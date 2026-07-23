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Niente Roma: Alejandro Garnacho passa dal Chelsea all'Aston Villa, operazione complessiva da oltre 50 milioni di euro
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Emery accontentato
Il 22enne si trasferisce a Villa Park con un accordo di prestito della durata di una stagione dopo un periodo a Stamford Bridge che lo ha visto faticare a trovare una forma costante. Emery ha espresso la sua gioia per l'acquisizione, dichiarando sul sito web ufficiale: "Siamo entusiasti di Alejandro. Ha tantissimo talento, è giovane e ci ha mostrato il suo desiderio di aiutare il nostro progetto. Siamo davvero felici."
Sebbene il trasferimento iniziale sia un prestito, le notizie indicano che l'accordo include un obbligo di acquisto che potrebbe far sì che il trasferimento diventi permanente se specifici traguardi legati al rendimento verranno raggiunti durante la stagione 2026-27".
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La parentesi poco fortunata al Chelsea
La partenza di Garnacho dal Chelsea arriva dopo che i Blues hanno assicurato l'ingaggio di Morgan Rogers dal Villa in un accordo da record di 117 milioni di sterline. I Blues avevano ingaggiato Garnacho lo scorso settembre con un accordo da 40 milioni di sterline dal Manchester United, dove aveva precedentemente fatto progressi nelle giovanili fino a collezionare 144 presenze in prima squadra prima del suo trasferimento del 2025. Nonostante abbia collezionato 43 presenze per il Chelsea la scorsa stagione, l'ala si è ritrovata in esubero rispetto alle esigenze. Durante il suo periodo a Stamford Bridge, l'argentino è riuscito a registrare solo otto gol e quattro assist in tutte le competizioni.
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L’intensa campagna acquisti del Villa
L'acquisizione di Garnacho fa parte di una più ampia strategia di reclutamento che ha visto Villa Park diventare un centro di attività questa estate. Diventa il quarto grande arrivo della finestra, dopo gli ingaggi di Johan Manzambi, Joao Gomes e Modou Keba Cisse. Questo afflusso di talento è finanziato da un'impressionante serie di cessioni di giocatori, con il club che genera quasi 200 milioni di sterline di ricavi dalle partenze. Nomi di alto profilo come Youri Tielemans e Donyell Malen sono andati via, consentendo a Emery la libertà finanziaria di puntare a profili specifici come Garnacho per migliorare la dinamica della rosa.
Garnacho è pronto a unirsi a una squadra sull'onda dell'entusiasmo di una stagione straordinaria. Il Villa ha vissuto una stagione stellare lo scorso anno, sollevando il trofeo dell'Europa League e assicurandosi un quarto posto in Premier League per garantire il calcio di Champions League per la prossima stagione. Grazie al loro trionfo in Europa League, ora si stanno preparando ad affrontare i vincitori della Champions League, il Paris Saint-Germain, nella Supercoppa UEFA il 12 agosto.
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Prospettive future a Villa Park
Se il trasferimento a titolo definitivo verrà attivato, secondo quanto riferito Garnacho ha già pre-accordato un contratto quadriennale con l'Aston Villa. Questo impegno a lungo termine evidenzia la fiducia che il club ripone nella sua capacità di diventare una pietra angolare del loro futuro successo. L'accordo ha anche rilevanza per il Manchester United, che secondo quanto riferito ha diritto a una clausola del 10% sulla futura rivendita da qualsiasi futuro trasferimento a titolo definitivo a causa dei termini stabiliti quando si trasferì originariamente al Chelsea nel 2025.
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