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Pulisic AC Milan gfxGetty/GOAL
Ryan Tolmich

"Non è del tutto adatto a questo ruolo": Il calo di Christian Pulisic nel Milan è questione di tattica

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C. Pulisic
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Il calo di rendimento di Christian Pulisic non è solo un momento negativo: è il risultato di un sistema di gioco del Milan che gli chiede di ricoprire un ruolo non adatto al suo stile.

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Dopo l'ennesima prova offensiva poco convincente di domenica, Massimiliano Allegri ha ammesso: non funziona. L'attacco del Milan arranca, i fischi crescono e la mancanza di goal è evidente. È chiaro: Christian Pulisic e Rafael Leão non convincono come coppia d'attacco.

Era chiaro già prima del pareggio per 0-0 con la Juve: senza un centravanti, il loro gioco non funziona e il Milan ne soffre.

Pulisic soffre di più, ha ammesso Allegri. Con l’ultima gara senza goal, l’americano non segna né con il club né con la nazionale nel 2026. Resta il secondo miglior marcatore rossonero con otto reti, ma non ne aggiunge una da cinque mesi. È visibilmente frustrato, spiega il tecnico.

Sarebbe facile addossare tutte le colpe a Pulisic o definirlo fuori forma e senza fiducia. In parte è vero, ma Allegri lo schiera spesso in ruoli che non esaltano le sue qualità.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    IL PERIODO DI DIGIUNO

    C'è quella vecchia battuta sulla bottiglia di ketchup: per un po' non esce nulla, poi tutto in un colpo. Pulisic è ancora nella fase "non esce nulla", e ci sta da un po'.

    Dal 2024 ha giocato 18 partite tra club e Nazionale senza segnare: la sua striscia di 16 match senza goal con il club eguaglia il suo peggior periodo in carriera. Ha servito un solo assist. In sostanza, nel 2026 Pulisic non ha ancora lasciato il segno. Lo ha riconosciuto a marzo in Nazionale, spiegando di fare le cose giuste e di attendere solo la svolta della fortuna.

    "So che prima o poi un pallone mi colpirà il ginocchio e finirà in porta, e tutto cambierà", ha dichiarato a marzo. "Non mi farò prendere dal panico. Meglio ora che in estate. Le cose cambieranno. È tutto quello che posso fare: essere positivo".

    Per Allegri, restare positivi diventa più difficile col passare del tempo.

    "Christian è un ragazzo sensibile e questo momento difficile lo sta colpendo più duramente", ha dichiarato Allegri a DAZN dopo la partita. "Fatica nei duelli fisici e nell'assenza di un centravanti, ma devo trovare l'equilibrio di squadra per raggiungere il nostro obiettivo".

    Il problema maggiore, come accenna Allegri, è che nel cercare equilibrio si è tolto mordente ai due migliori attaccanti.

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  • AC Milan v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    COLLABORAZIONE E TATTICHE

    Pulisic e Leao hanno smentito le voci su un loro litigio. Dopo un momento di tensione, la squadra ha festeggiato un goal imitando le loro esultanze: tutti sorridevano, segno che era tutto risolto.

    Rimane però un problema tattico: né Pulisic né Leao riescono a esprimersi al meglio nel 3-5-2 di Allegri, modulo che sacrifica le loro caratteristiche per cercare equilibrio. Senza un vero centravanti, i due giocano come ali e i risultati faticano a arrivare.

    “So che non è del tutto adatto a questo ruolo”, ha detto Allegri riferendosi a Pulisic. “Stasera ho chiesto a lui di giocare a destra e a Leao a sinistra, quindi senza centravanti”.

    Anche Leao non segna dal 1° marzo contro la Cremonese, e in molte partite chiave i due non sono riusciti a incidere. Senza di loro, il Milan fatica a creare e a segnare. In 18 gare nel 2026 i rossoneri hanno segnato più di un goal solo in cinque occasioni.

    Nelle ultime quattro gare ha segnato un solo goal, raccogliendo appena quattro punti e scivolando al terzo posto dopo aver inseguito l’Inter per gran parte della stagione.

    La soluzione pare ovvia: inserire un centravanti per riattivare l'attacco. Allegri però resiste. Con il 3-5-2 la squadra difende meglio: solo 27 goal subiti in stagione, contro i 43 dell'anno scorso.

    Ma vale la pena sacrificare l'attacco per questa solidità? Per eguagliare i 61 goal della scorsa stagione, il Milan deve segnare 13 reti nelle ultime quattro di Serie A.

    E non c’è un attaccante su cui contare: Fullkrug 1 goal, Gimenez ancora a secco in 12 gare, Nkunku 5 reti in 28 match.

    Per Pulisic, però, il problema non si porrà in nazionale, dove gli Stati Uniti sembrano saperlo impiegare meglio.

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  • Christian Pulisic USMNT Belgium 2026Getty

    COSA CAMBIA CON LA NAZIONALE

    Il digiuno di Pulisic un po’ preoccupa gli Stati Uniti. Non è il giocatore più importante, ma quasi. Se vogliono andare lontano ai Mondiali, hanno bisogno del miglior Pulisic.

    Negli ultimi mesi non è stato così per il Milan, anche perché non ha giocato nel suo ruolo ideale. In nazionale, invece, agirà come trequartista dietro la punta, ruolo più vicino alle sue caratteristiche. Da lì può ricevere palla in spazio aperto e creare occasioni per sé e per i compagni. Da lì può spaziare e interagire con i compagni, rendendo l’attacco più dinamico.

    Lo si è visto nel ritiro di marzo: contro il Belgio ha creato molte occasioni, mancando solo il tocco finale. Ha avuto tre palle goal: se una fosse entrata, oggi parleremmo diversamente.

    In nazionale, però, non deve per forza essere lui il finalizzatore: Folarin Balogun segna con continuità nel Monaco, Ricardo Pepi brilla nel PSV e Haji Wright ha appena vinto il campionato con il Coventry City. E questi sono solo gli attaccanti: Weston McKennie ha migliorato il suo gioco alla Juventus segnando in Serie A e in Champions League, mentre Malik Tillman, Brenden Aaronson, Gio Reyna e Diego Luna trovano la rete sia in club che in Nazionale.

    Quest’estate Pulisic avrà pressione, ma di un tipo diverso. Prima, però, deve ancora sistemare molte cose a Milano.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    4 PARTITE PER RISOLLEVARSI

    All'AC Milan restano quattro partite. Sono fondamentali: la squadra è terza con tre punti sulla Juventus e sei sul Como quinto.

    In un certo senso, il pareggio di domenica ha aiutato il quadro generale, poiché ha tenuto a distanza la Juventus e ha avvicinato di un punto il ritorno in Champions League. È così che l’ha vista Allegri, comunque.

    "Possiamo ritenerci soddisfatti del punto", ha dichiarato, "poiché ci consente di compiere un altro piccolo passo avanti. Ora, matematicamente, siamo a soli sei punti dal raggiungere il nostro obiettivo, il che significa vincere due partite".

    Le altre tre sono nella metà bassa della classifica, con il Cagliari vicino alla zona retrocessione.

    Pulisic avrà occasioni per sbloccarsi: basterà un rimbalzo favorevole o un errore difensivo. Allegri ne è convinto.

    "State tranquilli", ha concluso Allegri, "entro fine stagione Pulisic darà il suo contributo".

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