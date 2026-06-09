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Neymar sarà pronto per i Mondiali? Il Brasile fa il punto sulla sua condizione fisica
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I risultati della risonanza magnetica sono incoraggianti per il Brasile.
Il Brasile tira un sospiro di sollievo: l’ultima risonanza magnetica mostra progressi nel recupero di Neymar dall’infortunio muscolare di secondo grado al polpaccio destro, riportato il 17 maggio con il Santos. La CBF conferma che l’esame è incoraggiante e che l’attaccante segue il programma di riabilitazione come previsto. Lo staff medico ritiene che i tempi di recupero siano rispettati.
Nonostante le buone notizie, il Brasile non intende affrettare il suo rientro: l’obiettivo resta completare il recupero fisico prima del ritorno in campo.
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La CBF conferma i progressi nella riabilitazione
Lo staff medico della nazionale brasiliana procede con prudenza per evitare contrattempi che potrebbero escludere Neymar dalle fasi successive del torneo. Il piano prevede un aumento graduale del suo carico di lavoro prima di autorizzarne il ritorno in campo. La CBF ha illustrato la situazione in un bollettino medico ufficiale diffuso dopo la risonanza magnetica di lunedì.
Il comunicato recita: "L'atleta Neymar si è sottoposto a una risonanza magnetica lunedì. L'esame ha confermato buoni progressi, in linea con le previsioni. Proseguirà il recupero e la preparazione fisica con lo staff medico della Nazionale brasiliana".
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Il Brasile privilegia la forma fisica a lungo termine rispetto a un rientro anticipato
Il recupero di Neymar procede bene, ma l’esordio del Brasile contro il Marocco arriva troppo presto per il fantasista. Non sarà convocato per questa partita perché continua la riabilitazione. L’obiettivo è averlo pronto per le ultime giornate dei gironi e, soprattutto, per gli ottavi di finale.
Nei prossimi giorni aumenterà il carico di lavoro sotto controllo medico, passando presto all’allenamento individuale in campo.
- AFP
La partita contro Haiti sembra un obiettivo realistico.
Il Brasile esordirà ai Mondiali contro il Marocco senza Neymar. Il suo ritorno è previsto per la seconda gara del girone con Haiti, il 20 giugno. Giocare in quell’occasione lo preparerebbe per l’ultima sfida del girone con la Scozia, il 24 giugno, e per le fasi decisive del torneo.
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