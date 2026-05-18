Nkunku trascina il Milan verso la Champions: decisivo a Genova, si prende la scena tra numeri super e un futuro tutto da scrivere

Il Milan ritrova la vittoria nel momento più delicato della stagione e lo fa aggrappandosi a Christopher Nkunku.
A Marassi i rossoneri superano 2-1 il Genoa di De Rossi al termine di una sfida tesa, complicata e pesantissima per la corsa Champions.
In un clima segnato dalle contestazioni verso società e squadra e da settimane senza vittorie in Serie A, la formazione di Allegri evita quello che avrebbe potuto trasformarsi in uno psicodramma sportivo.
Decisivo ancora una volta Nkunku, autore del rigore dello 0-1 dopo esserselo procurato personalmente, prima del goal che ha completato il successo rossonero.
Il francese si è confermato l’uomo più continuo del reparto offensivo milanista nel finale di stagione: dopo i periodi vissuti da protagonista da Christian Pulisic e Rafael Leao, è stato infatti l’ex Chelsea a prendersi sulle spalle il peso dell’attacco nel momento più complicato dell’annata.