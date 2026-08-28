Spalletti d'altronde già prima di Frosinone-Juventus, quando l'infortunio di Yildiz non si era ancora verificato, aveva speso parole di stima nei confronti di Nico Gonzalez.

"Ci sono calciatori che erano della Juventus tipo Gonzalez o Douglas Luiz che io non conoscevo ma mi sono piaciuti per livello, carattere, passo... abbiamo sicuramente alzato il livello di competitività dei ruoli tra calciatori, per cui partiamo con grande fiducia" le dichiarazioni del tecnico bianconero.

Ora che Kenan Yildiz non ci sarà per almeno 2-3 mesi poi avere a disposizione uno come Nico Gonzalez sarebbe ancora più importante e Spalletti lo sa bene.

"Dove lo metti ti esegue quello che vuoi" ha detto ancora l'allenatore sull'argentino. Poi ha continuato:"Siamo contenti se rimane con noi, non siamo disposti a regalarlo perché riteniamo che abbia un valore importante. È molto gioioso dentro il gruppo, sa giocare in più ruoli, con tante partite ravvicinate per noi è fondamentale alzare il livello e ritengo che la società l'abbia fatto con gli investimenti fatti".