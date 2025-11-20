Neymar croce e delizia: torna al goal dopo oltre tre mesi, ma causa anche il rigore che nega la vittoria al Santos

Per l’ultimo goal di Neymar in una partita ufficiale con il Santos, bisognava tornare addirittura allo scoro 5 agosto, quando mise a segno una doppietta nella vittoria contro la Juventude.

L’ex Barcellona, che nel frattempo, tra infortuni e defezioni varie ha saltato ben nove partite di campionato, contro il Mirassol è tornato a sbloccarsi e lo ha fatto nelle battute iniziali della partita.

Neymar ricevuta palla all’altezza della linea di centrocampo, si è involato tutto solo verso l’area avversaria e, una volta arrivato a tu per tu con il portiere, è stato freddo nel batterlo con una conclusione di destro.

Un goal atteso per 107 giorni che ha mandato in visibilio i tifosi del Santos.