Nobili decadute o siete ancora grandi? Juventus-Milan può dare la prima risposta di questo campionato

Ma cosa aveva detto Chivu prima di Inter-Napoli?

Il tecnico nerazzurro aveva risposto spazientito all'ennesima domanda sulle difficoltà della sua squadra negli scontri diretti, tirando in ballo proprio Milan e Juventus.

"Mi mancavano queste due parole… E poi cosa vuol dire ‘scontro diretto’? Affrontare le grandi squadre per tradizione in generale o solo le squadre che arrivano tra le prime quattro? E allora Milan e Juve dove le lasciamo, perché l'anno scorso sono finite tanto indietro. Quelli non sono più scontri diretti? Napoli e Como invece sono scontri diretti? In realtà, per me sono tutti degli scontri diretti, anche contro le ultime…" ha dichiarato Chivu.

Parole poi chiarite al termine della partita contro il Napoli: "Non ho mancato di rispetto né al Milan né alla Juve, io porto grande rispetto a Milan e Juve. Non viene riportato tutto quello che dico, io ho detto che sono tutti scontri diretti. Non avevo alcuna intenzione di dire niente su nessuno, anzi ho detto che per me sono tutti scontri diretti".

Amorim, dal canto suo, prima di Juventus-Milan ha preferito non rispondere alle parole di Chivu: "So solo che, se dovessimo vincere, saremmo in testa alla classifica. Sono molto concentrato sulla partita. Se devo motivare i giocatori appendendo dei cartelli con le frasi di Chivu, abbiamo un problema. Per me il Milan è il miglior club italiano, abbiamo sette Champions ma in 20 anni abbiamo vinto due scudetti e nessuna Coppa Italia. Non mi importa quello che Chivu ha detto, mi importa capire perché siamo arrivati indietro in classifica”.

Leggermente diversa la reazione di Luciano Spalletti: "Mi è sembrato che Chivu ha detto quello che pensa ed è stato sincero, a me piacciono le persone sincere. Le sue parole non sono niente di particolare, devono essere un ulteriore stimolo a dare ancor di più. Poi se viene definito così diventa ancora più importante, cercare di dare il massimo per ridurre questo gap che c'è con le squadre più forti del campionato. Nessuna cosa da evidenziare sulle parole di Chivu"