Nkunku trascina il Milan verso la Champions: decisivo a Genova, si prende la scena tra numeri super e un futuro tutto da scrivere

La svolta del match arriva a inizio ripresa. Nkunku legge in anticipo il retropassaggio di Amorim verso Bijlow, si avventa sul pallone e viene travolto dal portiere del Genoa.

Nessun bisogno dell’intervento del Var: calcio di rigore immediato tra le proteste e le tensioni nate attorno al dischetto, anche per il ricordo della sfida d’andata, quando una buchetta scavata da Pavlovic contribuì all’errore di Stanciu dagli undici metri.

Nkunku resta freddo, pallone sottobraccio e nessuna esitazione. Spiazza Bijlow e firma il vantaggio rossonero, replicando quanto già fatto contro l’Atalanta, altra gara nella quale si era procurato e trasformato il penalty.

A fine partita il francese ha spiegato a DAZN: “Abbiamo fatto una partita fantastica insieme. Non avevo pressione in quel momento, è solo una cosa tecnica che provo sempre in settimana, era importante sfruttare l’occasione”.



