Nico Paz è il prescelto per il dopo-Messi: incanta con l'Argentina in attesa di ereditare la 10 dell'Albiceleste

Un sinistro magico, un fisico da modello, un volto da frontman di una boyband, l'eleganza nei movimenti di un etoile dell'Opera di Parigi: la natura è stata particolarmente generosa con Nicolás Paz Martínez, per tutti più semplicemente Nico Paz, al quale ha donato talento e qualità in abbondanza. E non sorprende certo che in Argentina hanno ormai deciso di affidare al figlio di Pablo l'eredità più pesante della storia del calcio moderno, investendolo del titolo di successore al trono di Lionel Messi. La 10 dell'Albiceleste verrà indossata per l'ultima volta dalla Pulce nel suo attesissimo addio alla Nazionale, nell'amichevole contro il Benin in programma nella notte italiana tra il 6 e il 7 ottobre, prima di passare sulle spalle del campioncino del Como, che si candida ad essere l'uomo-copertina del nuovo ciclo della Seleccion.