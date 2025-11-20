Neymar croce e delizia: torna al goal dopo oltre tre mesi, ma causa anche il rigore che nega la vittoria al Santos

Serviva una vittoria al Santos contro il Mirassol per allontanarsi dalla zona retrocessione, tra le mura amiche dell’Urbano Caldeira però, non è riuscito ad andare oltre un 1-1 che di fatto lascia la sua condizione invariata.
Protagonista assoluto della serata è stato Neymar che, alla sua terza partita consecutiva, la seconda per tutti i 90’ in campo, prima è tornato al goal e poi ha commesso un fallo da rigore che ha negato alla sua squadra tre punti che sarebbero stati pesantissimi.
Una prova dunque dai due volti per il fuoriclasse brasiliano che però, a sprazzi, è tornato a mostrare lampi della sua classe.