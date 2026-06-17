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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Nome nuovo per l'attacco della Juventus: Nico Jackson può rientrare nell'affare Cambiaso-Chelsea

Juventus
Chelsea
N. Jackson
A. Cambiaso
Calciomercato
Serie A

I Blues insistono per l'esterno bianconero e nell'affare può rientrare il centravanti Jackson, di ritorno dal prestito al Bayern Monaco.

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Andrea Cambiaso può partire e portare una ricca plusvalenza alla Juventus. E non solo: anche un nuovo centravanti.


Il futuro dell'esterno classe 2000 è uno dei temi caldi in casa bianconera. Cercato in passato dal Manchester City, ora Cambiaso è finito nel mirino del Barcellona e soprattutto del Chelsea.


I Blues hanno appena ceduto MarcCucurella al Real Madrid in un'operazione da 60 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus e pensano proprio al giocatore della Juventus come possibile sostituto, in una lista che vede in Lewis Hall del Newcastle il nome forte.

  • CESSIONE PER IL BILANCIO

    La Juventus ha bisogno di mettere a segno una cessione con plusvalenza tra i 10 e i 20 milioni di euro per mettere a posto il bilancio entro il 30 giugno.


    E Cambiaso può essere il nome giusto, perché il suo peso a bilancio è di circa 6 milioni di euro e il Chelsea è pronto a metterne sul piatto circa 27-28.


    L'operazione già così basterebbe a ossigenare i conti, ma non soddisfa la Juventus che per lasciar partire vorrebbe incassare almeno 35-40 milioni di euro.

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  • JACKSON PER LA JUVENTUS?

    Ecco perché nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità: secondo La Gazzetta dello Sport può entrare in gioco il nome Nicolas Jackson.


    L'attaccante classe 2001, oggi impegnato con il Senegal ai Mondiali, è tornato a Londra dopo il prestito oneroso al Bayern Monaco (circa 15 milioni) e figura nella lista degli esuberi dei Blues.


    Stando al quotidiano, i discorsi tra la Juventus e il Chelsea si sono spostati sul centravanti, vista l'esigenza dei bianconeri di arrivare a un nuovo numero 9, e i londinesi si sarebbero mostrati disposti a venire incontro al club torinese se, a margine dell'operazione Cambiaso, venisse preso in considerazione proprio il prestito di Jackson.

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  • GLI EFFETTI SUL MERCATO DELLA JUVENTUS

    Per la Juventus, evidenzia Gazzetta, l'ipotesi merita attenzione visto che Jackson corrisponde all'identikit tracciato da Luciano Spalletti e dai vertici bianconeri per garantire alla squadra un finalizzatore con struttura.


    Inevitabilmente, però, l'eventuale arrivo del senegalese avrebbe un impatto sulle altre mosse in attacco: la spesa per il suo ingaggio ridurrebbe nell'immediato il margine di manovra per trattenere Dusan Vlahovic, che al lordo verrebbe a costare come il 2001 del Chelsea.


    Il serbo, a quel punto, dovrebbe attendere le evoluzioni di luglio, così come Randal Kolo Muani: l'arrivo di un secondo centravanti, come richiesto da Spalletti, sarebbe subordinato alla cessione di Jonathan David.