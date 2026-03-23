Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Rafael Leao Milan 2026Getty Images
Nino Caracciolo

Niente Portogallo per Leao: l’attaccante del Milan resterà a Milanello durante la sosta dopo l’infortunio

Alle prese con un riacutizzarsi dell’infiammazione all’adduttore, Leao non prenderà parte alle gare amichevoli della nazionale portoghese: resterà a Milanello durante la sosta.

Pubblicità

Uno stop per provare a ripartire più veloce di prima, o almeno così si augurano tutte le parti coinvolte nella vicenda.

Rafa Leao non ha preso parte all’ultima gara di campionato vinta dal Milan contro il Torino, a causa degli ormai noti problemi fisici che lo stanno rallentando in questa stagione.

L’attaccante inizialmente è stato convocato anche dal Portogallo: il CT Martinez, però, ha deciso di “liberare” l’attaccante rossonero che non parteciperà cosi alle prossime due gare amichevoli della propria nazionale.

  • NIENTE PORTOGALLO

    Il 28 e il 31 marzo il Portogallo sarà impegnato nelle amichevoli di preparazione al prossimo Mondiale contro Messico e Stati Uniti. Gare nelle quali non ci sarà Leao: il numero 10 del Milan è stato ufficialmente dispensato dall’impegno con la nazionale portoghese e non dovrà nemmeno volare a Lisbona per le visite mediche.

    • Pubblicità

  • RESTERÀ A MILANELLO

    Leao resterà così a Milanello e alternerà riposo e lavori specifici per cercare di eliminare o quantomeno ridurre l’infiammazione all’adduttore con cui ormai convive da inizio stagione. L’obiettivo è quello di averlo meglio o quasi già contro il Napoli nel match del 6 aprile.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL PROBLEMA DI LEAO

    Un riacutizzarsi del fastidio all’adduttore alla vigilia della gara contro il Torino ha costretto Leao a rimanere ai box, ma gli esami ai quali si è successivamente sottoposto hanno escluso lesioni. Nonostante questo, però, l’attaccante non è stato valutato idoneo a partecipare alle prossime gare della nazionale portoghese.

  • IL MILAN HA BISOGNO DEL “VERO” LEAO

    Alla ripresa del campionato il Milan spera di ritrovare un Leao in condizioni migliori rispetto alle ultime settimane e più in generale nell’ultimo periodo. Per garantirsi un posto nella prossima Champions League e, chissà, sognare anche una rimonta al vertice, i rossoneri in queste ultime 8 gare di Serie A hanno bisogno del “vero” Leao. Una versione quasi mai vista in questa stagione.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL