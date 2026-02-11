Getty Images Sport
"Non credo che sia mai successo ad altre squadre!" - Antonio Conte esclude il Napoli dalla corsa al titolo di Serie A dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia.
Conte critica gli standard arbitrali dopo l'eliminazione a sorpresa
La stagione del Napoli ha toccato un nuovo minimo martedì sera, quando è stato eliminato dai quarti di finale della Coppa Italia dal Como. Il pareggio per 1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona, dove Antonio Vergara ha segnato all'inizio del secondo tempo annullando il rigore di Martin Baturina per il Napoli, ha portato a una tensione ai rigori. Alla fine, gli errori decisivi di Romelu Lukaku e Stanislav Lobotka hanno condannato i padroni di casa alla sconfitta.
Tuttavia, la rabbia post-partita di Conte è stata diretta principalmente all'arbitro. Il tecnico del Napoli si è sentito offeso dal fatto che il difensore del Como Jacobo Ramon non sia stato espulso per un fallo su Rasmus Hojlund, una decisione che secondo lui è emblematica di una stagione negativa per gli arbitri italiani. Ha invitato il responsabile degli arbitri Gianluca Rocchi a intervenire, insistendo sul fatto che l'attuale livello dell'arbitraggio è dannoso per il calcio italiano.
"Non è certamente una buona stagione per gli arbitri e per il VAR, spero che riescano a trovare qualcosa che migliori la situazione", ha detto Conte a Sport Mediaset. "Il fatto è che tutti si lamentano, allenatori, giocatori e tifosi, quindi lo sport deve fare un passo avanti e migliorare, perché proprio come noi miglioriamo le nostre squadre, Rocchi deve migliorare i suoi arbitri e gli addetti al VAR. Non è un bene per il calcio, non è un bene per noi".
"Possiamo andare in un santuario e pregare"
Mentre le decisioni arbitrali suscitavano polemiche, Conte ha riservato il suo giudizio più aspro alla crisi di infortuni che sta devastando la sua squadra. Alla domanda se l'eliminazione potesse effettivamente aiutare il Napoli a concentrarsi sul recupero dei nove punti di distacco dall'Inter, capolista della Serie A, l'allenatore ha riso della proposta. Ha elencato una serie di gravi infortuni subiti da giocatori chiave, tra cui Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne e Billy Gilmour, come motivi per cui ha le mani legate.
"Che domanda assurda", ha risposto Conte. "Come si può prevedere l'infortunio di Di Lorenzo, o quello di Lukaku con un tendine staccato, quello di De Bruyne con un danno a un tendine di una gamba già operata, o quello di Gilmour che ha bisogno di un intervento chirurgico e resterà fuori per mesi. Come si può prevedere tutto questo?
"Quello che possiamo fare è andare in un santuario e pregare, perché si tratta di infortuni che durano tutta la stagione. Con sei o sette giocatori importanti fuori gioco per mesi, gli stessi giocatori sono costretti a giocare sempre, il che crea problemi a [Scott] McTominay e [Amir] Rrahmani. Non credo che una cosa del genere sia mai successa ad un'altra squadra".
La squadra ha dato il massimo nonostante l'inattività sul mercato
L'ex allenatore del Chelsea e della Juventus ha voluto difendere i suoi giocatori dalle critiche, sostenendo che stanno ottenendo risultati superiori alle aspettative, vista la mancanza di risorse. Ha sottolineato che mentre il Como è arrivato con una rosa al completo e 10 giorni di riposo, il Napoli ha dovuto mettere insieme una squadra solo tre giorni dopo una partita estenuante contro il Genoa, conclusa con 10 uomini.
Conte ha anche criticato la strategia di mercato del club, sottolineando che gli era stato detto che "non potevano fare nulla" sul mercato, lasciandolo con una rosa ridotta che sta raggiungendo il limite.
"Posso solo elogiare questi giocatori, perché stiamo spingendo oltre il nostro potenziale attuale", ha insistito. "Abbiamo pochissime risorse a disposizione, che sono semplicemente lontane dalle ambizioni che avremmo dovuto avere per questa stagione. Nonostante ciò, i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro... considerando la rosa a nostra disposizione in questo momento, qualsiasi allenatore avrebbe difficoltà".
Il discorso sullo scudetto definito "ridicolo"
Con la Coppa Italia e la Champions League ormai sfumate, la stagione del Napoli rischia di finire nel nulla. Conte è stato brutalmente onesto riguardo alla posizione della sua squadra nella gerarchia, indicando Inter, Milan, Roma e Juventus come forze superiori. Ha chiesto ai media una "valutazione seria", suggerendo che qualsiasi discorso sulla difesa dello scudetto o su una possibile rimonta è completamente distante dalla realtà della situazione.
"Penso che quello che stiamo facendo in questa stagione sia incredibilmente positivo, date le circostanze", ha concluso Conte. "Per quanto riguarda lo scudetto, c'è un distacco di nove punti, abbiamo seri problemi e voi parlate di scudetto. Andiamo. Ci sono l'Inter, il Milan, la Roma, la Juventus, persino il Como, di cosa stiamo parlando? Dobbiamo essere seri anche nelle domande e nelle valutazioni, altrimenti tutto diventa ridicolo".
