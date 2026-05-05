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AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Nkunku spreca ancora, il Milan non segna più: i rossoneri di Allegri sprofondano nella crisi offensiva tra digiuni record e numeri da incubo

Serie A
Milan
C. Nkunku

Attacco sterile e numeri impietosi: digiuni lunghi, pochi goal e un girone di ritorno da incubo per la squadra di Allegri.

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Una stagione da dimenticare, segnata da aspettative disattese e rendimento ben al di sotto degli standard. La parabola di Christopher Nkunku al Milan racconta di un investimento importante, circa 40 milioni di euro, che non ha mai trovato riscontro sul campo.

Il francese, arrivato con grandi ambizioni, non è riuscito ad adattarsi alle richieste tattiche di Massimiliano Allegri, pagando caratteristiche poco compatibili con il sistema di gioco e una condizione già fragile dopo l’ultima esperienza al Chelsea, dove aveva trovato poco spazio.

Il risultato è una stagione negativa, simbolo di un attacco rossonero in evidente crisi.


  • I NUMERI DI NKUNKU

    I dati certificano il momento difficile. Nkunku ha collezionato 32 presenze ufficiali con appena 6 goal e 3 assist, numeri insufficienti per un giocatore arrivato con grandi aspettative.

    Il francese non segna dal 3 febbraio, nella vittoria contro il Bologna, e non è mai riuscito a imporsi stabilmente nelle gerarchie offensive.

    Una crisi personale che si inserisce in un contesto collettivo ancora più preoccupante.


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  • ATTACCO IN CRISI STORICA

    Il reparto offensivo del Milan sta affrontando un momento di profonda crisi. La squadra è rimasta a secco in cinque delle ultime sette partite di campionato, un dato senza precedenti nella storia recente del club.

    Non sono arrivati goal contro Sassuolo, Lazio, Napoli, Udinese e Juventus, con le uniche eccezioni che restano le vittorie contro Torino (3-2) e Verona (1-0).

    Dal 15 marzo, data della sconfitta contro la Lazio, i goal complessivi sono appena quattro. Un dato che fotografa una sterilità offensiva evidente e persistente.

    Contro il Sassuolo è arrivato un solo tiro in porta, evento verificatosi per la quarta volta in stagione, mai accaduto prima nella storia del club con l’attuale formato della Serie A. Gli expected goals si sono fermati a 0.27, il valore più basso degli ultimi otto anni, inferiore persino all’1-1 contro l’Atalanta a Bergamo.


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  • DIGIUNI PROLUNGATI E ROTAZIONI INEFFICACI

    La crisi coinvolge tutti gli attaccanti. Christian Pulisic non segna dal 28 dicembre 2025, Fullkrug è fermo al 18 gennaio, Rafael Leao dal 1° marzo, mentre Santiago Gimenez addirittura non trova la rete in campionato dal maggio 2025: l’ultimo goal di una punta risale proprio al 1° marzo, nella gara contro la Cremonese.

    Allegri ha provato tutte le soluzioni possibili: coppie offensive diverse, tridenti variabili, cambi di modulo continui.

    Da Nkunku-Fullkrug contro il Napoli fino alle combinazioni con Leao, Pulisic e Gimenez, senza risultati concreti. Le rotazioni non hanno prodotto miglioramenti: il problema resta strutturale.


  • IL CROLLO NEL GIRONE DI RITORNO

    La flessione è confermata dai numeri del girone di ritorno: il Milan ha raccolto appena 25 punti in 16 giornate, posizionandosi virtualmente al nono posto.

    Peggio hanno fatto solo sette squadre in termini di goal segnati: tra queste Cagliari, Parma e Lecce.

    I rossoneri hanno realizzato appena 16 reti, un calo drastico soprattutto dopo il derby vinto, quando sono arrivati solo 7 punti in 7 partite.

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