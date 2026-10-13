Nicolò Tresoldi è il pericolo pubblico per l'Inter: la media realizzativa, la corte dell'Italia, il tifo per il Milan

Non è un caso che l'Italia stia disperatamente cercando di assicurarsi i suoi servigi. Il ct Roberto Mancini, nei primi giorni del ritiro di settembre e ottobre, ha delineato a chiare lettere la situazione.

"Abbiamo parlato con Tresoldi, il ragazzo è stato positivo subito, però poi ha detto che in questo momento non può decidere perché ha dato la parola all’allenatore e deve finire la fase finale di giugno con l’Under 21, poi deciderà: lui dice che si sente al 50% tedesco e al 50% italiano, quindi speriamo che a giugno sia al 51% italiano e al 49% tedesco".

Lo stesso Tresoldi ha sostanzialmente dato seguito alle parole di Mancini, confermando come una scelta vera e propria per il futuro ancora non sia stata presa.

"Indosso la maglia tedesca con fierezza. Qui sto bene, mi piace esserci. Vorrei partecipare in estate agli Europei di categoria, poi vediamo cosa accadrà".