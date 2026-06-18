Nico Gonzalez torna alla Juventus? Cosa succede con l'Atletico Madrid e il futuro dell'argentino: dove giocherebbe con Spalletti in bianconero

Ma come sono andate le ultime stagioni di Nico Gonzalez?

L'argentino era stato uno dei colpi messi a segno da Cristiano Giuntoli che nell'estate 2024 lo aveva acquistato a titolo definitivo dalla Fiorentina pagando il suo cartellino 33 milioni di euro.

Nico Gonzalez però a Torino di fatto non si è mai ambientato e non ha sicuramente reso come ci si aspettava. La sua avventura alla Juventus si è così chiusa dopo 40 presenze complessive, con cinque goal e quattro assist.

Numeri peraltro molto simili a quelli fatti registrare anche quest'anno all'Atletico Madrid dove è sceso in campo trentasette volte segnando cinque goal. E invece molto distanti da quelli della sua ultima stagione alla Fiorentina, quando Nico Gonzalez aveva realizzato addirittura 14 goal oltre a fornire 5 assist.

L'argentino, attualmente impegnato ai Mondiali, ha comunque ancora 28 anni ed è un profilo duttile tatticamente dunque sempre graditissimo ai vari allenatori. Anche se le sue ultime stagioni sono state condizionate da parecchi infortuni di natura muscolare.