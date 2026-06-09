Neymar sarà pronto per i Mondiali? Il Brasile fa il punto sulla sua condizione fisica

Il recupero di Neymar procede bene, ma l’esordio del Brasile contro il Marocco arriva troppo presto per il fantasista. Non sarà convocato per questa partita perché continua la riabilitazione. L’obiettivo è averlo pronto per le ultime giornate dei gironi e, soprattutto, per gli ottavi di finale.

Nei prossimi giorni aumenterà il carico di lavoro sotto controllo medico, passando presto all’allenamento individuale in campo.