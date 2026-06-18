Nico Gonzalez torna alla Juventus? Cosa succede con l'Atletico Madrid e il futuro dell'argentino: dove giocherebbe con Spalletti in bianconero

E se alla fine Nico Gonzalez tornasse alla Juventus? L'ipotesi, abbastanza clamorosa, oggi non è da escludere.
L'accordo con l'Atletico Madrid per la permanenza dell'argentino in Spagna non è stato raggiunto. E al momento le parti restano lontane.
Inoltre, nonostante la volontà manifestata da Nico Gonzalez di restare a Madrid, nell'affare si sarebbe inserito Luciano Spalletti.
Il tecnico della Juventus apprezza molto le qualità dell'argentino e gradirebbe un suo eventuale ritorno a Torino.
Ma cosa può succedere adesso? Nico Gonzalez resta all'Atletico Madrid o torna alla Juventus? E dove giocherebbe con Spalletti in bianconero?