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Nico Gonzalez Juventus ParmaGetty Images
Stefano Silvestri

Nico Gonzalez da caso a intoccabile in una partita: Juventus-Parma può aver cambiato il suo futuro

Calciomercato
Serie A
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Juventus vs Parma Calcio 1913
N. Gonzalez

L'esterno argentino è entrato in campo nel secondo tempo e ha fatto il bello e il cattivo tempo, compreso il goal che ha sbloccato il risultato. E ora tutto è rimesso in discussione.

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A un certo punto, sembrava di vedere in azione Messi. Solo che non era Messi: era Nico Gonzalez. Che in comune con l'alieno ha la nazionalità, il piede (mancino) e non moltissimo altro.

Eppure Nico, in Juventus-Parma, ha fatto proprio il Messi. Anche se Luciano Spalletti lo ha lasciato inizialmente panchina, com'era già accaduto nella gara d'esordio contro il Frosinone.

Ma se allo Stirpe l'argentino non era sceso in campo neppure per un minuto, poco meno di una settimana dopo la storia è cambiata. E ora rischia di cambiare ulteriormente e completamente.


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  • INDIAVOLATO

    Gonzalez è entrato in campo al 57' al posto di David. E il suo rendimento è stato letteralmente opposto a quello che il canadese aveva offerto prima di lui.

    Scatenato, l'argentino. Praticamente sin dal primo pallone toccato. Tanto da fare le prove del goal con un sinistro di controbalzo dal limite che Corvi ha tolto dalla porta con un miracolo.

    La rete, alla fine, è arrivata. Ed è stata una sorta di manifesto della prestazione dell'argentino: questi ha calciato da lontano, ha colpito il palo, è andato a riprendersi il pallone e lo ha sparato nuovamente verso Corvi, guardandolo infine rotolare in porta dopo una provvidenziale deviazione di Troilo.



    Non solo: Gonzalez ha rischiato di indossare anche i panni dell'uomo-assist per Kolo Muani, che dopo l'1-0 è scattato in area su un perfetto suggerimento del compagno, venendo però stoppato in angolo da Corvi.

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  • E NON VOLEVA TORNARE...

    Ha stupito, l'atteggiamento di Nico Gonzalez. Perché non era affatto scontato, alla luce di quel che è accaduto nelle scorse settimane e dei comportamenti di certi suoi colleghi.

    L'ex viola, come noto, ha trascorso la passata stagione in prestito all'Atletico Madrid dopo aver deluso nel suo primo anno torinese con Thiago Motta e Tudor. Ma nonostante un buon rendimento, la stima di Simeone e la valorizzazione del Mondiale giocato con l'Argentina, non è stato riscattato.

    L'Atletico Madrid ha provato a rinegoziare i 32 milioni di euro necessari per trattenere Gonzalez a titolo definitivo. Ma un accordo con la Juventus non è mai stato trovato, nemmeno con Sorloth come possibile contropartita, con inevitabile ritorno in Italia del calciatore.

    Nico non voleva rientrare. Considerava chiusa la sua avventura alla Juventus e avrebbe preferito rimanere a Madrid. Ma è stato costretto dagli eventi a ripianificare la propria vita e la propria carriera. E dunque, rieccolo a Torino.



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  • LE PAROLE DI SPALLETTI

    Da comprimario? Apparentemente sì, in un primo momento. Troppo complicato il suo caso, metà da spina e metà da esubero, per pensare che Nico Gonzalez potesse in qualche modo diventare importante per la Juventus.

    Ma Spalletti ha già dimostrato di essere uno che non si fa troppi problemi nel rivalutare i calciatori. E nel dare una seconda chance a chi ne ha già fallita una. Lo ha fatto con Douglas Luiz, oggi titolare assieme a Locatelli, e ha deciso di tentare la sorte anche con Gonzalez, elogiandolo pubblicamente nella conferenza stampa di vigilia di Juventus-Parma.

    "Dove lo metti ti esegue quello che vuoi. Siamo contenti se rimane con noi, non siamo disposti a regalarlo perché riteniamo che abbia un valore importante. È molto gioioso dentro il gruppo, sa giocare in più ruoli, con tante partite ravvicinate per noi è fondamentale alzare il livello e ritengo che la società l'abbia fatto con gli investimenti fatti".

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  • COSA PUÒ SUCCEDERE ORA

    Nico Gonzalez, di fatto, è sul mercato sin dall'inizio della finestra estiva. Avrebbe dovuto prolungare la propria permanenza in Spagna, come detto, ma il destino e il mancato accordo tra i due club hanno deciso diversamente.

    Ora che Kenan Yildiz si è fatto male e non potrà essere a disposizione di Spalletti per i prossimi due o tre mesi, attenzione così al nuovo scenario: e se fosse proprio Nico il sostituto del turco?

    Il ruolo, d'altronde, è lo stesso: uno fa l'esterno sinistro offensivo, l'altro pure. Anche se le caratteristiche tra i due giocatori sono evidentemente diverse, così come il piede preferito.

    Il mercato è ormai agli sgoccioli, Gonzalez non si è mai mosso nonostante le voci (anche sulla Serie A, dall'Inter alla Roma) ed è sempre più improbabile che lo faccia in extremis. Specialmente ora che ha dimostrato di poter essere importante, proprio quando nessuno sembrava più aspettarselo.

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