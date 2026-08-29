Nico Gonzalez da caso a intoccabile in una partita: Juventus-Parma può aver cambiato il suo futuro

Da comprimario? Apparentemente sì, in un primo momento. Troppo complicato il suo caso, metà da spina e metà da esubero, per pensare che Nico Gonzalez potesse in qualche modo diventare importante per la Juventus.

Ma Spalletti ha già dimostrato di essere uno che non si fa troppi problemi nel rivalutare i calciatori. E nel dare una seconda chance a chi ne ha già fallita una. Lo ha fatto con Douglas Luiz, oggi titolare assieme a Locatelli, e ha deciso di tentare la sorte anche con Gonzalez, elogiandolo pubblicamente nella conferenza stampa di vigilia di Juventus-Parma.

"Dove lo metti ti esegue quello che vuoi. Siamo contenti se rimane con noi, non siamo disposti a regalarlo perché riteniamo che abbia un valore importante. È molto gioioso dentro il gruppo, sa giocare in più ruoli, con tante partite ravvicinate per noi è fondamentale alzare il livello e ritengo che la società l'abbia fatto con gli investimenti fatti".