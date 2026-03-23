Uno stop per provare a ripartire più veloce di prima, o almeno così si augurano tutte le parti coinvolte nella vicenda.
Rafa Leao non ha preso parte all’ultima gara di campionato vinta dal Milan contro il Torino, a causa degli ormai noti problemi fisici che lo stanno rallentando in questa stagione.
L’attaccante inizialmente è stato convocato anche dal Portogallo: il CT Martinez, però, ha deciso di “liberare” l’attaccante rossonero che non parteciperà cosi alle prossime due gare amichevoli della propria nazionale.