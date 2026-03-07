Nico Gonzalez entra e trascina l’Atletico Madrid: il riscatto dalla Juventus resta però ancora lontano

L’Atletico Madrid supera anche l’ostacolo Real Sociedad ed inanella la sua terza vittoria consecutiva in campionato.
Un successo, quello ottenuto dai Colchoneros, che porta la firma soprattutto di una vecchia conoscenza della nostra Serie A: Nico Gonzalez.
L’esterno offensivo argentino, che lo scorso 1° ha lasciato la Juventus per trasferirsi in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto, trattabile in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, ha messo a segno una doppietta decisiva, dopo essere entrato nella ripresa dalla panchina.