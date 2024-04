Nico Gonzalez non ci sta dopo Atalanta-Fiorentina: attacco ad arbitro e VAR su Instagram

L'argentino ha postato una story sottolineando due episodi da moviola: tra questi il possibile fallo da rigore di Carnesecchi nei suoi confronti.

L'Atalanta vola in finale di Coppa Italia per affrontare la Juventus, la Fiorentina deve ingoiare un'atroce eliminazione. Una delusione e un'amarezza che, il giorno dopo, non sono ancora passate: anzi.

Sentimenti che non riguardano soltanto il fatto di essersi fatti sfuggire in pieno recupero la possibilità di prolungare la sfida di ritorno ai tempi supplementari: nel mirino, almeno per quanto riguarda Nico Gonzalez, c'è anche la direzione di gara dell'arbitro La Penna e del VAR Aureliano.

Un pensiero che, nel pomeriggio di giovedì, l'esterno argentino non ha mancato di esternare tramite una story pubblicata sul proprio profilo Instagram.