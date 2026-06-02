Neymar sarà il numero 10 del Brasile ai Mondiali: nonostante l'età e gli infortuni è sempre lui il simbolo della Seleçao

E dire che la convocazione di Neymar, in un primo momento, sembrava improbabile se non impossibile. Soprattutto perché la stella del Santos ha dato ampi indizi di essere ormai un ex campione sul viale del tramonto.

Colpa del gravissimo infortunio a un ginocchio rimediato in Uruguay alla fine del 2023, quello che lo ha allontanato in maniera quasi definitiva dalla Nazionale e rovinato completamente non solo il finale di carriera, ma anche e soprattutto l'esperienza in Arabia Saudita con l'Al Hilal.

Nemmeno il ritorno al Santos è stato così fortunato, tra il peso di portare sulle spalle una squadra mediocre e la pressione del tifo. Nonché quella di convivere con lo spettro di una nuova retrocessione, poi evitata anche grazie al suo apporto.

Alla fine, nonostante un rendimento altalenante in patria e qualche polemica assortita, Ancelotti ha deciso di includere Neymar nel gruppo per i Mondiali. E l'ovazione dei presenti al momento dell'annuncio dell'ex allenatore del Milan, costretto a interrompersi per diversi secondi, è valsa più di tante parole.