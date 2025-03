Non c'è da stupirsi che il Bayern Monaco voglia Florian Wirtz: l'asso del Bayer Leverkusen è il miglior numero 10 del mondo

Probabilmente non c'è giocatore più emozionante da ammirare al mondo in questo momento della stella tedesca che illumina la BayArena

Non sorprende sentire il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, esprimere pubblicamente il desiderio di vedere la stella del Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, vestire la maglia del Bayern Monaco. Non sorprendere perché i bavaresi hanno spesso pescato direttamente dalle loro principali rivali in Bundesliga. Come disse una volta Jürgen Klopp, il Bayern è come il cattivo di James Bond, il padrone della Bundesliga con più soldi e più risorse di tutti gli altri nel calcio tedesco, il che significa che sono quasi sempre in grado di comprare chi vogliono, e soprattutto quando vogliono.

Il Bayern è rimasto stregato dalle straordinarie doti di Wirtz quando, il 6 giugno 2000, quando è diventato il più giovane marcatore della Bundesliga di sempre, superando Manuel Neuer con un meraviglioso tiro a giro alla BayArena. Il tutto a soli 17 anni e 34 giorni. Tuttavia, anche Hoeness ha ammesso che Bayern probabilmente ha solo un "10% di possibilità" di ingaggiare Wirtz e, a dire il vero, si tratterebbe di una percentuale addirittura troppo ottimistica.

L'articolo prosegue qui sotto

Wirtz, innanzitutto, è molto felice al Bayer Leverkusen e in caso i addio in futur, il Bayern rischia di dover fare i conti con una concorrenza davvero agguerrita, su tutti il Real Madrid e il Manchester City. In questo momento, Wirtz è il miglior numero 10 del calcio mondiale, il che è notevole se si considera che la sua carriera nella massima serie avrebbe potuto finire poco dopo aver avuto inizio...