Niente da fare per le altre pretendenti: come riporta Fabrizio Romano, il Como ha spinto sull'acceleratore e ha trovato un accordo per ricomprare Nico Paz dal Real Madrid al prezzo di 60 milioni di euro, con le merengues che però si sono assicurate una nuova clausola di recompra sul calciatore argentino.
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Nico Paz resta al Como, accordo raggiunto col Real Madrid: le cifre e la nuova clausola di recompra
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LA MOSSA DEL REAL MADRID
Il Real Madrid aveva attivato la clausola di recompra nel contratto di Nico Paz nei giorni scorsi, concedendo al Como una finestra di prelazione fino a fine mese per ricomprarlo a 60 milioni, valutandolo 70 per il resto dei club interessati
IL NUOVO ACCORDO COL COMO
Tra questi club c'era l'Inter, ma i nerazzurri non avranno tempo di agire: il Como paga 60 milioni, mentre il Real Madrid alza la cifra della recompra a 80 milioni di euro. Nico Paz giocherà la Champions League in riva al lago.
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