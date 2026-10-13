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Tresoldi BrugesGetty Images
Stefano Silvestri

Nicolò Tresoldi è il pericolo pubblico per l'Inter: la media realizzativa, la corte dell'Italia, il tifo per il Milan

Champions League
Inter vs Club Bruges
Inter
Club Bruges
N. Tresoldi

L'attaccante nato nel nostro paese, ma trasferitosi giovanissimo in Italia, è stato molto chiacchierato nelle ultime settimane. E stasera sarà la speranza principale per il Bruges.

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Nicolò Tresoldi è stato uno dei nomi più chiacchierati in Italia nelle ultime settimane. Anche se non gioca nella nostra Nazionale. E anche se non milita nel nostro campionato.

Sarà molto chiacchierato anche stasera, il figlio d'arte. È l'attaccante del Bruges e a San Siro se la vedrà con l'Inter in una sfida tutta a tinte nerazzurre, valida per la seconda giornata di Champions League. Entrambe devono far punti dopo i rispettivi ko dell'esordio.

La speranza del Bruges di portare nelle Fiandre quantomeno un punto si chiama proprio Tresoldi. L'Inter stasera lo osserverà da vicino e avrà il compito di contenerlo: non sarà semplice, guardando al suo inizio di stagione.


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  • LA MEDIA REALIZZATIVA

    Tresoldi non è il capocannoniere del campionato belga, ma siamo lì: dopo 8 giornate è già andato a segno 4 volte, due in meno rispetto a Durosinmi, l'ex Pisa, oggi al Genk.

    Non solo: l'ex Hannover vanta anche un goal nella Supercoppa del Belgio, persa ai rigori contro l'Union Saint-Gilloise, e uno anche in Champions League. L'ha segnato nella gara d'esordio contro l'Aston Villa, persa però per 3-2 in casa dagli uomini di Ivan Leko.

    In totale, insomma, fanno 10 presenze stagionali con già 6 reti collezionate. La media è in linea con quella, piuttosto alta, della scorsa stagione: 23 reti in 58 presenze contando tutte le competizioni.

    Strepitoso inoltre l'apporto dato all'Under 21 tedesca durante gli impegni delle Nazionali: in tre partite di qualificazione ai prossimi Europei di categoria, Tresoldi ha centrato il bersaglio 4 volte aggiungendo al conto un assist.

  • TresoldiGetty Images

    LA CORTE DELL'ITALIA

    Non è un caso che l'Italia stia disperatamente cercando di assicurarsi i suoi servigi. Il ct Roberto Mancini, nei primi giorni del ritiro di settembre e ottobre, ha delineato a chiare lettere la situazione.

    "Abbiamo parlato con Tresoldi, il ragazzo è stato positivo subito, però poi ha detto che in questo momento non può decidere perché ha dato la parola all’allenatore e deve finire la fase finale di giugno con l’Under 21, poi deciderà: lui dice che si sente al 50% tedesco e al 50% italiano, quindi speriamo che a giugno sia al 51% italiano e al 49% tedesco".

    Lo stesso Tresoldi ha sostanzialmente dato seguito alle parole di Mancini, confermando come una scelta vera e propria per il futuro ancora non sia stata presa.

    "Indosso la maglia tedesca con fierezza. Qui sto bene, mi piace esserci. Vorrei partecipare in estate agli Europei di categoria, poi vediamo cosa accadrà".

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  • IL TIFO PER IL MILAN

    Inter-Bruges avrà un significato speciale, per Tresoldi. La fede milanista del ragazzo è nota da tempo, l'idolatria nei confronti di Filippo Inzaghi pure.

    Papà Emanuele, che negli anni 90 giocò nell'Atalanta e nell'Under 21 azzurra campione d'Europa, ancora una volta non ne ha fatto mistero in un'intervista uscita stamattina sulla Gazzetta dello Sport. "Se giocherà mai in Serie A? Magari sì. Il suo sogno è indossare la maglia del Milan", ha detto l'ex difensore.

    Se invece a farsi avanti dovesse essere l'Inter, ha spiegato Tresoldi senior, "non sono affatto sicuro che accetterebbe. L'animo del tifoso potrebbe prevalere".

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  • PRIMA VOLTA A SAN SIRO

    Intanto, in attesa magari di diventarne il protagonista con addosso la casacca del Milan, Tresoldi spera di farlo già a partire da questa sera. Ma in nerazzurro. I colori del Bruges, non solo quelli dell'Inter.

    "Cosa provo? Emozione e orgoglio - ha raccontato ancora papà Emanuele alla Gazzetta - Nicolò piano piano sta raccogliendo i frutti del suo lavoro: ha faticato ad affermarsi perché non aveva il talento del fuoriclasse o il fisico di un corazziere. Eppure, eccolo qua. Un padre non potrebbe desiderare di meglio".

    Il Bruges ha parecchi nazionali belgi in rosa, da Mechele a Seys passando per Vanaken. Ma la speranza vera è riposta nei piedi di Tresoldi. L'impresa tanto sognata nelle Fiandre sarà possibile grazie a lui.

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