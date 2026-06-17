Nome nuovo per l'attacco della Juventus: Nico Jackson può rientrare nell'affare Cambiaso-Chelsea

Andrea Cambiaso può partire e portare una ricca plusvalenza alla Juventus. E non solo: anche un nuovo centravanti.





Il futuro dell'esterno classe 2000 è uno dei temi caldi in casa bianconera. Cercato in passato dal Manchester City, ora Cambiaso è finito nel mirino del Barcellona e soprattutto del Chelsea.





I Blues hanno appena ceduto MarcCucurella al Real Madrid in un'operazione da 60 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus e pensano proprio al giocatore della Juventus come possibile sostituto, in una lista che vede in Lewis Hall del Newcastle il nome forte.