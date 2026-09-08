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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
GOAL

Nomination Pallone d'Oro: Lautaro Martinez unico rappresentante della Serie A, Alajbegovic candidato al premio di giovane talento dell'anno, tutti i nomi in lizza

K. Alajbegovic

Annunciate tutte le candidature ai premi in vista della cerimonia in programma il prossimo 26 ottobre a Londra: tra i migliori giovani spicca il nome del neo-juventino Kerim Alajbegovic.

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  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026-27Getty Images

    PALLONE D'ORO FEMMINILE: LE CANDIDATE

    • 🇫🇷 Selma Bacha
    • 🇿🇲 Barbra Banda
    • 🇩🇪 Klara Bühl
    • 🇳🇱 Esmee Brugts
    • 🇪🇸 Mariona Caldentey
    • 🇲🇽 Scarlett Camberos
    • 🇳🇱 Kerstin Casparij
    • 🇲🇼 Temwa Chawinga
    • 🇪🇸 Cata Coll
    • 🇭🇹 Melchie Dumornay
    • 🇳🇴 Caroline Graham Hansen
    • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Alex Greenwood
    • 🇪🇸 Patri Guijarro
    • 🇩🇰 Pernille Harder
    • 🇯🇵 Yui Hasegawa
    • 🇺🇸 Rose Lavelle
    • 🇪🇸 Mapi León
    • 🇧🇷 Lorena
    • 🇫🇷 Melvine Malard
    • 🇯🇵 Manaka Matsukubo
    • 🇳🇱 Vivianne Miedema
    • 🇵🇱 Ewa Pajor
    • 🇪🇸 Claudia Pina
    • 🇪🇸 Alexia Putellas
    • 🇫🇷 Wendie Renard
    • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Alessia Russo
    • 🇯🇲 Khadija Shaw
    • 🇯🇵 Momoko Tanikawa
    • 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Caroline Weir
    • 🇧🇪 Tessa Wullaert
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  • Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL

    PALLONE D'ORO MASCHILE: I CANDIDATI

    • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham
    • 🇪🇸 Pau Cubarsí
    • 🇪🇸 Marc Cucurella
    • 🇫🇷 Ousmane Dembélé
    • 🇨🇴 Luis Díaz
    • 🇵🇹 Bruno Fernandes
    • 🇧🇷 Gabriel
    • 🇳🇴 Erling Haaland
    • 🇲🇦 Achraf Hakimi
    • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane
    • 🇬🇪 Khvitcha Kvaratskhelia
    • 🇪🇸 Lamine Yamal
    • 🇸🇳 Sadio Mané
    • 🇧🇷 Marquinhos
    • 🇦🇷 Lautaro Martínez
    • 🇫🇷 Kylian Mbappé
    • 🇵🇹 Nuno Mendes
    • 🇦🇷 Lionel Messi
    • 🇵🇹 João Neves
    • 🇫🇷 Michael Olise
    • 🇪🇨 Willian Pacho
    • 🇲🇽 Julián Quiñones
    • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Declan Rice
    • 🇪🇸 Rodri
    • 🇪🇸 Fabián Ruiz
    • 🇫🇷 William Saliba
    • 🇪🇸 Ferran Torres
    • 🇫🇷 Dayot Upamecano
    • 🇧🇷 Vinícius Jr.
    • 🇵🇹 Vitinha
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  • GIOVANE TALENTO DELL'ANNO: I CANDIDATI

    Maschile

    • Kerim Alajbegović
    • Ayyoub Bouaddi
    • Pau Cubarsí
    • Yan Diomandé
    • Lennart Karl
    • Éli Junior Kroupi
    • Lamine Yamal
    • Johan Manzambi
    • Ibrahim Maza
    • Warren Zaïre-Emery

    Femminile

    • Veerle Buurman
    • Vicky López
    • Felicia Schröder
    • Clara Serrajordi
    • Lily Yohannes

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  • PORTIERE DELL'ANNO: I CANDIDATI

    Maschile

    • Yassine Bounou
    • Thibaut Courtois
    • Joan García
    • Gregor Kobel
    • Emiliano Martínez
    • Édouard Mendy
    • David Raya
    • Matvey Safonov
    • Unai Simón
    • Vozinha

    Femminile

    • Ann-Katrin Berger
    • Cata Coll
    • Hannah Hampton
    • Lorena
    • Ayaka Yamashita
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  • MIGLIOR ALLENATORE DELL'ANNO: I CANDIDATI

    Maschile

    • Mikel Arteta - Arsenal
    • Luis de la Fuente - Spagna
    • Unai Emery - Aston Villa
    • Vincent Kompany - Bayern Monaco
    • Luis Enrique - PSG

    Femminile

    • Jonatan Giráldez - OL Lyonnes
    • Andrée Jeglertz - Manchester City
    • Nils Nielsen - Giappone
    • Pere Romeu - Barcellona
    • Elena Sadiku - Celtic/Hacken