Nico Gonzalez entra e trascina l’Atletico Madrid: il riscatto dalla Juventus resta però ancora lontano

Dopo la vittoria contro la Real Sociedad, Nico Gonzalez non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Non segnavo da tempo e sono molto felice di esserci riuscito in questo stadio e con questi tifosi. La prima rete è stata frutto più di un’azione di Griezmann, per un mancino fare un colpo di tacco di destro è molto difficile e mi ha sorpreso. Il secondo l’ho segnato di testa, è uno dei miei punti di forza e devo sfruttarlo. Devo essere più sicuro di me, questa volta ci sono riuscito e torno a casa felice”.