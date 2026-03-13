Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-REAM MADRIDAFP
Andreas Koenigl

Tradotto da

"Non in vendita!" Questa stella del Real Madrid potrà essere ceduta per 50 milioni di euro?

Il Real Madrid non sembra considerare Eduardo Camavinga intoccabile: sembra che sia già stato fissato un prezzo per il calciatore francese.

Pubblicità

Il Real Madrid starebbe valutando la possibilità di cedere uno dei suoi centrocampisti. Come riferisce il giornalista Matteo Moretto a Radio Marca, Eduardo Camavinga "non sarebbe incedibile". Il calciatore della nazionale francese potrebbe lasciare il club a partire da una cifra di 50 milioni di euro.

  • Secondo quanto riferito, alcuni club della Premier League avrebbero già manifestato il proprio interesse per il 23enne. Tra questi ci sarebbe anche il Liverpool FC, che già a gennaio avrebbe preso contatti in vista di un trasferimento estivo.

    Camavinga avrebbe comunque molte opzioni. Anche il facoltoso Al-Ittihad starebbe corteggiando il difensore versatile, che in passato ha spesso dovuto dare una mano come terzino sinistro.

    • Pubblicità

  • Il Real Madrid sostituirà Camavinga con Rodri?

    Camavinga potrebbe quindi diventare vittima di un possibile nuovo acquisto, anche se i Blancos continuano a trattare Rodri del Manchester City per un trasferimento estivo, che potrebbe essere disponibile per 50 milioni di euro.

    È chiaro, in ogni caso, che il Real Madrid vorrebbe rafforzarsi in estate con un centrocampista centrale, mentre Camavinga, soprattutto nella stagione in corso, manca della necessaria costanza.

    Dopo essere stato frenato da un infortunio alla caviglia all'inizio della stagione, ha continuato ad alternarsi tra la formazione titolare e la panchina, giocando meno della metà delle partite dall'inizio.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • Camavinga sotto contratto con il Real fino al 2029

    Il contratto di Camavinga, che nel 2021 è passato dallo Stade Rennes alla capitale spagnola per 31 milioni di euro, è valido fino al 2029. Dal punto di vista sportivo, tuttavia, non sembra indispensabile e dal punto di vista finanziario garantirebbe al Real i fondi necessari per rafforzare il centrocampo con giocatori di prestigio, come ad esempio Rodri.

  • Camavinga al Real Madrid: dati sulle prestazioni 2025/26

    ConcorsoPartiteGol
    LaLiga191
    Champions League91
    Copa del Rey10
    Supercoppa20
  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Elche crest
Elche
ELC
0