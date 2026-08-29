Nico Gonzalez da caso a intoccabile in una partita: Juventus-Parma può aver cambiato il suo futuro

A un certo punto, sembrava di vedere in azione Messi. Solo che non era Messi: era Nico Gonzalez. Che in comune con l'alieno ha la nazionalità, il piede (mancino) e non moltissimo altro.
Eppure Nico, in Juventus-Parma, ha fatto proprio il Messi. Anche se Luciano Spalletti lo ha lasciato inizialmente panchina, com'era già accaduto nella gara d'esordio contro il Frosinone.
Ma se allo Stirpe l'argentino non era sceso in campo neppure per un minuto, poco meno di una settimana dopo la storia è cambiata. E ora rischia di cambiare ulteriormente e completamente.
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