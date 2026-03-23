Il 28 e il 31 marzo il Portogallo sarà impegnato nelle amichevoli di preparazione al prossimo Mondiale contro Messico e Stati Uniti. Gare nelle quali non ci sarà Leao: il numero 10 del Milan è stato ufficialmente dispensato dall’impegno con la nazionale portoghese e non dovrà nemmeno volare a Lisbona per le visite mediche.