"Non è affatto vero" - Marc Anthony interviene sulla faida familiare dei Beckham dopo le dichiarazioni "devastanti" di Brooklyn sul suo matrimonio
Brooklyn ha espresso la sua opinione in un post esplosivo sui social media
Brooklyn ha parlato contro sua madre e suo padre, con un post esplosivo sui social media che ha sollevato il velo sulle crepe che hanno diviso il clan Beckham. Ha accusato i suoi genitori di "cercare incessantemente di rovinare" la sua relazione con Peltz e di rendere la sua vita più difficile del necessario.
Dichiara di non avere alcun desiderio di ricucire i rapporti, ormai irreparabilmente compromessi. Gli eventi verificatisi in quello che avrebbe dovuto essere il giorno più felice della sua vita, quando ha sposato la sua compagna Peltz nel 2022, hanno contribuito a rompere i legami di Brooklyn con il marchio Beckham.
Anthony risponde alle affermazioni sul matrimonio Beckham-Peltz
È stato affermato - dal DJ Fat Tony, presente alla cerimonia di nozze in questione - che il musicista e attore americano Antony abbia chiamato sul palco Victoria per ballare al posto di Peltz, poiché aveva chiesto alla "donna più bella della sala" di farsi avanti.
Brooklyn sostiene che sua madre abbia "dirottato" il suo primo ballo e si sia comportata in modo "molto inappropriato" davanti agli ospiti riuniti. Ha detto: "Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita".
Anthony ha ora risposto a queste accuse, affermando che "non corrispondono affatto alla verità", mentre ha commentato il ruolo che avrebbe avuto in una serie di eventi sfortunati. L'ex marito della pop star e attrice Jennifer Lopez ha dichiarato a The Hollywood Reporter: "Non ho nulla da dire su ciò che sta accadendo alla famiglia.
"Sono una famiglia meravigliosa, davvero meravigliosa. Li conosco da prima che nascessero i bambini. Sono il padrino di Cruz. Sono molto legato alla famiglia. Ma non ho nulla da dire su ciò che è successo".
DJ Fat Tony ha svelato il segreto del ballo di Victoria
DJ Fat Tony aveva precedentemente dichiarato a This Morning: "Il problema, ed è per questo che ho detto che era inappropriato, era il tempismo. In sostanza, Marc Anthony si stava esibendo sul palco e poi ha chiamato Brooklyn sul palco.
Brooklyn è salito sul palco e un attimo dopo tutti si aspettavano che fosse Nicola a salire per ballare il primo ballo, ma poi Marc ha chiesto alla donna più bella della sala di salire sul palco e ha detto: 'Victoria, vieni sul palco'".
Ha aggiunto che Brooklyn era "letteralmente devastato perché pensava che avrebbe ballato il primo ballo con sua moglie, poi Nicola ha lasciato la sala piangendo a dirotto". Ha continuato dicendo: "Brooklyn è rimasto bloccato lì sul palco, hanno ballato, e Marc Anthony ha detto 'metti le mani sui fianchi di tua madre', era una cosa latina, e l'intera situazione era davvero imbarazzante per tutti i presenti".
La faida dei Beckham: Brooklyn si separa da David e Victoria
Brooklyn ha dichiarato di non voler riconciliarsi con la sua famiglia, compresi i fratelli Romeo, Cruz e Harper. Il ventiseienne ha affermato che sta "difendendo" se stesso "per la prima volta" in una vita vissuta sotto i riflettori dell'opinione pubblica.
Suo suocero, l'investitore miliardario Nelzon Peltz, ha fatto del suo meglio per tenersi alla larga da questa incredibile vicenda. Al WSJ Invest Live ha dichiarato: "La mia famiglia è stata sui giornali ultimamente? Non me ne sono affatto accorto.
Ha consigliato a Brooklyn e a sua figlia Nicola di "stare alla larga dalla stampa" e ha aggiunto: "Vi dirò che mia figlia è fantastica, mio genero Brooklyn è fantastico e spero che abbiano un matrimonio lungo e felice insieme".
David e Victoria hanno rilasciato poche dichiarazioni riguardo al loro litigio con Brooklyn: il primo è concentrato su un'altra stagione al fianco del fuoriclasse argentino Lionel Messi nell'Inter Miami, vincitrice della MLS Cup, mentre la seconda è impegnata con il suo marchio di moda di lusso.
