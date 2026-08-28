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E se il sostituto di Kenan Yildiz fosse già in casa?
Il turco, come confermato da Giorgio Chiellini, deve operarsi per la frattura al metatarso e starà fuori parecchi mesi.
Una pessima notizia per Spalletti che però ha varie alternative nel ruolo. E potrebbe trovarne a sorpresa un'altra già in casa.
Stiamo parlando di Nico Gonzalez. L'argentino è rientrato dal prestito all'Atletico Madrid ma sembrava di nuovo in partenza. Ora però le cose potrebbero cambiare.