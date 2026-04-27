Dopo l'ennesima prova offensiva poco convincente di domenica, Massimiliano Allegri ha ammesso: non funziona. L'attacco del Milan arranca, i fischi crescono e la mancanza di goal è evidente. È chiaro: Christian Pulisic e Rafael Leão non convincono come coppia d'attacco.
Era chiaro già prima del pareggio per 0-0 con la Juve: senza un centravanti, il loro gioco non funziona e il Milan ne soffre.
Pulisic soffre di più, ha ammesso Allegri. Con l’ultima gara senza goal, l’americano non segna né con il club né con la nazionale nel 2026. Resta il secondo miglior marcatore rossonero con otto reti, ma non ne aggiunge una da cinque mesi. È visibilmente frustrato, spiega il tecnico.
Sarebbe facile addossare tutte le colpe a Pulisic o definirlo fuori forma e senza fiducia. In parte è vero, ma Allegri lo schiera spesso in ruoli che non esaltano le sue qualità.