Nobili decadute o siete ancora grandi? Juventus-Milan può dare la prima risposta di questo campionato

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Le parole di Chivu alla vigilia di Juventus-Milan hanno fatto tanto rumore. Ma la verità è che le squadre che si affrontano allo 'Stadium' nel posticipo della terza giornata, ad oggi, sono più due nobili decadute che serie candidate al trono del campionato.
E dire che c'era un tempo, neppure troppo lontano, in cui la sfida tra bianconeri e rossoneri era diventata il vero derby d'Italia, dato che erano proprio loro a dividersi Scudetti e coppe. Arrivando perfino a giocarsi l'unica finale di Champions tutta tricolore.
Ora però le cose sono radicalmente cambiate. La Juventus, dopo il ciclo dei nove Scudetti consecutivi, ormai da anni si limita a lottare per un posto tra le prime quattro. E nella scorsa stagione non è neppure riuscita a centrarlo.
Il Milan ha vinto lo Scudetto solo quattro anni fa. Ma nelle ultime due stagioni è rimasto fuori dalla zona Champions. Ecco perché la sfida di stasera dovrà fornire le prime risposte sul rango attuale di entrambe: nobili decadute o ancora grandi?