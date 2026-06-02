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Brazil v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Neymar sarà il numero 10 del Brasile ai Mondiali: nonostante l'età e gli infortuni è sempre lui il simbolo della Seleçao

Coppa del Mondo
Brasile
Neymar

Il giocatore del Santos, convocato a furor di popolo da Ancelotti, si è preso la maglia più prestigiosa in vista della competizione. Anche se attualmente è infortunato e dovrà conquistarsi il posto.

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Sarà anche reduce da anni complicatissimi. Sarà anche infortunato. Ma Neymar non si discute: a livello di prestigio e aura, è sempre lui il simbolo del Brasile.

Non sarà diverso ai Mondiali. A partire dalla numerazione della Seleçao di Carlo Ancelotti: la maglia più prestigiosa di tutte, ovvero la 10, è andata proprio a lui, a Neymar.

  • LA NUMERAZIONE DEL BRASILE

    La FIFA ha confermato la numerazione ufficiale del Brasile in vista dei Mondiali che si giocheranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. E alla fine la 10 è andata proprio a Neymar.

    Vinicius Junior e Raphinha, le due stelle della squadra di Ancelotti, hanno così mantenuto i numeri che per diverso tempo hanno indossato in Nazionale: il 7 l'attaccante del Real Madrid, l'11 quello del Barcellona.

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  • CONVOCATO A FUROR DI POPOLO

    E dire che la convocazione di Neymar, in un primo momento, sembrava improbabile se non impossibile. Soprattutto perché la stella del Santos ha dato ampi indizi di essere ormai un ex campione sul viale del tramonto.

    Colpa del gravissimo infortunio a un ginocchio rimediato in Uruguay alla fine del 2023, quello che lo ha allontanato in maniera quasi definitiva dalla Nazionale e rovinato completamente non solo il finale di carriera, ma anche e soprattutto l'esperienza in Arabia Saudita con l'Al Hilal.

    Nemmeno il ritorno al Santos è stato così fortunato, tra il peso di portare sulle spalle una squadra mediocre e la pressione del tifo. Nonché quella di convivere con lo spettro di una nuova retrocessione, poi evitata anche grazie al suo apporto.

    Alla fine, nonostante un rendimento altalenante in patria e qualche polemica assortita, Ancelotti ha deciso di includere Neymar nel gruppo per i Mondiali. E l'ovazione dei presenti al momento dell'annuncio dell'ex allenatore del Milan, costretto a interrompersi per diversi secondi, è valsa più di tante parole.

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  • ATTUALMENTE È INFORTUNATO

    La scelta di consegnare la maglia numero 10 del Brasile a Neymar sembra stonare anche per un altro motivo: l'ex attaccante del Barcellona e del PSG è al momento ai box per un infortunio.

    Una lesione di secondo grado al polpaccio rimediata con il Santos lo ha costretto a saltare l'amichevole contro Panama, così come Neymar non ci sarà neppure contro l'Egitto, ultima prova generale prima dell'esordio ai Mondiali.

    Gara, quest'ultima, in cui allo stesso modo Neymar non ci sarà. Le aspettative del Brasile sono quelle di recuperarlo a torneo in corso, possibilmente già nella fase a gironi. Ma intanto si tratta di un contrattempo non banale.

  • 10 E ALTERNATIVA

    Anche una volta recuperata la forma, Neymar dovrà dimostrare di valere un posto nell'undici di partenza di Ancelotti. I tempi in cui dominava e teneva in piedi con le sue giocate un'intera nazione calcistica, ormai, sono alle spalle.

    Dal centrocampo in su, l'ex tecnico del Milan ha i suoi magnifici quattro: uno tra Luiz Henrique e Rayan e poi Raphinha, Vinicius Junior e Matheus Cunha.

    Neymar, che non gioca in Nazionale da due anni e mezzo circa, allo stato attuale delle cose è un'alternativa. E come tale viene trattato da Ancelotti. Nonostante la sua bella maglia numero 10 sulle spalle.

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