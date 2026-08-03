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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Redazione Goal

Nico Gonzalez alla Roma? L'argentino è tornato alla Juventus ma non vuole restare in bianconero, possibile alternativa a Endrick

Calciomercato
Roma
Juventus
N. Gonzalez
Endrick
Real Madrid
Atletico Madrid

I giallorossi cercano un esterno offensivo e dopo il brasiliano del Real Madrid spunta l'argentino dei bianconeri.

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"Rispetto all'anno scorso ho chiesto un difensore, due esterni e un attaccante. Non mi sembra un obiettivo così difficile o insormontabile". Gian Piero Gasperini è stato chiaro su quali siano le mosse di mercato necessarie per ritoccare la sua Roma e la società si sta muovendo di conseguenza.


Santiago Castro e Konstantinos Koulierakis sono già arrivati per chiudere rispettivamente i discorsi del numero 9 e del centrale, ora Tony D'Amico si sta concentrando sugli altri fronti.


Se per l'esterno difensivo/di centrocampo l'obiettivo designato è Givairo Read per il quale si continua a lavorare con il Feyenoord, il casting per l'ala offensiva è più ampio si arricchisce di nomi con il passare delle ore.

  • ENDRICK PISTA VIVA

    Tutte le strade portano a Roma, ma quelle del mercato al momento portano dalla Capitale a Madrid, sponda Real, dove ci sono essenzialmente due possibilità.


    La prima riguarda Franco Mastantuono, trequartista argentino che i blancos sono disposti a cedere solo in Europa e solo in prestito secco, dettaglio che ha raffreddato l'interesse del Milan e acceso invece quello della Fiorentina.


    La seconda pista suggestiva è quella che porta a Endrick. Il brasiliano si è rilanciato prepotentemente al Lione nella seconda metà della stagione, ma anche con José Mourinho rischia di non trovare spazio, chiuso nel ruolo di nove da Mbappé e dal nuovo arrivato Carlos Espí. Il classe 2006 può giocare da esterno ma anche lì sarebbe chiuso, considerando la trattativa per Yan Diomandé, e così la Roma tiene viva questa opzione affascinante, con la possibilità di lavorare su una formula "alla Nico Paz": prestito oneroso con eventuale diritto di riscatto e controriscatto in favore del Real Madrid.

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  • SPUNTA NICO GONZALEZ

    La Roma comunque resta aperta e attenta ad altre occasioni e una può arrivare dalla Serie A: Nico Gonzalez.


    Come riferito da La Gazzetta dello Sport infatti, l'argentino piace molto a Gasperini, che lo aveva già valutato ai tempi dell'Atalanta, e l'idea può tornare di moda. Il 28enne di proprietà della Juventus è reduce dal prestito all'Atletico Madrid e può giocare su entrambe le fasce, una duttilità che fa gola al tecnico giallorosso unita all'esperienza maturata tra Germania, Italia e Spagna.

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  • NICO GONZALEZ-ATLETICO MADRID: LA SITUAZIONE

    La pista Nico Gonzalez potrebbe prendere quota qualora Juventus e Atletico non dovessero trovare un accordo, perché l'argentino ha fatto sapere di non voler tornare a Torino ma soprattutto di voler restare alla corte del Cholo Simeone a Madrid. Ma a che punto sono i discorsi tra i bianconeri e i colchoneros?


    La situazione è in sostanziale stallo da qualche settimana ormai. L'Atletico ha evitato di far scattare la clausola di riscatto obbligatorio a 32 milioni di euro che era stata pattuita con la Juve, vorrebbe trattenere il giocatore ma lavora per raggiungere un accordo al ribasso. Gli spagnoli finora non si sono mai spinti oltre i 23-24 milioni di euro, i bianconeri puntano a incassare almeno 27 milioni di euro per garantirsi una buona plusvalenza, considerando che a bilancio Nico Gonzalez pesa ancora per 20 milioni circa.


    Senza un accordo tra Atletico e Juve, l'argentino chiederebbe comunque di trovare un'altra sistemazione e in questo contesto potrebbe entrare in gioco la Roma, pronta a cogliere l'occasione.

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