Nico Gonzalez Atletico MadridGetty
Leonardo Gualano

Nico Gonzalez entra e trascina l’Atletico Madrid: il riscatto dalla Juventus resta però ancora lontano

Nico Gonzalez ha segnato una doppietta nella vittoria contro l’Atletico Madrid: il traguardo per far scattare l’obbligo di riscatto, resta però ancora distante.

L’Atletico Madrid supera anche l’ostacolo Real Sociedad ed inanella la sua terza vittoria consecutiva in campionato.

Un successo, quello ottenuto dai Colchoneros, che porta la firma soprattutto di una vecchia conoscenza della nostra Serie A: Nico Gonzalez.

L’esterno offensivo argentino, che lo scorso 1° ha lasciato la Juventus per trasferirsi in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto, trattabile in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, ha messo a segno una doppietta decisiva, dopo essere entrato nella ripresa dalla panchina.

  • LA DOPPIETTA DI NICO GONZALEZ

    Nico Gonzalez è stato gettato nella mischia da Simeone al 54’ in sostituzione di Thiago Almada, quando il risultato era ancora ancorato sull’1-1.

    Al 67’ è stato lui a portare nuovamente avanti l’Atletico quando ha chiuso uno splendido uno-due con Griezmann (gran colpo di tacco del campione francese) e dalla corta distanza ha battuto il portiere avversario con una conclusione di sinistro verso il palo più lontano.

    La gioia del goal è però durata pochissimo, visto che un solo minuto più tardi la Real Sociedad ha pareggiato con Oyarzabal, ma all’81’ l’ex Fiorentina ha poi chiuso definitivamente i conti con un gran colpo di testa su cross dalla sinistra di Ruggeri.

  • NON TROVAVA IL GOAL DA SETTEMBRE

    Nico Gonzalez, grazie alla doppietta siglata contro la Real Sociedad è salito a quota tre marcature complessive con la maglia dell’Atletico Madrid.

    Il suo primo e unico goal con i Colchoneros risaliva infatti allo scorso 13 settembre e alla sfida contro il Villarreal che segnò il suo debutto in Liga.

  • “NON SEGNAVO DA TEMPO”

    Dopo la vittoria contro la Real Sociedad, Nico Gonzalez non ha nascosto la sua soddisfazione.

    “Non segnavo da tempo e sono molto felice di esserci riuscito in questo stadio e con questi tifosi. La prima rete è stata frutto più di un’azione di Griezmann, per un mancino fare un colpo di tacco di destro è molto difficile e mi ha sorpreso. Il secondo l’ho segnato di testa, è uno dei miei punti di forza e devo sfruttarlo. Devo essere più sicuro di me, questa volta ci sono riuscito e torno a casa felice”.

  • ANCORA LONTANO IL RISCATTO DALLA JUVE

    Come detto, Nico Gonzalez si è trasferito dalla Juventus con la formula di un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

    Nella fattispecie, l’esterno offensivo argentino deve raggiungere un totale di ventuno presenze da 45’, ovvero il 60% delle partite stagionali giocate dall’Atletico Madrid in campionato.

    Un traguardo ancora lontano, visto che tra infortuni e panchine, Nico Gonzalez si è spinto fin qui fino a tredici presenze da 45’, l’ultima delle quali a metà febbraio contro il Rayo Vallecano, prima di essere costretto a fermarsi per un nuovo problema muscolare.

    La Juventus sin qui ha guadagnato un milione di euro dal suo prestito, ai quali andrebbero eventualmente aggiunti altri 32 nel caso in cui l’Atletico Madrid decidesse di riscattare il suo cartellino. 

