Ngonge cambia ruolo nel Napoli di Conte? Può diventare esterno a tutta fascia

Conte pensa a un possibile impiego anche come esterno a tutta fascia per Cyril Ngonge, ala destra arrivato a Napoli dal Verona lo scorso gennaio.

Pochi giorni di lavoro in ritiro, quanto basta per conoscere meglio i calciatori a propria disposizione e pensare anche a possibili varianti tattiche e soluzioni alternative utilizzabili nel corso della stagione, magari in momenti d’emergenza.

Giorno dopo giorno Antonio Conte sta conoscendo meglio il materiale umano a sua disposizione: una rosa importante quella del suo Napoli, con diverse opzioni di valore ruolo per ruolo.

Attenzione però a delle possibili novità: come riportato da Sky Sport, infatti, il nuovo allenatore del Napoli sta pensando a un nuovo impiego tattico per Cyril Ngonge, attaccante esterno classe 2000 arrivato in azzurro lo scorso gennaio dal Verona.