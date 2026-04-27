C'è quella vecchia battuta sulla bottiglia di ketchup: per un po' non esce nulla, poi tutto in un colpo. Pulisic è ancora nella fase "non esce nulla", e ci sta da un po'.

Dal 2024 ha giocato 18 partite tra club e Nazionale senza segnare: la sua striscia di 16 match senza goal con il club eguaglia il suo peggior periodo in carriera. Ha servito un solo assist. In sostanza, nel 2026 Pulisic non ha ancora lasciato il segno. Lo ha riconosciuto a marzo in Nazionale, spiegando di fare le cose giuste e di attendere solo la svolta della fortuna.

"So che prima o poi un pallone mi colpirà il ginocchio e finirà in porta, e tutto cambierà", ha dichiarato a marzo. "Non mi farò prendere dal panico. Meglio ora che in estate. Le cose cambieranno. È tutto quello che posso fare: essere positivo".

Per Allegri, restare positivi diventa più difficile col passare del tempo.

"Christian è un ragazzo sensibile e questo momento difficile lo sta colpendo più duramente", ha dichiarato Allegri a DAZN dopo la partita. "Fatica nei duelli fisici e nell'assenza di un centravanti, ma devo trovare l'equilibrio di squadra per raggiungere il nostro obiettivo".

Il problema maggiore, come accenna Allegri, è che nel cercare equilibrio si è tolto mordente ai due migliori attaccanti.