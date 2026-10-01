Un sinistro magico, un fisico da modello, un volto da frontman di una boyband, l'eleganza nei movimenti di un etoile dell'Opera di Parigi: la natura è stata particolarmente generosa con Nicolás Paz Martínez, per tutti più semplicemente Nico Paz, al quale ha donato talento e qualità in abbondanza. E non sorprende certo che in Argentina hanno ormai deciso di affidare al figlio di Pablo l'eredità più pesante della storia del calcio moderno, investendolo del titolo di successore al trono di Lionel Messi. La 10 dell'Albiceleste verrà indossata per l'ultima volta dalla Pulce nel suo attesissimo addio alla Nazionale, nell'amichevole contro il Benin in programma nella notte italiana tra il 6 e il 7 ottobre, prima di passare sulle spalle del campioncino del Como, che si candida ad essere l'uomo-copertina del nuovo ciclo della Seleccion.
Nico Paz è il prescelto per il dopo-Messi: incanta con l'Argentina in attesa di ereditare la 10 dell'Albiceleste
PROTAGONISTA CONTRO LA BOLIVIA
Nico Paz è stato uno dei grandi protagonisti nella larga vittoria dell'Argentina nell'amichevole disputata a Cordoba contro la Bolivia. Schierato sulla destra nel 4-4-2 di Scaloni, con licenza di accentrarsi per illuminare il gioco sulla trequarti alle spalle della coppia formata da Lautaro Martinez e Julian Alvarez, il talento nato a Santa Cruz de Tenerife ha ripagato la fiducia del ct con una prestazione scintillante, impreziosita da un goal di pregevole fattura (il suo secondo in Nazionale), con un delicatissimo scavetto, e dall'assist per il 3-0 firmato da Cristian Romero.
IL DUALISMO CON MASTANTUONO
Il gioiello del Como ha vinto il ballottaggio della vigilia con Franco Mastantuono, altro candidato al ruolo di trequartista decentrato, un dualismo destinato a riproporsi costantemente nei prossimi mesi. Non a caso al 56', sul 3-0, Scaloni ha optato per una staffetta tra i due, ma attualmente il fantasista della Fiorentina sembra partire leggermente dietro nelle gerarchie.
Una rivalità che potrebbe accendersi non solo in Nazionale, ma anche, in futuro, al Real Madrid, visto che sia Franco (in prestito secco ai viola) che Nico (sempre controllato dal club madrileno grazie alla clausola di recompra inserita nell'accordo con il Como) restano in orbita Blancos.
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IL PRESCELTO PER LA 10
Come detto, ci si aspetta che sia proprio Nico Paz ad ereditare la pesantissima maglia numero 10 dopo l'addio alla Nazionale di Leo Messi, che contro il Benin nel weekend giocherà la sua ultima partita con l'Albiceleste.
Scaloni, alla vigilia della gara contro la Bolivia, ha preso tempo, pur lasciando intendere di avere un piano chiaro: non ci sarà un'alternanza, ma la 10 verrà di fatto assegnata ad un unico nuovo proprietario designato.
"In queste partite non abbiamo l'obbligo di assegnarla, Fino a che non ci sarà la partita di Leo non daremo la 10 a nessuno: da lì in poi vedremo. L'idea è che la prenda uno, con tutto il bello che ne comporta. Ma non ho ancora deciso".
Nel settembre dello scorso anno, in occasione della gara di qualificazione ai Mondiali contro l'Ecuador, era stato proprio Mastantuono, vista l'assenza di Messi, a indossare il numero più importante per gli argentini. Ma ancor più dopo la splendida prova di Nico Paz contro la Bolivia, nessuno sembra più avere dubbi su chi sarà il successore di Leo...
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