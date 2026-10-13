Nicolò Tresoldi è il pericolo pubblico per l'Inter: la media realizzativa, la corte dell'Italia, il tifo per il Milan

Nicolò Tresoldi è stato uno dei nomi più chiacchierati in Italia nelle ultime settimane. Anche se non gioca nella nostra Nazionale. E anche se non milita nel nostro campionato.
Sarà molto chiacchierato anche stasera, il figlio d'arte. È l'attaccante del Bruges e a San Siro se la vedrà con l'Inter in una sfida tutta a tinte nerazzurre, valida per la seconda giornata di Champions League. Entrambe devono far punti dopo i rispettivi ko dell'esordio.
La speranza del Bruges di portare nelle Fiandre quantomeno un punto si chiama proprio Tresoldi. L'Inter stasera lo osserverà da vicino e avrà il compito di contenerlo: non sarà semplice, guardando al suo inizio di stagione.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.