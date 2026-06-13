Considerato il costo a nove cifre di Wirtz, i tifosi del Liverpool si aspettavano più di 15 azioni decisive da un giocatore che, nell’ultima stagione al Bayer Leverkusen, ne aveva create il doppio.
Pur con prestazioni promettenti contro squadre come il Newcastle, non ha avuto lo stesso impatto di Rayan Cherki all’Etihad, e questo ha penalizzato Wirtz, soprattutto considerando che il francese, costato solo 34 milioni di sterline (45 milioni di dollari), era stato seguito anche dal Liverpool prima di passare al Manchester City.
Tuttavia, va considerato che la stagione del Liverpool è stata un disastro dall’inizio alla fine. Wirtz è arrivato in un gruppo campione in carica e dato per favorito in Champions, ma dopo l’eliminazione ai quarti contro il Paris Saint-Germain i Reds hanno strappato il pass per la competizione solo all’ultima giornata di Premier.