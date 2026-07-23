Niente Roma: Alejandro Garnacho passa dal Chelsea all'Aston Villa, operazione complessiva da oltre 50 milioni di euro

L'acquisizione di Garnacho fa parte di una più ampia strategia di reclutamento che ha visto Villa Park diventare un centro di attività questa estate. Diventa il quarto grande arrivo della finestra, dopo gli ingaggi di Johan Manzambi, Joao Gomes e Modou Keba Cisse. Questo afflusso di talento è finanziato da un'impressionante serie di cessioni di giocatori, con il club che genera quasi 200 milioni di sterline di ricavi dalle partenze. Nomi di alto profilo come Youri Tielemans e Donyell Malen sono andati via, consentendo a Emery la libertà finanziaria di puntare a profili specifici come Garnacho per migliorare la dinamica della rosa.

Garnacho è pronto a unirsi a una squadra sull'onda dell'entusiasmo di una stagione straordinaria. Il Villa ha vissuto una stagione stellare lo scorso anno, sollevando il trofeo dell'Europa League e assicurandosi un quarto posto in Premier League per garantire il calcio di Champions League per la prossima stagione. Grazie al loro trionfo in Europa League, ora si stanno preparando ad affrontare i vincitori della Champions League, il Paris Saint-Germain, nella Supercoppa UEFA il 12 agosto.







