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Nico Gonzalez Atletico MadridGetty Images
Lelio Donato

Nico Gonzalez torna alla Juventus? Cosa succede con l'Atletico Madrid e il futuro dell'argentino: dove giocherebbe con Spalletti in bianconero

Calciomercato
Juventus

L'argentino vorrebbe restare all'Atletico Madrid che però chiede alla Juventus uno sconto mentre Spalletti spinge per riportarlo a Torino. Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe essere in bianconero.

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E se alla fine Nico Gonzalez tornasse alla Juventus? L'ipotesi, abbastanza clamorosa, oggi non è da escludere.

L'accordo con l'Atletico Madrid per la permanenza dell'argentino in Spagna non è stato raggiunto. E al momento le parti restano lontane.

Inoltre, nonostante la volontà manifestata da Nico Gonzalez di restare a Madrid, nell'affare si sarebbe inserito Luciano Spalletti.

Il tecnico della Juventus apprezza molto le qualità dell'argentino e gradirebbe un suo eventuale ritorno a Torino.

Ma cosa può succedere adesso? Nico Gonzalez resta all'Atletico Madrid o torna alla Juventus? E dove giocherebbe con Spalletti in bianconero?

  • NESSUN ACCORDO JUVE-ATLETICO MADRID

    L'Atletico Madrid aveva chiuso per l'arrivo di Nico Gonzalez la scorsa estate in prestito oneroso con diritto di riscatto.

    I Colchoneros avrebbero dunque potuto esercitare questo diritto senza bisogno di una nuova trattativa con la Juventus ma semplicemente versando ai bianconeri la cifra pattuita, ovvero 32 milioni di euro.

    Simeone apprezza molto il suo connazionale e vorrebbe trattenerlo. Ma l'Atletico Madrid chiede alla Juventus un sostanzioso sconto per acquistare Nico Gonzalez a titolo definitivo. Sconto che da Torino non intendono concedere.

    In ogni caso la Juventus non scende dalla richiesta di 27-28 milioni di euro anche per generare una piccola plusvalenza dato che Nico Gonzalez pesa ancora per circa 21 milioni. I 25 milioni offerti dall'Atletico, insomma, non bastano.

    Le due società peraltro stanno parlando anche di altri giocatori, da Alexander Sorloth a Matteo Ruggeri, entrambi profili graditi ai bianconeri.

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  • Nico Gonzalez JuventusGetty Images

    LE ULTIME STAGIONI DI NICO GONZALEZ TRA JUVENTUS E ATLETICO

    Ma come sono andate le ultime stagioni di Nico Gonzalez?

    L'argentino era stato uno dei colpi messi a segno da Cristiano Giuntoli che nell'estate 2024 lo aveva acquistato a titolo definitivo dalla Fiorentina pagando il suo cartellino 33 milioni di euro.

    Nico Gonzalez però a Torino di fatto non si è mai ambientato e non ha sicuramente reso come ci si aspettava. La sua avventura alla Juventus si è così chiusa dopo 40 presenze complessive, con cinque goal e quattro assist.

    Numeri peraltro molto simili a quelli fatti registrare anche quest'anno all'Atletico Madrid dove è sceso in campo trentasette volte segnando cinque goal. E invece molto distanti da quelli della sua ultima stagione alla Fiorentina, quando Nico Gonzalez aveva realizzato addirittura 14 goal oltre a fornire 5 assist.

    L'argentino, attualmente impegnato ai Mondiali, ha comunque ancora 28 anni ed è un profilo duttile tatticamente dunque sempre graditissimo ai vari allenatori. Anche se le sue ultime stagioni sono state condizionate da parecchi infortuni di natura muscolare.

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  • LA STIMA DI SPALLETTI

    Come detto la volontà di Nico Gonzalez è chiara: l'argentino vuole restare all'Atletico Madrid.

    Ma senza un accordo economico tra le due società non è detto che Nico Gonzalez non sia costretto a tornare alla Continassa. Ipotesi che peraltro non dispiacerebbe a Luciano Spalletti, anzi.

    Il tecnico bianconero apprezza molto le qualità e la duttilità di Nico Gonzalez. E avrebbe personalmente manifestato la sua stima al giocatore.

    Secondo quanto riporta 'Marca', Spalletti ha telefonato all'ex Fiorentina. Nico Gonzalez ha apprezzato ma al momento preferirebbe comunque restare a Madrid, dove si è ambientato decisamente meglio rispetto a Torino e gode della stima del connazionale Simeone.

    L'affare in ogni caso non sembra destinato a sbloccarsi a breve anche perché come detto Nico Gonzalez è impegnato ai Mondiali.

  • DOVE GIOCHEREBBE NELLA JUVE

    Nel caso in cui Nico Gonzalez tornasse alla Juventus, Spalletti si ritroverebbe un jolly utilissimo.

    L'argentino infatti potrebbe rappresentare molto più di un'alternativa nel reparto offensivo come alternativa a Francisco Conceiçao sulla destra, ma anche in posizione più centrale alle spalle della punta in un 4-2-3-1.

    In caso di necessità inoltre Nico Gonzalez può giocare anche da esterno a tutta fascia, come già fatto in carriera. E perfino da terzino sinistro.

    L'idea di Spalletti però sarebbe quella di sfruttare le sue qualità in attacco che lo rendono spesso pericoloso sia con le conclusioni dalla distanza che di testa.

    Prima però c'è da convincere soprattutto il giocatore, che alla Juventus ha vissuto una stagione decisamente complicata e spinge per restare a Madrid.


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