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Florian Wirtz Germany World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

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Non date ancora per spacciato Florian Wirtz! Il pilastro della Germania può zittire gli scettici del Liverpool giocando un ruolo da protagonista ai Mondiali

Analysis
Germania
F. Wirtz
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Germania vs Curaçao

Durante la serie di risultati storicamente deludenti del Liverpool dello scorso autunno, la forma di Florian Wirtz è stata al centro di molte discussioni. Gary Lineker era tra coloro che ritenevano che il numero 10 avrebbe potuto trarre beneficio dall'essere escluso dalla formazione titolare di Arne Slot, e quindi dai riflettori. «Non credo che in questo momento non ne stia soffrendo», ha dichiarato l'ex nazionale inglese nel podcast "The Rest is Football".

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Tuttavia, Lineker era certo che l’acquisto da 100 milioni di sterline avrebbe dimostrato il proprio valore al Liverpool.

"L'abbiamo visto in Champions League e conosciamo il suo valore", ha detto Lineker. "Non guardo la Bundesliga, ma l'Europa, e lui ha esordito molto giovane.

Deve dare il meglio di sé, e credo che lo farà... È davvero bravo a calcio". Non tutti, però, erano così convinti.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Bambino"

    Jamie Carragher era già preoccupato che il nazionale tedesco fosse solo "preciso e ordinato" con la palla, mentre Gary Neville sosteneva che la presunta soluzione alla mancanza di creatività a centrocampo fosse diventata un "problema" per il Liverpool.

    "Da qualche mese ci muoviamo in punta di piedi intorno a lui, considerando il fatto che è giovane e che è appena arrivato in un nuovo Paese, ma è un giocatore da oltre 100 milioni di sterline, dovrà presto dimostrare il suo valore", ha dichiarato l'ex terzino del Manchester United nel suo podcast dopo l'insipida sconfitta per 3-0 del Liverpool contro il Manchester City a novembre.

    "Oggi Wirtz sembrava un ragazzino, è stato spostato in vari ruoli e non ha offerto qualità. La sua prestazione è stata preoccupante: è un giocatore tedesco di prestigio, ma sembra lontano da ciò che serve in una partita fisica di Premier League".

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Non sei un tipo da grandi occasioni?

    Nella sua prima stagione in Inghilterra, Wirtz ha finalmente guadagnato la forza fisica che gli serviva. «Dovevo diventare più forte», ha ammesso.

    Nonostante un miglioramento di gol e assist, iniziato con la prima rete nella vittoria 2-1 sui Wolves il 27 dicembre, la sua incapacità di incidere nelle gare più importanti resta un problema. Per questo Carragher lo ha criticato apertamente dopo l'ennesima prova incolore nella sconfitta 3-2 contro il Manchester United del 3 maggio.

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  • Burnley v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Una passeggiata»

    "L'unico giocatore che secondo me ha avuto vita facile è Florian Wirtz", ha dichiarato l'ex difensore dei Reds su Sky Sports. "Non ho mai cambiato squadra, figuriamoci trasferirmi in un altro Paese. Gli abbiamo concesso troppo tempo; siamo stati troppo indulgenti.

    Oggi ha giocato male. E anche se il Liverpool gioca bene, ci sono comunque Szoboszlai e, a volte, Salah. Non è il Salah della scorsa stagione, ma resta uno dei migliori attaccanti del Liverpool.

    All'inizio della stagione, commentando la trasferta a Burnley, lo descrissi come un giocatore pulito e ordinato. Allora fui gentile e non cambierei giudizio ora, considerando che è al suo primo anno a Liverpool."


  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Confronto poco lusinghiero

    Considerato il costo a nove cifre di Wirtz, i tifosi del Liverpool si aspettavano più di 15 azioni decisive da un giocatore che, nell’ultima stagione al Bayer Leverkusen, ne aveva create il doppio.

    Pur con prestazioni promettenti contro squadre come il Newcastle, non ha avuto lo stesso impatto di Rayan Cherki all’Etihad, e questo ha penalizzato Wirtz, soprattutto considerando che il francese, costato solo 34 milioni di sterline (45 milioni di dollari), era stato seguito anche dal Liverpool prima di passare al Manchester City.

    Tuttavia, va considerato che la stagione del Liverpool è stata un disastro dall’inizio alla fine. Wirtz è arrivato in un gruppo campione in carica e dato per favorito in Champions, ma dopo l’eliminazione ai quarti contro il Paris Saint-Germain i Reds hanno strappato il pass per la competizione solo all’ultima giornata di Premier.

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  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    «Mi ha reso più forte»

    Non sorprende che Wirtz, con la Germania, sia sembrato il giocatore visto al Leverkusen, soprattutto quest'anno.

    Julian Nagelsmann ha avuto un ruolo fondamentale, sostenendolo e schierandolo titolare in ogni partita della nazionale da quando il centrocampista offensivo si è trasferito nel Merseyside. Wirtz ha apprezzato il sostegno.

    "Non è stato un periodo facile [durante la prima metà della stagione]", ha dichiarato a Sportschau dopo aver segnato e fornito due assist nella vittoria per 4-3 in amichevole contro la Svizzera a marzo. "Ma lui mi ha detto che è anche un bene che non tutto fili sempre liscio: ogni tanto serve una battuta d'arresto per diventare più forti. È così che la vedo ora: mi ha reso un po' più forte".

  • Florian Wirtz Germany 2026Getty Images

    Un vero fuoriclasse

    Nagelsmann concorda e crede che un giocatore già noto a livello mondiale possa diventare una star nelle prossime sei settimane.

    "Florian ha un talento incredibile e l'energia giusta per il nostro calcio", ha dichiarato entusiasta il ct della Germania. "Lothar Matthäus gli ha dato un A+ e chi potrebbe dissentire?"

    Nonostante le difficoltà della sua prima stagione al Liverpool, Wirtz resta un giocatore di grande livello e potrebbe ricordarlo a tutti durante i Mondiali.

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