Nico Gonzalez alla Roma? L'argentino è tornato alla Juventus ma non vuole restare in bianconero, possibile alternativa a Endrick

"Rispetto all'anno scorso ho chiesto un difensore, due esterni e un attaccante. Non mi sembra un obiettivo così difficile o insormontabile". Gian Piero Gasperini è stato chiaro su quali siano le mosse di mercato necessarie per ritoccare la sua Roma e la società si sta muovendo di conseguenza.





Santiago Castro e Konstantinos Koulierakis sono già arrivati per chiudere rispettivamente i discorsi del numero 9 e del centrale, ora Tony D'Amico si sta concentrando sugli altri fronti.





Se per l'esterno difensivo/di centrocampo l'obiettivo designato è Givairo Read per il quale si continua a lavorare con il Feyenoord, il casting per l'ala offensiva è più ampio si arricchisce di nomi con il passare delle ore.