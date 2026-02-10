"Non è affatto vero" - Marc Anthony interviene sulla faida familiare dei Beckham dopo le dichiarazioni "devastanti" di Brooklyn sul suo matrimonio

Brooklyn ha parlato contro sua madre e suo padre, con un post esplosivo sui social media che ha sollevato il velo sulle crepe che hanno diviso il clan Beckham. Ha accusato i suoi genitori di "cercare incessantemente di rovinare" la sua relazione con Peltz e di rendere la sua vita più difficile del necessario.

Dichiara di non avere alcun desiderio di ricucire i rapporti, ormai irreparabilmente compromessi. Gli eventi verificatisi in quello che avrebbe dovuto essere il giorno più felice della sua vita, quando ha sposato la sua compagna Peltz nel 2022, hanno contribuito a rompere i legami di Brooklyn con il marchio Beckham.