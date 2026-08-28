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Nico Gonzalez Juventus GenoaGetty Images
Lelio Donato

Nico Gonzalez resta alla Juventus? Spalletti esce allo scoperto dopo l'infortunio di Yildiz: cosa cambia sul mercato

Serie A
Juventus
Juventus vs Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913

Il tecnico bianconero non esclude la permanenza di Nico Gonzalez sul quale spende nuovamente parole di grande stima. In uscita dalla Juventus potrebbe così finire Edon Zhegrova.

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E se il sostituto di Kenan Yildiz fosse già in casa?

Il turco, come confermato da Giorgio Chiellini, deve operarsi per la frattura al metatarso e starà fuori parecchi mesi.

Una pessima notizia per Spalletti che però ha varie alternative nel ruolo. E potrebbe trovarne a sorpresa un'altra già in casa.

Stiamo parlando di Nico Gonzalez. L'argentino è rientrato dal prestito all'Atletico Madrid ma sembrava di nuovo in partenza. Ora però le cose potrebbero cambiare.

  • LA STIMA DI SPALLETTI

    Spalletti d'altronde già prima di Frosinone-Juventus, quando l'infortunio di Yildiz non si era ancora verificato, aveva speso parole di stima nei confronti di Nico Gonzalez.

    "Ci sono calciatori che erano della Juventus tipo Gonzalez o Douglas Luiz che io non conoscevo ma mi sono piaciuti per livello, carattere, passo... abbiamo sicuramente alzato il livello di competitività dei ruoli tra calciatori, per cui partiamo con grande fiducia" le dichiarazioni del tecnico bianconero.

    Ora che Kenan Yildiz non ci sarà per almeno 2-3 mesi poi avere a disposizione uno come Nico Gonzalez sarebbe ancora più importante e Spalletti lo sa bene.

    "Dove lo metti ti esegue quello che vuoi" ha detto ancora l'allenatore sull'argentino. Poi ha continuato:"Siamo contenti se rimane con noi, non siamo disposti a regalarlo perché riteniamo che abbia un valore importante. È molto gioioso dentro il gruppo, sa giocare in più ruoli, con tante partite ravvicinate per noi è fondamentale alzare il livello e ritengo che la società l'abbia fatto con gli investimenti fatti".

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  • DOVE GIOCHEREBBE NICO GONZALEZ

    Ma perché Nico Gonzalez piace così tanto a Spalletti?

    L'argentino, reduce da una buona stagione con l'Atletico Madrid, può giocare in vari ruoli come già dimostrato ampiamente durante tutta la sua carriera.

    E in assenza di Yildiz tornerebbe utilissimo sulla trequarti bianconera dove potrebbe ricoprire di fatto tutte le posizioni: esterno destro, trequartista o esterno sinistro al posto del turco, appunto.

    Ma non solo. Nico Gonzalez è in grado anche di giocare da mezzala in un centrocampo a tre. E perfino da prima punta o da esterno a tutta fascia in un 3-4-2-1. Un vero e proprio jolly che fa le fortune di tutti gli allenatori, insomma.

    Inoltre, a differenza di Alajbegovic, l'argentino a 28 anni ha l'esperienza necessaria per non sentire troppo il peso della maglia.

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  • COSA SERVE PER LA CESSIONE

    In ogni caso il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus resta ancora tutto da scrivere.

    L'argentino infatti ha più volte manifestato alla società la sua volontà di tornare a Madrid, dove si è trovato benissimo nella scorsa stagione.

    Ecco perché, nonostante non abbia esercitato il diritto di riscatto fissato a 32 milioni di euro, l'Atletico è ancora interessato a Nico Gonzalez su richiesta di Simeone.

    Al momento però la distanza tra domanda e offerta resta ampia. Da qui l'avviso chiaro di Spalletti: "Non vogliamo regalarlo".

    La Juventus sarebbe però disposta a valutare un possibile scambio se l'Atletico Madrid decidesse di inserire nell'affare il cartellino di Sorloth.

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  • ZHEGROVA IN PARTENZA?

    La permanenza di Nico Gonzalez alla Juventus potrebbe portare all'uscita un altro giocatore offensivo.

    Attualmente infatti sono davvero tanti gli esterni offensivi a disposizione di Spalletti che anche senza Yildiz ha comunque varie alternative.

    Tra queste c'è Edon Zhegrova. Il kosovaro nella scorsa stagione non ha brillato soprattutto a causa di una condizione fisica lontana dal top.

    Ma in ogni caso non sembra una primissima scelta per Spalletti che, se potesse scegliere, preferirebbe cedere lui piuttosto che Nico Gonzalez.

    Da qui le voci delle ultime ore che vedrebbero la Lazio interessata al prestito di Zhegrova.

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