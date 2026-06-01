"Noa vuole avere successo al Napoli": la situazione di Lang dopo il ritorno dal Galatasaray e l'addio di Conte

Prima il Mondiale, poi il mercato. Sarà un'estate ricca di colpi e di colpi di scena, di trattative che salteranno sul più bello e altre nasceranno dal nulla. Un continuo di contatti e strette di mano del quale, però, non farà parte Noa Lang. E' quanto racconta il padre Jeffrey nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni del Telegraaf, durante la quale racconta che il giocatore lascerà il Galatasaray per fine prestito, rientrerà a Napoli ma vuole giocarsi il suo futuro in azzurro e un addio non è nei suoi piani.