"L'unico giocatore che secondo me ha avuto vita facile è Florian Wirtz", ha dichiarato l'ex difensore dei Reds su Sky Sports. "Non ho mai cambiato squadra, figuriamoci trasferirmi in un altro Paese. Gli abbiamo concesso troppo tempo; siamo stati troppo indulgenti.

Oggi ha giocato male. E anche se il Liverpool gioca bene, ci sono comunque Szoboszlai e, a volte, Salah. Non è il Salah della scorsa stagione, ma resta uno dei migliori attaccanti del Liverpool.

All'inizio della stagione, commentando la trasferta a Burnley, lo descrissi come un giocatore pulito e ordinato. Allora fui gentile e non cambierei giudizio ora, considerando che è al suo primo anno a Liverpool."



