"Non credo che sia mai successo ad altre squadre!" - Antonio Conte esclude il Napoli dalla corsa al titolo di Serie A dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia.

La stagione del Napoli ha toccato un nuovo minimo martedì sera, quando è stato eliminato dai quarti di finale della Coppa Italia dal Como. Il pareggio per 1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona, dove Antonio Vergara ha segnato all'inizio del secondo tempo annullando il rigore di Martin Baturina per il Napoli, ha portato a una tensione ai rigori. Alla fine, gli errori decisivi di Romelu Lukaku e Stanislav Lobotka hanno condannato i padroni di casa alla sconfitta.

Tuttavia, la rabbia post-partita di Conte è stata diretta principalmente all'arbitro. Il tecnico del Napoli si è sentito offeso dal fatto che il difensore del Como Jacobo Ramon non sia stato espulso per un fallo su Rasmus Hojlund, una decisione che secondo lui è emblematica di una stagione negativa per gli arbitri italiani. Ha invitato il responsabile degli arbitri Gianluca Rocchi a intervenire, insistendo sul fatto che l'attuale livello dell'arbitraggio è dannoso per il calcio italiano.

"Non è certamente una buona stagione per gli arbitri e per il VAR, spero che riescano a trovare qualcosa che migliori la situazione", ha detto Conte a Sport Mediaset. "Il fatto è che tutti si lamentano, allenatori, giocatori e tifosi, quindi lo sport deve fare un passo avanti e migliorare, perché proprio come noi miglioriamo le nostre squadre, Rocchi deve migliorare i suoi arbitri e gli addetti al VAR. Non è un bene per il calcio, non è un bene per noi".