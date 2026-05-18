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Genoa CFC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Nkunku trascina il Milan verso la Champions: decisivo a Genova, si prende la scena tra numeri super e un futuro tutto da scrivere

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Milan vs Cagliari
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L’ex Chelsea firma il quinto rigore su cinque in Serie A, decide a Marassi e trascina i rossoneri nel momento più delicato della stagione.

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Il Milan ritrova la vittoria nel momento più delicato della stagione e lo fa aggrappandosi a Christopher Nkunku.

A Marassi i rossoneri superano 2-1 il Genoa di De Rossi al termine di una sfida tesa, complicata e pesantissima per la corsa Champions.

In un clima segnato dalle contestazioni verso società e squadra e da settimane senza vittorie in Serie A, la formazione di Allegri evita quello che avrebbe potuto trasformarsi in uno psicodramma sportivo.

Decisivo ancora una volta Nkunku, autore del rigore dello 0-1 dopo esserselo procurato personalmente, prima del goal che ha completato il successo rossonero.

Il francese si è confermato l’uomo più continuo del reparto offensivo milanista nel finale di stagione: dopo i periodi vissuti da protagonista da Christian Pulisic e Rafael Leao, è stato infatti l’ex Chelsea a prendersi sulle spalle il peso dell’attacco nel momento più complicato dell’annata.

  • IL RIGORE CHE CAMBIA LA PARTITA

    La svolta del match arriva a inizio ripresa. Nkunku legge in anticipo il retropassaggio di Amorim verso Bijlow, si avventa sul pallone e viene travolto dal portiere del Genoa.

    Nessun bisogno dell’intervento del Var: calcio di rigore immediato tra le proteste e le tensioni nate attorno al dischetto, anche per il ricordo della sfida d’andata, quando una buchetta scavata da Pavlovic contribuì all’errore di Stanciu dagli undici metri.

    Nkunku resta freddo, pallone sottobraccio e nessuna esitazione. Spiazza Bijlow e firma il vantaggio rossonero, replicando quanto già fatto contro l’Atalanta, altra gara nella quale si era procurato e trasformato il penalty.

    A fine partita il francese ha spiegato a DAZN: “Abbiamo fatto una partita fantastica insieme. Non avevo pressione in quel momento, è solo una cosa tecnica che provo sempre in settimana, era importante sfruttare l’occasione”.


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  • NUMERI DA SPECIALISTA

    Christopher Nkunku è soltanto il secondo giocatore del Milan ad aver realizzato almeno cinque rigori in una singola stagione di Serie A nelle ultime dieci stagioni dopo Franck Kessie, arrivato a quota undici nel 2020/21.

    Il dato impressionante - raccolto da Opta - riguarda soprattutto la percentuale di realizzazione dagli undici metri: cinque rigori calciati e cinque trasformati contro Verona, Como, Bologna, Atalanta e Genoa. Dei sette goal segnati in campionato dall’attaccante francese, ben cinque sono arrivati dal dischetto.

    Sommando anche le reti su azione contro Verona e Fiorentina e quella in Coppa Italia contro il Lecce, Nkunku è salito a quota otto gol stagionali.

    Opta evidenzia inoltre che Nkunku ha realizzato almeno sette goal in una stagione nei cinque maggiori campionati europei per la terza volta in carriera dopo il 2021/22, chiuso con 20 reti, e il 2022/23, terminato con 16 goal, entrambe le volte con la maglia del Lipsia in Bundesliga.


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  • IL MILAN SI AGGRAPPA A NKUNKU

    L’assenza per squalifica di Leao aveva aumentato le responsabilità offensive di Nkunku, che ha risposto con la sua miglior prestazione in rossonero.

    Dopo essere entrato bene contro l’Atalanta una settimana prima, anche al Ferraris è stato il giocatore capace di scuotere un Milan apparso a lungo bloccato dalla tensione.

    La sua crescita arriva nel momento più importante della stagione, quando il Diavolo si gioca l’accesso alla Champions League. Allegri ritrova così fiducia e serenità in vista dell’ultima giornata, nella quale dovrà scegliere come comporre il reparto offensivo con il rientro di Leao e le buone risposte date da Pulisic nel finale contro il Genoa.


  • GLI APPLAUSI SOCIAL

    La prestazione di Nkunku ha raccolto anche gli applausi dei compagni e di alcuni ex rossoneri.

    Rafael Leao ha celebrato il francese sui social con un “mi piace” e tre emoticon di applausi sotto il post Instagram nel quale l’attaccante aveva scritto: “Punti chiave verso il raggiungimento del nostro obiettivo”.



    Tra i primi a complimentarsi anche il brasiliano Thiago Silva, che ha lasciato uno ricordo indelebile dalle parti di Milanello, che ha commentato con due cuori sotto la pubblicazione dell’ex Chelsea.

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  • FUTURO DA SCRIVERE

    In tribuna, ad assistere alla vittoria di Marassi, c’erano anche Gerry Cardinale, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare, il dirigente che più di tutti aveva voluto Nkunku investendo oltre 37 milioni per strapparlo al Chelsea.

    Il finale di stagione del francese potrebbe adesso cambiare anche le prospettive sul suo futuro: una possibile qualificazione in Champions renderebbe infatti molto più pesante il contributo dell’attaccante nella stagione rossonera.

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