Getty Images Sport
Nomination Pallone d'Oro: Lautaro Martinez unico rappresentante della Serie A, Alajbegovic candidato al premio di giovane talento dell'anno, tutti i nomi in lizza
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- Getty Images
PALLONE D'ORO FEMMINILE: LE CANDIDATE
- 🇫🇷 Selma Bacha
- 🇿🇲 Barbra Banda
- 🇩🇪 Klara Bühl
- 🇳🇱 Esmee Brugts
- 🇪🇸 Mariona Caldentey
- 🇲🇽 Scarlett Camberos
- 🇳🇱 Kerstin Casparij
- 🇲🇼 Temwa Chawinga
- 🇪🇸 Cata Coll
- 🇭🇹 Melchie Dumornay
- 🇳🇴 Caroline Graham Hansen
- 🏴 Alex Greenwood
- 🇪🇸 Patri Guijarro
- 🇩🇰 Pernille Harder
- 🇯🇵 Yui Hasegawa
- 🇺🇸 Rose Lavelle
- 🇪🇸 Mapi León
- 🇧🇷 Lorena
- 🇫🇷 Melvine Malard
- 🇯🇵 Manaka Matsukubo
- 🇳🇱 Vivianne Miedema
- 🇵🇱 Ewa Pajor
- 🇪🇸 Claudia Pina
- 🇪🇸 Alexia Putellas
- 🇫🇷 Wendie Renard
- 🏴 Alessia Russo
- 🇯🇲 Khadija Shaw
- 🇯🇵 Momoko Tanikawa
- 🏴 Caroline Weir
- 🇧🇪 Tessa Wullaert
- Getty/GOAL
PALLONE D'ORO MASCHILE: I CANDIDATI
- 🏴 Jude Bellingham
- 🇪🇸 Pau Cubarsí
- 🇪🇸 Marc Cucurella
- 🇫🇷 Ousmane Dembélé
- 🇨🇴 Luis Díaz
- 🇵🇹 Bruno Fernandes
- 🇧🇷 Gabriel
- 🇳🇴 Erling Haaland
- 🇲🇦 Achraf Hakimi
- 🏴 Harry Kane
- 🇬🇪 Khvitcha Kvaratskhelia
- 🇪🇸 Lamine Yamal
- 🇸🇳 Sadio Mané
- 🇧🇷 Marquinhos
- 🇦🇷 Lautaro Martínez
- 🇫🇷 Kylian Mbappé
- 🇵🇹 Nuno Mendes
- 🇦🇷 Lionel Messi
- 🇵🇹 João Neves
- 🇫🇷 Michael Olise
- 🇪🇨 Willian Pacho
- 🇲🇽 Julián Quiñones
- 🏴 Declan Rice
- 🇪🇸 Rodri
- 🇪🇸 Fabián Ruiz
- 🇫🇷 William Saliba
- 🇪🇸 Ferran Torres
- 🇫🇷 Dayot Upamecano
- 🇧🇷 Vinícius Jr.
- 🇵🇹 Vitinha
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GIOVANE TALENTO DELL'ANNO: I CANDIDATI
Maschile
- Kerim Alajbegović
- Ayyoub Bouaddi
- Pau Cubarsí
- Yan Diomandé
- Lennart Karl
- Éli Junior Kroupi
- Lamine Yamal
- Johan Manzambi
- Ibrahim Maza
- Warren Zaïre-Emery
Femminile
- Veerle Buurman
- Vicky López
- Felicia Schröder
- Clara Serrajordi
- Lily Yohannes
PORTIERE DELL'ANNO: I CANDIDATI
Maschile
- Yassine Bounou
- Thibaut Courtois
- Joan García
- Gregor Kobel
- Emiliano Martínez
- Édouard Mendy
- David Raya
- Matvey Safonov
- Unai Simón
- Vozinha
Femminile
- Ann-Katrin Berger
- Cata Coll
- Hannah Hampton
- Lorena
- Ayaka Yamashita
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MIGLIOR ALLENATORE DELL'ANNO: I CANDIDATI
Maschile
- Mikel Arteta - Arsenal
- Luis de la Fuente - Spagna
- Unai Emery - Aston Villa
- Vincent Kompany - Bayern Monaco
- Luis Enrique - PSG
Femminile
- Jonatan Giráldez - OL Lyonnes
- Andrée Jeglertz - Manchester City
- Nils Nielsen - Giappone
- Pere Romeu - Barcellona
- Elena Sadiku - Celtic/Hacken
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