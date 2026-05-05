Nkunku spreca ancora, il Milan non segna più: i rossoneri di Allegri sprofondano nella crisi offensiva tra digiuni record e numeri da incubo

Una stagione da dimenticare, segnata da aspettative disattese e rendimento ben al di sotto degli standard. La parabola di Christopher Nkunku al Milan racconta di un investimento importante, circa 40 milioni di euro, che non ha mai trovato riscontro sul campo.

Il francese, arrivato con grandi ambizioni, non è riuscito ad adattarsi alle richieste tattiche di Massimiliano Allegri, pagando caratteristiche poco compatibili con il sistema di gioco e una condizione già fragile dopo l’ultima esperienza al Chelsea, dove aveva trovato poco spazio.

Il risultato è una stagione negativa, simbolo di un attacco rossonero in evidente crisi.



