frattesi che è sempre andato in rete nelle prime tre giornate. Un contributo fondamentale all'attuale classifica della Lazio che si trova addirittura al primo posto insieme alla Roma e alla stessa Inter.

    Frattesi però sa bene come i valori siano altri: "Lo Scudetto è un discorso tra i ragazzi dell'Inter e quelli della Roma.Non mi aspettavo questo inizio di campionato anche perché non c'era il massimo dell'entusiasmo dopo il ko contro il Mantova in Coppa Italia.

    Sembrava che mancassero i presupposti migliori per disputare una buona stagione. Invece si è creato un bel gruppo e questo fa la differenza perché ti aiuta a smaltire prima le delusioni. E' un aspetto fondamentale".

    Così come fondamentale è stato il fattore Gattuso per aiutarlo a scegliere la Lazio: "Gattuso mi ha chiamato questa estate e non ci ho pensato due volte a dire di sì perché lo stimo come allenatore e uomo. Sono fatto come lui e mi piacciono le sfide come a lui.

    Mi sono trovato subito in sintonia con Rino. Quanti goal voglio segnare? Non lo dico perché porta male. Alla Lazio sono venuto perché volevo tornare lì e perché mi ha voluto Rino che in estate mi ha stimolato con parole 'sue' a venire alla Lazio"

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  • RIMPIANTO DALL'INTER?

    I numeri super in questo inizio di stagione hanno riaperto l'eterno dibattito su Frattesi tra i tifosi dell'Inter.

    Molti ancora oggi infatti si chiedono perché di fatto non abbia mai avuto una reale opportunità da titolare nella squadra nerazzurra.

    In realtà Frattesi le sue occasioni, specie nelle prime due stagioni con Simone Inzaghi, le ha avute. Ma spesso ha dimostrato di saper incidere più dalla panchina che partendo dal 1'.

    Una situazione che a Frattesi stava stretta e che ha portato all'inevitabile separazione. Anche perché Chivu a centrocampo voleva un altro tipo di giocatore.

    Da qui la scelta di cedere l'ex Sassuolo e investire su Curtis Jones, al quale va dato il tempo necessario per ambientarsi in un nuovo campionato.

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