Prima il Mondiale, poi il mercato. Sarà un'estate ricca di colpi e di colpi di scena, di trattative che salteranno sul più bello e altre nasceranno dal nulla. Un continuo di contatti e strette di mano del quale, però, non farà parte Noa Lang. E' quanto racconta il padre Jeffrey nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni del Telegraaf, durante la quale racconta che il giocatore lascerà il Galatasaray per fine prestito, rientrerà a Napoli ma vuole giocarsi il suo futuro in azzurro e un addio non è nei suoi piani.
"Noa vuole avere successo al Napoli": la situazione di Lang dopo il ritorno dal Galatasaray e l'addio di Conte
LANG E IL NAPOLI, IL PADRE: "VUOLE AVERE SUCCESSO LI'"
Questo il messaggio che il papà di Noa manda a Lang junior: "Nel calcio bisogna far parlare i piedi e ora sta a lui dimostrare di essere da Napoli. Non vede l'ora, vuole avere successo lì". Vuole convincere Allegri a tenerlo in squadra, lavorando a testa bassa e sfruttando le eventuali occasioni che gli verranno date. A partire dal Mondiale, al quale Lang parteciperà con l'Olanda e anche se inizia il torneo dietro a titolari nelle gerarchie di Koeman non è escluso che le cose possano cambiare: "Noa deve aspettare pazientemente il suo turno e dare prova di sé in allenamento - continua il papà Jeffrey - E poi cogliere l’occasione quando si presenta, senza tirarsi indietro di fronte alla concorrenza".
SFUMANO 30 MILIONI
Preso per 20 milioni l'estate scorsa, dopo una prima parte di stagione ai margini del progetto di Conte Lang si è trasferito in Turchia nella sessione di mercato invernale: l'olandese ha firmato con il Galatasaray per 2 milioni di prestito e un diritto di riscatto fissato a 30, con una penale di 2 milioni che il club turco verserà al Napoli per il mancato acquisto a titolo definitivo. Ora le cose sono cambiate: non c'è più Conte, sta per arrivare Allegri e Lang vuole voltare pagina e ricominciare da zero la sua avventura in azzurro. Per convincere tutti.
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